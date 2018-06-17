柬埔寨选举在即 中国黑客发动攻击？

（德国之声中文网）美联社报道说，上月，柬埔寨一名反对党领导人的女儿收到一封电邮，信中要求她打开附件，说里面是采访的问题。根莫诺维雅（Monovithya Kem）怀疑这是柬埔寨黑客的圈套。然而，一家位于美国加州的安全研究公司FireEye进行了数月的调查后，称根莫诺维雅收到的邮件可能来自有中国政府背景的黑客。还有数名柬埔寨人士受到黑客攻击。

FireEye本周三宣称，有证据显示，一个中国黑客团队对柬埔寨选举委员会、在野党领导人和媒体的电脑系统进行了攻击。柬埔寨将于7月29日举行选举。调查者无法确认是否造成了数据的流失或篡改。

中国外交部则驳斥相关指控。

美联社报道，批评者认为，缅甸的选举并不自由、公正。缅甸首相洪森是世界上执政时间最长的领导人之一，也是北京的盟友。去年该国在野党领导人根索卡（Kem Sokha）因叛国罪名被判入狱。

柬埔寨全国选举委员会发言人Hang Puthea表示，欧盟、美国撤消对选举的支持后，中国为其提供2000万美元资金支持。

根莫诺维雅是根索卡的女儿。她向美联社表示，过去经常受到缅甸黑客攻击，但如今可能来自中国的黑客攻击令她感到害怕。

FireEye称，对发送给根莫诺维雅等柬埔寨人士的信件进行追踪，认为是由一个名为TEAM.Periscope的中国黑客小组在一个不安全的服务器上进行的操作。在该服务器上，FireEye称发现了该黑客小组进入柬埔寨选举委员会和柬几个部委电脑系统的记录。

FireEye称，黑客并不以信用卡或银行帐号为目标，而是以可被政府使用的信息为目标。美联社报道说，FireEye还曾发现TEAM.Periscope试图获取在南中国海有项目的美国和欧盟防务企业及机构的海事技术信息。

中国外交部则在一份声明中称，并不知晓TEAM.Periscope，表示坚决反对网络攻击，并呼吁国际社会在相互尊重、平等互利的基础上打击网络安全威胁。

苗子/达扬（美联社）