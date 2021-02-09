 柬埔寨要引入“中国式”防火墙 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.02.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

柬埔寨要引入“中国式”防火墙

柬埔寨将建立一个集中管理全国互联网流量的国家门户。批评者担心，这将是一道中国式防火墙，进一步收紧网上言论。

Medienkompetenz Kambodscha YRDP

柬埔寨的网民增长迅速

DW.COM

中国与柬埔寨在10月12日正式签署了双边自由贸易协定。目前，中国国务委员兼外交部长王毅正在对包括柬埔寨在内的4个东南亚国家进行访问。分析人士认为，北京希望通过王毅此行打造可靠的地区伙伴形象。

卫星图片显示，柬埔寨云朗海军基地一处美国出资援建的设施被拆除。由于此前有报道称中国有意在该毗邻南中国海的基地停靠军舰，这一动作引发诸多疑问。

近年来，大量来自中国的投资、工人和游客流入柬埔寨。很多柬埔寨人越来越担心中国带来的负面影响。

（德国之声中文网）柬埔寨总理洪森周三（2月17日）批准了在该国构建“国家互联网门户”的政令。这个系统建成后，柬埔寨互联网的所有流量都将统一通过这一门户得到管理。

这一政令的草案已于去年公布。政府宣称，建立这个门户旨在改善 “国家税收”，保护 “国家安全以及社会秩序”，因此符合国家利益。 但批评者担心，该系统将成为中国式的网络高墙，用来屏蔽对政府不利的内容。 

周三，柬埔寨政府发言人在宣布总理签署政令的同时提到，各级政府部门将利用新的制度摧毁互联网内的反政府言论。柬埔寨的这一互联网门户将由一个国家任命的机构运营，定期向政府汇报。该机构将同国家监管以及其它相关部门进行密切合作。

互联网门户的工作职责包括内容检查。根据需要，如果相关内容危害安全、影响国家税收，并对社会秩序、个人尊严、文化传统以及客户利益造成损害，运营单位可以采取行动屏蔽或者断网。

批评者认为，以上规定过于宽泛，由于政令文本表达的不明确，互联网门户政策有可能随时被滥用以限制言论自由，迫害异议人士。柬埔寨独立媒体中心主任索特奥特（Ith Sothoeuth）对法新社说，新规定中，模糊的语言为政府屏蔽批评性内容提供空间。

在新制度的框架下，用户的基本数据（metadata）将被储存，这一点也引发担忧。柬埔寨维权小组（LICADHO）组长皮洛格（Naly Pilorge）对德新社表示，“集中管理互联网用户的基本数据，是对隐私的大规模侵犯。”

根据新法，网络服务商有权在12个月内追踪流量。

近年来，柬埔寨互联网用户增长十分迅猛，根据政府的统计数字，2014年只有500万，2020年互联网用户已超过1500万。脸书是该国最受欢迎的社交媒体，用户已接近1100万。

在过去几年间，执政长达36年的洪森总理也在进一步加强对反对派的打压，2017年主要反对派政党遭到取缔。这一背景下，柬埔寨互联网内的发展前景十分堪忧。

李鱼/文山（德新社、法新社等）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

USA Social-Media-App Clubhouse

Clubhouse虽被封 人们依旧渴望言论自由 09.02.2021

北京时间2月8日晚上大约七点多，在中国大陆风靡了几天的Clubhouse软件被中国的防火长城封了。在中国，不用VPN便无法访问该软件。而使用中国电话号码（以+86开头）也无法成功注册该软件。

Kambodscha | Premierminister Hun Sen

柬埔寨收60万剂中国疫苗　欧洲促北京公布数据 08.02.2021

就在世界各国陆陆续续收到大批中国疫苗的同时，法国总统马克龙提醒，这些有效率低的中国疫苗可能会对防疫带来反效果。

Indien Corona l Reise des Covid-Impstoffs

寻求与中国抗衡 印度开打疫苗外交 07.02.2021

印度官方周日表示，该国已经批准向柬埔寨提供新冠疫苗，另外印度还计划向蒙古和太平洋国家提供疫苗。路透社分析认为，这属于印度扩大疫苗外交工作的一部分。

广告

时事评论

Myanmar Proteste nach Militärputsch

客座评论：中国很可能是缅甸局势恶化的输家

缅甸军事政变半月有余，国际社会在观察中国的反应及其所受影响。有迹象表明，如果缅甸局势恶化下去，对中国将会形成不利影响。倘若缅甸出现类似“六四事件”，中国无疑将会是缅甸政变的最大输家。   