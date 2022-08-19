 柬埔寨詐騙販運台人案：專家指中國滲透隱憂 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2022

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时政风云

柬埔寨詐騙販運台人案：專家指中國滲透隱憂

高薪詐騙、人口販運、性侵虐打......，台灣近期傳出數百人受騙滯留柬埔寨，引發熱議。有台灣專家指，柬埔寨受中國滲透嚴重，增加救援難度；中國國台辦發言人週五則喊話海外「台胞」，若遇困難可求助中國使館，並暗批台灣當局消極處理，企圖「甩鍋大陸」。

Kambodscha Sihanoukville

金獅紀念碑是柬埔寨西哈努克港的城市標誌。

DW.COM

柬埔寨「血奴事件」在中國引發熱議。日前中國駐柬埔寨大使館稱，據柬警方初步調查，「血奴」事件純屬編造。但不只許多中國網友對此懷疑，根據德國之聲採訪柬埔寨賭博業人士，西港與博弈業有關的社會新聞層出不窮。通過訪問，德國之聲揭露非法網絡博弈產業鍊如何在當地遍地開花？

中国帮助柬埔寨改建一处海军基地的工程引起多方对中国扩大在东南亚军事足迹的担心。柬埔寨会成为中国加强在南海军事存在的跳板吗？

人权观察8月10日发布报告指，由中国「一带一路」项目所资助的柬埔寨水坝发电站对当地原住民丶少数族裔生计以及当地渔业造成损害。

中国外长王毅9月10日至15日出访越南、柬埔寨及新加坡三国，与上个月刚访问完东南亚的美国副总统哈里斯（Kamala Harris）分庭抗礼。他有什么收穫？

近年来，大量来自中国的投资、工人和游客流入柬埔寨。很多柬埔寨人越来越担心中国带来的负面影响。

（德國之聲中文網）台灣近期傳出大宗詐騙與人口販運的犯罪事件，數百人遭誘騙至柬埔寨等東南亞國家從事非法工作，甚至傳出遭到毒打、性侵、多次轉賣等，受困滯留當地，引發台灣乃至兩岸三地輿論熱議。

台灣行政院發言人羅秉成週四（8月18日）表示，目前初步認定的人口販運受害者共373名，當局已協助其中40人返台，還有333人滯留。羅秉成強調，台灣政府將窮盡一切方法救援受害台人。

對此，中國國台辦發言人馬曉光19日批評台灣政府消極處理，並稱在海外的「台胞」遇到困難，都可以及時聯繫「中國駐外使領館」尋求幫助。

根據台灣《聯合新聞網》報導，馬曉光稱：「台灣同胞是中國公民，維護台灣同胞合法權益是我們的職責所在。」他表示，中國始終高度重視維護「海外台灣同胞」權益，從提供領事證件服務，到協助處理外國涉台民事糾紛及經濟、刑事案件，到遇重大緊急事件撤僑等，「祖國都是他們的堅強後盾」，並批評民進黨處理案件態度消極，甚至「企圖編造謊言、甩鍋大陸」。

報導指出，中國外交部發言人汪文斌18日在例行記者會被問到有關事件時，也曾表示「中國駐外使領館正積極查找並解救相關人員」。

對於兩岸是否展開合作救援，台灣陸委會發言人邱垂正18日表示，「相關治安機關會在具體案件上偵辦，秉持對等尊嚴原則，透過協議管道和陸方展開合作，以維護兩岸民眾權益」。

針對馬曉光的最新發言，截至截稿前，台灣官方尚未做出公開回應。

「新南向」失能？模糊焦點？

根據《中時新聞網》報導，台灣國民黨3名立委日前親赴柬埔寨，並表示通過當地友人協助，成功營救一名19歲的台灣男子，一行人於18日返台。參與行動的國民黨立委鄭正鈐返台後指控，台灣各界紛紛展開救援行動，且陸續救出台人之際，政府雖已成立政院等級專案小組，但始終未見具體的救援行動。鄭正鈐表示，他們都可以透過關係救出受困柬埔寨的國人，政府沒有理由做不到。

另一名國民黨立委吳斯懷則指，台灣政府稱已成立政院等級專案小組，但民眾在求援時仍四處碰壁，更無具體救援辦法，「完全凸顯蔡政府新南向政策的挫敗及無力」。

蔣家後代、台北市長候選人與現任立委蔣萬安日前亦指控，柬埔寨案顯示了蔡英文政府的無能與失職。

對此，民進黨發言人李姸慧18日針對有關說法做出回應。根據《自由時報》報導，李妍慧稱，台灣政府已成立專案小組，警政署也加強掃蕩，已破獲13個人蛇集團，並與外國警方聯手，成功攔截多名受害者被送往柬埔寨。

李姸慧指，目前越來越多證據顯示，這些詐騙事件涉及部分黑道幫派與跨國詐騙，這是無關乎黨派都應該正視的問題，呼籲國民黨共同支持警方偵辦，勿因黨派之見藉機消費本案，模糊了犯罪集團才是真正要被重視追查的對象。

台灣專家：中國滲透令台灣執法難

事實上，台灣與柬埔寨並無正式邦交關係。1958年，柬埔寨與中華人民共和國政府建交，並與台灣終止領事關係。柬中關係親密，中國常以「鐵桿兄弟」形容兩國關係，這也使得台灣在柬埔寨展開救援可能遭遇現實困難。

台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋18日在臉書發文指出，柬埔寨是受中國滲透最嚴重國家之一，其中最嚴重的就是執法層面。沈伯洋引述台灣民主實驗室今年4月公布的「中國影響力（滲透）指數）報告稱，當時柬埔寨就是第一名，「基本上柬埔寨根本可以當作是中國的傀儡」。

Kambodscha - Marinebasis in Ream

柬埔寨是中國「一帶一路」倡議的重鎮。

沈伯洋指，除了學術滲透之外，柬埔寨的滲透分數在每一個層面都高於全球平均，「可說是柬埔寨基本上不是被逼的，而是因為面對中國大量統戰，柬埔寨沒有抵禦能力。」

他表示，從執法層面來看，柬中兩國除了大量包含引渡、反恐等在內的法律互助，黑幫涉入也在近4年達到高峰，加上中國城市監控系統的引入，「中國在那裡執法根本如入無人之境。」

他並提醒大量的所謂「低階網紅」傳遞有關錯誤資訊的風險，認為「這幾天在那邊應和的影片，可說是很重要的訊號。」

「一帶一路」與西港興衰

位於柬埔寨西南部的西哈努克港（簡稱西港），是近期柬埔寨案的主要熱點城市。這座港口城市，同時也是中國「一帶一路」倡議的重鎮。

台灣中央社日前發布報導指，柬埔寨近年經濟發展快速，卻也成為中國不法分子經營賭場、線上賭博與詐欺的「犯罪之都」，以及人口販運的「天堂」。報導寫道，「詐騙集團缺工害到台灣人，又是中國一帶一路後遺症。」

根據中國商務部官網，西港是中國商務部首批境外經貿合作區之一。2010年，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）與中方正式簽署協定，推動西哈努克港經濟特區（Sihanoukville Special Economic Zone, SSEZ）。此後，西港也在中國2013年提出的「一帶一路」倡議下，迎來大量中資與華人湧入。

Kambodscha | Sihanoukville

西港是近期柬埔寨案的主要熱點城市，同時也是中國「一帶一路」倡議的重鎮。

德國之聲記者2018年曾實地走訪西港，當時中國遊客不斷湧入，中國人經營的餐館客人絡繹不絕，中國人經營的賭場也如雨後春筍般成立。不過在2019年，柬埔寨當局宣佈禁止線上博弈活動，據當地媒體報導，此後有超過44萬名中國公民因此離開柬埔寨，部分曾獲執照的網絡博彩公司則轉為地下經營。

與此同時，柬埔寨實體賭場儘管仍舊合法，但卻因新冠疫情影響而經營不善，許多當地業者轉入非法的網絡賭博，這也使得線上博奕業持續蓬勃。由此衍生的博弈、詐騙甚至人口販運產業鍊也更為猖獗。

根據台灣中央社，台灣警界人士表示，柬埔寨西港的詐騙集團背後金主幾乎都是中國人。

美國國務院今年7月發表的年度《人口販運報告》，則將柬埔寨降級至情況最惡劣的第三級。報告指，「地方性腐敗」導致柬埔寨在打擊娛樂場所販賣兒童和在線詐騙活動方面伐善可陳。

長期研究湄公河組織犯罪問題、澳大利亞「北澳戰略政策中心」（Northern Australia Strategic Policy Centre）的主任柯尼（John Coyne）年初就「中國血奴案」接受德國之聲採訪時曾表示：「中國公民和中國企業進行大量合法的投資，與此同時，也有中國組織犯罪集團來到了這裡（西港），並與當地的有組織犯罪集團合作，並通過他們進行投資。」

柯尼指出，柬埔寨政府腐敗嚴重，執法非常困難，加上柬埔寨對中國公民寬鬆的簽證規定及當地網絡順暢，也使西港成為中國幫派的天堂。警方消極取締，柬埔寨網絡博彩公司的招募工作也從未停止。

中国投资柬埔寨 谁家欢乐谁家愁

港澳也傳受害

除了台灣，香港、澳門近日也傳出有民眾遭類似手法誘騙前往東南亞。香港保安局副局長卓孝業18日表示，今年1月至今，當局共接到23名港人的相關求助，他們懷疑遭誘騙至柬埔寨等東南亞國家，遭囚禁並從事非法工作。

卓孝業指，目前12人確認安全，其中10人已返港；尚有11人仍在外地，其中8人失聯，據信人在緬甸，具體位置不明。過去兩個月，當局接獲的個案數量急增，港府已成立專案組跟進調查。

澳門警方同日則公布，接獲3宗疑似被誘騙赴東南亞工作的求助案例，涉及5名男女。警方表示，3宗個案原本都是應聘到老撾或柬埔寨賭場從事工作，其中一人已證實安全離開柬埔寨，一人最終沒有前往柬埔寨擔任賭場公關，另外3名原本準備出發的女子則遭到警方成功勸說，取消行程。

（綜合報導）

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