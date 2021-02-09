柬埔寨要引入“中国式”防火墙

（德国之声中文网）柬埔寨总理洪森周三（2月17日）批准了在该国构建“国家互联网门户”的政令。这个系统建成后，柬埔寨互联网的所有流量都将统一通过这一门户得到管理。

这一政令的草案已于去年公布。政府宣称，建立这个门户旨在改善 “国家税收”，保护 “国家安全以及社会秩序”，因此符合国家利益。 但批评者担心，该系统将成为中国式的网络高墙，用来屏蔽对政府不利的内容。

周三，柬埔寨政府发言人在宣布总理签署政令的同时提到，各级政府部门将利用新的制度摧毁互联网内的反政府言论。柬埔寨的这一互联网门户将由一个国家任命的机构运营，定期向政府汇报。该机构将同国家监管以及其它相关部门进行密切合作。

互联网门户的工作职责包括内容检查。根据需要，如果相关内容危害安全、影响国家税收，并对社会秩序、个人尊严、文化传统以及客户利益造成损害，运营单位可以采取行动屏蔽或者断网。

批评者认为，以上规定过于宽泛，由于政令文本表达的不明确，互联网门户政策有可能随时被滥用以限制言论自由，迫害异议人士。柬埔寨独立媒体中心主任索特奥特（Ith Sothoeuth）对法新社说，新规定中，模糊的语言为政府屏蔽批评性内容提供空间。

在新制度的框架下，用户的基本数据（metadata）将被储存，这一点也引发担忧。柬埔寨维权小组（LICADHO）组长皮洛格（Naly Pilorge）对德新社表示，“集中管理互联网用户的基本数据，是对隐私的大规模侵犯。”

根据新法，网络服务商有权在12个月内追踪流量。

近年来，柬埔寨互联网用户增长十分迅猛，根据政府的统计数字，2014年只有500万，2020年互联网用户已超过1500万。脸书是该国最受欢迎的社交媒体，用户已接近1100万。

在过去几年间，执政长达36年的洪森总理也在进一步加强对反对派的打压，2017年主要反对派政党遭到取缔。这一背景下，柬埔寨互联网内的发展前景十分堪忧。

李鱼/文山（德新社、法新社等）

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