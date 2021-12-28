柬埔寨效仿中国网络防火墙的项目推迟

（德国之声中文网）柬埔寨本周决定将一项效仿中国网络防火墙的争议项目推迟实施，这让维护网络自由的民主活动人士暂时松了一口气。

去年2月，柬埔寨政府通过了一项二级法令，建立国家互联网网关（NIG）。该系统旨在将所有互联网访问（包括来自海外的访问）的入口限制在一个单一的门户网站。同时，互联网服务提供商（ISP）将被要求保留其用户的准确身份信息。

柬埔寨政府称，NIG将增加国家税收，并帮助解决网络犯罪。

人权活动家则表示，这个项目的主要目是打击柬埔寨的言论自由和异议人士。柬埔寨被"自由之家"列为亚洲最不民主的国家之一。

根据社交媒体营销公司维奥思社（We Are Social）最近的一份报告，柬埔寨1600万人口中， 30岁以下的年轻人占了六成，截至2021年初约有886万互联网用户，其中三分之二以上使用社交媒体。

柬埔寨人权中心（CCHR）执行主任查克（Sopheap Chak）说，"规划中的NIG的概念效仿了中国的网络防火墙"，它"能够访问每个公民的互联网记录，执行审查制度，禁止不被允许的网站，并强迫搜索引擎过滤被认为是有害的内容"。

查克解释说，建立NIG的二级法令还规定政府指定的运营商有权阻止或切断特定的网络连接。

周二，柬埔寨邮政电信部发言人告诉《日经亚洲评论》，由于新冠疫情造成的"中断"，柬埔寨政府推迟了NIG系统的实施。

但该部另一位发言人随后告诉当地新闻媒体《民主之声》，"延迟是因为技术问题。"

一位了解NIG项目的政府人士告诉德国之声，用疫情作为借口不太可信，并认为该项目推迟确实是由于技术问题以及柬埔寨当局对国际批评的担忧。

目前为止，金边表示NIG的推出只是被推迟了，而不是被搁置。柬埔寨人权中心的查克指出，这个时间点 "特别令人担忧"，因为乡分区理事会选举将在6月举行，长期执政的柬埔寨人民党（CPP）打算在选举中获得多数选票，以迎接明年的大选。

查克说："在选举之前和选举期间，存在着一个真正的风险，即NIG被用来阻止和审查网上的不同声音。"他表示，NIG这样的网络防火墙不应在民主社会中获得一席之地。

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