柬埔寨沉船意外 21名中国人落海失踪

（德国之声中文网）法新社消息指出，一艘载有41名中国公民的渔船周四（9月22日）在西哈努克港海域发生沉船事故，已知其中21人落水失踪、19人获救、1人死亡。西哈努克省发言人Kheang Phearom向法新社表示，正在尽力寻找失踪者。

《柬中时报》报导，一名来自中国福建的陈姓获救男子称，他们于9月11日乘快艇从广州出发，17日抵达国际海域后转搭由两名柬籍船员驾驶的另一艘渔船继续航行，22日抵达西港海域时渔船发生故障，两名柬籍船员联络同事后被一艘快艇接走，留下他们漂泊在海上。发言人Kheang Phearom表示将两名船员进行审问。

中国外交部：与柬方保持密切沟通

据环球网报导，中国驻柬埔寨大使馆周四晚间接到柬国警察总署通报此事件，获救的人目前皆已得到妥善安置，涉事柬籍船员遭逮捕。中国外交部发言人汪文斌在9月23日的例行记者会上表示，中方正与柬方保持密切沟通，要求柬方全力开展搜救，并抓紧核实了解有关情况。

根据《柬中时报》公布的救援现场画面显示，在船头下沉后，数十人站在船尾，接着他们随着船只逐渐下沉纷纷落水，周围海上有人抛救生圈和救生衣。目前搜救工作仍在继续，西哈努克省政府向附近海域渔民发布悬赏通告，每救起一名落水者奖励200万柬币（500美元）。

人口偷渡贩运事件频传

曾经安静的西哈努克市渔村近年来因中国人到来，兴起投资热潮而赌场林立。但有越来越多的消息称，不少中国劳工被贩运或偷渡到该市从事赌博或网络诈骗等非法工作。柬埔寨当局一直在努力打击人口偷渡和贩运网络，官员们曾指出，他们调查后发现了非法监禁和酷刑、非法赌博、卖淫和贩卖人口的证据。

今年8月，约有40名在越柬边界赌场工作的越南工人趁机逃跑，接着游泳渡河回到越南。今年7、8月间也传出数百名台湾人遭诱骗至柬埔寨等东南亚国家从事非法工作，甚至遭到毒打、性侵、多次转卖等，受困滞留当地。

（法新社、环球网、柬中时报等）

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