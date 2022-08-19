柬埔寨詐騙販運台人案：專家指中國滲透隱憂

（德國之聲中文網）台灣近期傳出大宗詐騙與人口販運的犯罪事件，數百人遭誘騙至柬埔寨等東南亞國家從事非法工作，甚至傳出遭到毒打、性侵、多次轉賣等，受困滯留當地，引發台灣乃至兩岸三地輿論熱議。

台灣行政院發言人羅秉成週四（8月18日）表示，目前初步認定的人口販運受害者共373名，當局已協助其中40人返台，還有333人滯留。羅秉成強調，台灣政府將窮盡一切方法救援受害台人。

對此，中國國台辦發言人馬曉光19日批評台灣政府消極處理，並稱在海外的「台胞」遇到困難，都可以及時聯繫「中國駐外使領館」尋求幫助。

根據台灣《聯合新聞網》報導，馬曉光稱：「台灣同胞是中國公民，維護台灣同胞合法權益是我們的職責所在。」他表示，中國始終高度重視維護「海外台灣同胞」權益，從提供領事證件服務，到協助處理外國涉台民事糾紛及經濟、刑事案件，到遇重大緊急事件撤僑等，「祖國都是他們的堅強後盾」，並批評民進黨處理案件態度消極，甚至「企圖編造謊言、甩鍋大陸」。

報導指出，中國外交部發言人汪文斌18日在例行記者會被問到有關事件時，也曾表示「中國駐外使領館正積極查找並解救相關人員」。

對於兩岸是否展開合作救援，台灣陸委會發言人邱垂正18日表示，「相關治安機關會在具體案件上偵辦，秉持對等尊嚴原則，透過協議管道和陸方展開合作，以維護兩岸民眾權益」。

針對馬曉光的最新發言，截至截稿前，台灣官方尚未做出公開回應。

「新南向」失能？模糊焦點？

根據《中時新聞網》報導，台灣國民黨3名立委日前親赴柬埔寨，並表示通過當地友人協助，成功營救一名19歲的台灣男子，一行人於18日返台。參與行動的國民黨立委鄭正鈐返台後指控，台灣各界紛紛展開救援行動，且陸續救出台人之際，政府雖已成立政院等級專案小組，但始終未見具體的救援行動。鄭正鈐表示，他們都可以透過關係救出受困柬埔寨的國人，政府沒有理由做不到。

另一名國民黨立委吳斯懷則指，台灣政府稱已成立政院等級專案小組，但民眾在求援時仍四處碰壁，更無具體救援辦法，「完全凸顯蔡政府新南向政策的挫敗及無力」。

蔣家後代、台北市長候選人與現任立委蔣萬安日前亦指控，柬埔寨案顯示了蔡英文政府的無能與失職。

對此，民進黨發言人李姸慧18日針對有關說法做出回應。根據《自由時報》報導，李妍慧稱，台灣政府已成立專案小組，警政署也加強掃蕩，已破獲13個人蛇集團，並與外國警方聯手，成功攔截多名受害者被送往柬埔寨。

李姸慧指，目前越來越多證據顯示，這些詐騙事件涉及部分黑道幫派與跨國詐騙，這是無關乎黨派都應該正視的問題，呼籲國民黨共同支持警方偵辦，勿因黨派之見藉機消費本案，模糊了犯罪集團才是真正要被重視追查的對象。

台灣專家：中國滲透令台灣執法難

事實上，台灣與柬埔寨並無正式邦交關係。1958年，柬埔寨與中華人民共和國政府建交，並與台灣終止領事關係。柬中關係親密，中國常以「鐵桿兄弟」形容兩國關係，這也使得台灣在柬埔寨展開救援可能遭遇現實困難。

台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋18日在臉書發文指出，柬埔寨是受中國滲透最嚴重國家之一，其中最嚴重的就是執法層面。沈伯洋引述台灣民主實驗室今年4月公布的「中國影響力（滲透）指數）報告稱，當時柬埔寨就是第一名，「基本上柬埔寨根本可以當作是中國的傀儡」。

沈伯洋指，除了學術滲透之外，柬埔寨的滲透分數在每一個層面都高於全球平均，「可說是柬埔寨基本上不是被逼的，而是因為面對中國大量統戰，柬埔寨沒有抵禦能力。」

他表示，從執法層面來看，柬中兩國除了大量包含引渡、反恐等在內的法律互助，黑幫涉入也在近4年達到高峰，加上中國城市監控系統的引入，「中國在那裡執法根本如入無人之境。」

他並提醒大量的所謂「低階網紅」傳遞有關錯誤資訊的風險，認為「這幾天在那邊應和的影片，可說是很重要的訊號。」

「一帶一路」與西港興衰

位於柬埔寨西南部的西哈努克港（簡稱西港），是近期柬埔寨案的主要熱點城市。這座港口城市，同時也是中國「一帶一路」倡議的重鎮。

台灣中央社日前發布報導指，柬埔寨近年經濟發展快速，卻也成為中國不法分子經營賭場、線上賭博與詐欺的「犯罪之都」，以及人口販運的「天堂」。報導寫道，「詐騙集團缺工害到台灣人，又是中國一帶一路後遺症。」

根據中國商務部官網，西港是中國商務部首批境外經貿合作區之一。2010年，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）與中方正式簽署協定，推動西哈努克港經濟特區（Sihanoukville Special Economic Zone, SSEZ）。此後，西港也在中國2013年提出的「一帶一路」倡議下，迎來大量中資與華人湧入。

德國之聲記者2018年曾實地走訪西港，當時中國遊客不斷湧入，中國人經營的餐館客人絡繹不絕，中國人經營的賭場也如雨後春筍般成立。不過在2019年，柬埔寨當局宣佈禁止線上博弈活動，據當地媒體報導，此後有超過44萬名中國公民因此離開柬埔寨，部分曾獲執照的網絡博彩公司則轉為地下經營。

與此同時，柬埔寨實體賭場儘管仍舊合法，但卻因新冠疫情影響而經營不善，許多當地業者轉入非法的網絡賭博，這也使得線上博奕業持續蓬勃。由此衍生的博弈、詐騙甚至人口販運產業鍊也更為猖獗。

根據台灣中央社，台灣警界人士表示，柬埔寨西港的詐騙集團背後金主幾乎都是中國人。

美國國務院今年7月發表的年度《人口販運報告》，則將柬埔寨降級至情況最惡劣的第三級。報告指，「地方性腐敗」導致柬埔寨在打擊娛樂場所販賣兒童和在線詐騙活動方面伐善可陳。

長期研究湄公河組織犯罪問題、澳大利亞「北澳戰略政策中心」（Northern Australia Strategic Policy Centre）的主任柯尼（John Coyne）年初就「中國血奴案」接受德國之聲採訪時曾表示：「中國公民和中國企業進行大量合法的投資，與此同時，也有中國組織犯罪集團來到了這裡（西港），並與當地的有組織犯罪集團合作，並通過他們進行投資。」

柯尼指出，柬埔寨政府腐敗嚴重，執法非常困難，加上柬埔寨對中國公民寬鬆的簽證規定及當地網絡順暢，也使西港成為中國幫派的天堂。警方消極取締，柬埔寨網絡博彩公司的招募工作也從未停止。

中国投资柬埔寨 谁家欢乐谁家愁

港澳也傳受害

除了台灣，香港、澳門近日也傳出有民眾遭類似手法誘騙前往東南亞。香港保安局副局長卓孝業18日表示，今年1月至今，當局共接到23名港人的相關求助，他們懷疑遭誘騙至柬埔寨等東南亞國家，遭囚禁並從事非法工作。

卓孝業指，目前12人確認安全，其中10人已返港；尚有11人仍在外地，其中8人失聯，據信人在緬甸，具體位置不明。過去兩個月，當局接獲的個案數量急增，港府已成立專案組跟進調查。

澳門警方同日則公布，接獲3宗疑似被誘騙赴東南亞工作的求助案例，涉及5名男女。警方表示，3宗個案原本都是應聘到老撾或柬埔寨賭場從事工作，其中一人已證實安全離開柬埔寨，一人最終沒有前往柬埔寨擔任賭場公關，另外3名原本準備出發的女子則遭到警方成功勸說，取消行程。

（綜合報導）

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