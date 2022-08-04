 柬埔寨沉船意外 21名中国人落海失踪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

柬埔寨沉船意外 21名中国人落海失踪

一艘自广州出发、载有41名中国人的渔船周四晚间在柬埔寨西哈努克港海域翻覆，目前已知19人获救、1人死亡。中国驻柬使馆正和当地政府合作，继续搜救失踪人员。

西哈努克市近年来兴起投资热潮，赌场林立

西哈努克市近年来兴起投资热潮，赌场林立

（德国之声中文网）法新社消息指出，一艘载有41名中国公民的渔船周四（9月22日）在西哈努克港海域发生沉船事故，已知其中21人落水失踪、19人获救、1人死亡。西哈努克省发言人Kheang Phearom向法新社表示，正在尽力寻找失踪者。

《柬中时报》报导，一名来自中国福建的陈姓获救男子称，他们于9月11日乘快艇从广州出发，17日抵达国际海域后转搭由两名柬籍船员驾驶的另一艘渔船继续航行，22日抵达西港海域时渔船发生故障，两名柬籍船员联络同事后被一艘快艇接走，留下他们漂泊在海上。发言人Kheang Phearom表示将两名船员进行审问。

中国外交部：与柬方保持密切沟通

据环球网报导，中国驻柬埔寨大使馆周四晚间接到柬国警察总署通报此事件，获救的人目前皆已得到妥善安置，涉事柬籍船员遭逮捕。中国外交部发言人汪文斌在9月23日的例行记者会上表示，中方正与柬方保持密切沟通，要求柬方全力开展搜救，并抓紧核实了解有关情况。

根据《柬中时报》公布的救援现场画面显示，在船头下沉后，数十人站在船尾，接着他们随着船只逐渐下沉纷纷落水，周围海上有人抛救生圈和救生衣。目前搜救工作仍在继续，西哈努克省政府向附近海域渔民发布悬赏通告，每救起一名落水者奖励200万柬币（500美元）。

人口偷渡贩运事件频传

曾经安静的西哈努克市渔村近年来因中国人到来，兴起投资热潮而赌场林立。但有越来越多的消息称，不少中国劳工被贩运或偷渡到该市从事赌博或网络诈骗等非法工作。柬埔寨当局一直在努力打击人口偷渡和贩运网络，官员们曾指出，他们调查后发现了非法监禁和酷刑、非法赌博、卖淫和贩卖人口的证据。

今年8月，约有40名在越柬边界赌场工作的越南工人趁机逃跑，接着游泳渡河回到越南。今年7、8月间也传出数百名台湾人遭诱骗至柬埔寨等东南亚国家从事非法工作，甚至遭到毒打、性侵、多次转卖等，受困滞留当地。

（法新社、环球网、柬中时报等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

From left to right; Malaysian Foreign Minister Saifuddin Abdullah, Philippines Foreign Affairs acting Undersecretary Theresa Lazaro, Singapore Foreign Minister Vivian Balakrishnan, Thailand's Foreign Minister Don Pramudwinai, Vietnam Foreign Minister But Thanh Son, Cambodia's Prime Minister Hun Sen, Cambodia's Foreign Minister Peak Sokhonn, Indonesia's Foreign Minister Retno Marsudi, Brunei Second Minister of Foreign Affairs Erywan Yusof, Laos Foreign Minister Saleumxay Kommasith, and Secretary-General of ASEAN Lim Jock Hoi poses for a group photographer during the opening for the 55th ASEAN Foreign Ministers' Meeting (55th AMM) at a hotel in Phnom Penh, Cambodia, Wednesday, Aug. 3, 2022. (AP Photo/Heng Sinith)

台海气氛紧张 东盟外长促请避免冲突升级 04.08.2022

佩洛西台湾之行加剧两岸紧张关系之时，东盟外长会议在金边召开。中国外长王毅和美国国务卿布林肯都参加了这场会议。外长们发表声明呼吁避免让冲突升级，并发出警告，紧张局势或导致“大国之间的误判、严重对抗、公开冲突和不可预测的后果”。王毅再次对佩洛西访台表达立场。

This screengrab provided via AFPTV and taken from a broadcast by Myanmar Radio and Television (MRTV) in Myanmar on February 1, 2021 shows the announcement of a one-year state of emergency in the country, handing power to a general after arresting civilian leader Aung San Suu Kyi and other senior officials. (Photo by Handout / various sources / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Myanmar Radio and Television via AFPTV - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

专访：政变预告缅甸将回归军方长期统治 01.02.2021

缅甸军方2月1日上午逮捕执政党多名政治领袖，宣布该国进入为期一年的紧急状态。东南亚政治专家马斯顿告诉德国之声，这场政变严重打击该国过去几年为民主转型做出的努力。

Der berühmteste Triaden-Boss von Macao, Wan Kuok- koi, sitzt am 23.11.1999 in einem Polizeiauto vor dem Höchsten Gericht in Macao. In einem Jahrhundert-Prozess ist Wan Kuok- koi am 23.11. zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Nach Berichten aus der Enklave an der südchinesischen Küste nahe Hongkong wurde der 45-jährige des organisierten Verbrechens für schuldig befunden. Der Prozess gegen Wan Kuok-koi, der als «Abgebrochener Zahn Koi» bekannt ist, war nach Angaben des Gerichts das «größte Strafverfahren in diesem Jahrhundert in Macao». «Abgebrochener Zahn Koi» war Chef der berüchtigten 14K-Triade, die als kriminelle Organisation in ungenehmigtes Glücksspiel, Geschäfte von Kredithaien und andere illegale Aktivitäten verwickelt war. Der Prozess fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt

靠「一带一路」掩盖犯罪 中国黑帮遭美国制裁 10.12.2020

美国财政部最新制裁锁定澳门14K龙头尹国驹，指他利用「一带一路」倡议掩护旗下组织在东南亚各国的罪行。美称尹为中共政协委员一事也引人关注。

广告

媒体看中国

普京与习近平在乌兹别克斯坦的上合组织峰会上

德语媒体：习近平对普京不离不弃

虽然习近平不久前向普京表达过对战争的顾虑，尽管普京发出军事动员令意味着战争升级，中国显然依旧站在莫斯科一边。  