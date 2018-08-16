柬埔寨狠打中国人嫖娼

（德国之声中文网）柬埔寨总理洪森同中国关系良好，中国在金边注入大笔资金，不仅在首都金边市，港口城市西哈努克市也得到迅猛发展的机会，成批的赌场、酒店应运而生。

离金边大约225公里的西哈努克省省会西哈努克市，这些年来居住着很多中国建筑工人，当地人对中资流入和中国人的进驻出现了不满情绪，与此同时，犯罪率也随之提高。

西哈努克省省长云敏（音译）说，中国在该省的投资已超过10亿美元，而同时该省非法卖淫现象，即中国人提供的和向中国人提供的性服务也在迅猛发展。

他对路透社说，"他们带来了对这一服务的需求"，但卖淫和接受这一服务"在我们国家是违法的，因此我们必须抵制和打击这一现象。"

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中国驻金边使馆没有回复路透社的问讯。

西哈努克市警察局长承认，打击卖淫的活动还在继续，但拒绝回答路透社记者的提问。

不过记者得到的警方报告显示，警方对多处按摩院进行了搜查，发现和没收了印有裸体女性以及她们电话号码的性服务广告。

在中国的支持下，上月大选前，洪森顶住西方的批评，打击国内反对派，从而胜选：他领导的人民党获得了议会全部125个议席。

大选的正式结果将于8月15日公布。

去年，在政府的要求下，主要反对党民族拯救党被法庭判决取缔。该判决当时受到多个西方国家的声讨。

云敏于今年1月曾写信向内政部长抱怨，中国人大批涌进西哈努克省也造成犯罪率上升，但周二他却对路透社表示，总体而言，中国的投资是积极的。他说，"中国还有其他好公民。被拘禁的50人，无法代表全部中国人。"

李鱼/凝炼（路透社）