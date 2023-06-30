柬埔寨首相洪森: 曾经的活跃用户 如今威胁禁脸书

（德国之声中文网）柬埔寨首相洪森周五（6月30日）宣布，他可能会在柬埔寨禁用Facebook（脸书）。此前，脸书表示将删除洪森威胁要殴打政治对手的视频。

柬埔寨即将于7月23日举行大选。在当局拒绝为洪森领导的柬埔寨人民党的主要竞争对手注册之后，这被广泛地认为是一场虚假的选举。

Facebook 周四宣布，将根据该社交平台母公司Meta监督委员会的裁决删除洪森的一段视频，该委员会还建议暂停他的帐户。有专家将此举描述为“转折点”。

Meta监督委员会的裁决称，洪森的讲话包含针对反对派政治人士的“明确的暴力意图声明”。

“我们可以屏蔽 Facebook”

洪森长期以来一直是 Facebook 的高产用户。他于周四晚上宣布，他已停止使用该平台，并似乎删除了自己的帐户。

周五，洪森在柬埔寨菩萨省对制衣工人发表讲话时警告说，他可以随时在柬埔寨“短期或永久”屏蔽 Facebook，阻止流亡的反对派政治人士与该国公民进行交流。

“别傲慢，你们呆在海外，用Facebook 进行交流，我们可以屏蔽 Facebook”，他似乎在对流亡的反对者讲话。

随后，他敦促柬埔寨人下载其他社交媒体平台，包括 Telegram、TikTok、Line、Viber 和 Meta 旗下的 WhatsApp。其实这些平台的内容更难监管。

洪森还指责 Facebook，对他声称竞争对手针对他的妻子和长子洪马内发表的“侮辱性”言论视而不见。人们普遍认为洪马内正在被培养为柬埔寨政权未来的接班人。

脸书能监听我们的手机吗？

科技公司和独裁者之间的对峙

周四，人权观察组织 (HRW) 表示，这一事件是“大型科技公司与独裁者在人权问题上的对峙”，这是“早就该发生的事”。

墨尔本皇家理工大学网络安全研究中心的沃伦 (Matthew Warren) 表示，Meta 面临着越来越大的压力，要求政客对其网络不当行为负责。“我确实认为这是一个转折点。”他告诉法新社。

他说：“Facebook 这样做很好，但这并不能解决问题……因为现在政客可以使用各种各样的平台。”

洪森现在使用 Telegram 应用程序向支持者传递信息，并使用 TikTok 与年轻人互动。

沃伦补充道，Meta的决定迟到总比不到好。

“他们正在做的是表明 Meta 可以监管内容。”他说，但是，“那个视频是一月份的，也就是六个月前，所以Meta花了很长时间来处理这个情况。 他们没有那么敏捷。”

在国际社会强烈反对后，柬埔寨政府去年搁置了国家互联网网关的计划。

沃伦表示，洪森威胁要在柬埔寨屏蔽Facebook，这可能会重启网关计划，该计划将通过国家控制的入口传输所有网络信息。他说，这是“分裂网”的另一个例子——互联网被分成多个区域小组。

如何规避网络审查？

柬埔寨网民怎么说？

对于许多柬埔寨人来说，Facebook 被认为就是整个互联网。

洪森威胁封锁该平台的举动在当地引起了不同的反应，一些人指出禁令将损害使用 Facebook 进行销售的小企业。

“如果 Facebook 被屏蔽，与西方的关系将会恶化。坏官员会很高兴”，一位 Facebook 用户发帖称。

也有人支持此举。“如果 Facebook 被屏蔽，人们就会重新开始读书，不会因为不道德的事情而头疼。十多年前，我们没有 Facebook照样活。关掉它！” 一位Facebook用户说道。

根据Meta监督委员会周四建议，洪森的 Facebook 和 Instagram 帐户因 1 月份发布的视频被暂停六个月。在那个视频中，洪森告诉反对者，如果他们指控他的政党在7月份的选举中作弊，他们将面临法律诉讼或棍棒殴打。

监督委员会做出决定几小时后，Meta 表示将遵照执行删除该视频。

该公司在一份声明中表示：“除了这个决定之外，我们还将根据委员会提供的所有建议进行审查，在进行分析后尽快回应委员会关于暂停洪森首相账户的建议。”

洪森在柬埔寨执政 38 年，是世界上在位时间最长的领导人之一。

在反对党柬埔寨救国党遭解散后，洪森领导的政党在2018年全国大选中赢得了所有席位。

（法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。