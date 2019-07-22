 柬埔寨组织记者参观 “这里没有中国秘密！“ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.07.2019

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时政风云

柬埔寨组织记者参观 “这里没有中国秘密！“

柬埔寨政府组织数十名记者从金边前往云朗海军基地参观采访，揭示传言中的“中国秘密”。

China | Immobilienmarkt | Werbung (Getty Images/P. Bronstein)

中国在柬埔寨的影响力迅速增长

 （德国之声中文网）云朗海军基地（Ream Naval Base）位于柬埔寨西哈努克市附近的泰国湾，毗邻充满争议的南中国海。

《华尔街日报》上周日报道，中国与柬埔寨达成了一项秘密协议，允许中国军队进驻云朗海军基地。这一报道证实了几个月前开始的传言。

柬埔寨坚决否认这一报道的真实性。随着中国影响力日益增强，柬埔寨当局担心引发反华情绪。

本周五（7月26日），柬埔寨政府组织数十名记者前往云朗参观采访。他们乘坐中国解放军提供的几辆小卡车。车的后窗上用高棉语写着对中国军方的感谢。

一路上，可以看到中文和高棉语的广告牌，显示即将出现的餐馆和酒店。

在云朗海军基地做了一个简短的游览之后，柬埔寨国防部发言人索基（Chhum Socheat）告诉记者说，柬埔寨王国没有隐藏什么秘密。他说，"看，这里并没有媒体报道中所说的中国军事基地。"

在军方和政府官员贴身陪伴下，记者们被带去参观了一些建筑和码头，那里停靠着几艘挂着柬埔寨国旗的巡逻船。

Kambodscha | Haus eingestürzt (picture-alliance/dpa/AP Photo/H. Sinith)

上个月，西哈努克市一幢尚未完工的中国公司建筑倒塌，导致28人死亡。

 尽管近年来中国捐赠了几艘战舰给柬埔寨，但是目前仍不确定那里几艘装备着大炮的蓝灰色舰船的来源。

 "你们这些国际国内媒体的记者是我们的耳目。外国人还在对我们指手画脚，但是我们并没有隐藏什么秘密。" 索基说，"卫星图将会证实中国是否使用该军事基地。"

柬埔寨宪法规定，该国境内不能驻扎外国军队。但是，随着近年来在此兴建赌场、高楼和道路，以及向柬埔寨政府提供数以亿计的软贷款，中国在该国的影响力迅速增长。

首相洪森掌控权力已有三十多年，已不再像此前那样和美国关系密切。他一向不接受对他的独断专权的批评意见。

但是 ，分析人士认为，洪森非常关注国内的反华情绪，特别是在西哈努克市，那里有很多中国企业。

上个月，该市一幢尚未完工的中国公司建筑倒塌，导致28人死亡，一时出现紧张气氛。

美国驻金边大使馆表示，柬埔寨突然撤回了帮助云朗海军基地升级的请求。

该使馆一位官员匿名接受法新社记者采访时说，"这让我们怀疑，柬埔寨当局的云朗海军基地的升级计划中，是否包含了在该国境内代管外国军方和个人的资产。"

张平/  凝炼  （法新社）

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