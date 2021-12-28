 柬埔寨效仿中国网络防火墙的项目推迟 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.02.2022

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柬埔寨效仿中国网络防火墙的项目推迟

柬埔寨效仿中国网络防火墙的言论管制项目（NIG）本周决定推迟实施。柬埔寨政府称，NIG将增加国家税收，并帮助解决网络犯罪。人权活动者说，这个项目的主要目是打击柬埔寨的言论自由和异议人士。

柬埔寨总理洪森2021年2月批准了在该国构建“国家互联网网关（NIG）”的政令。这个系统建成后，柬埔寨互联网的所有流量都将统一通过这一门户得到管理

柬埔寨总理洪森2021年2月批准了在该国构建“国家互联网网关（NIG）”的政令。这个系统建成后，柬埔寨互联网的所有流量都将统一通过这一门户得到管理

（德国之声中文网）柬埔寨本周决定将一项效仿中国网络防火墙的争议项目推迟实施，这让维护网络自由的民主活动人士暂时松了一口气。

去年2月，柬埔寨政府通过了一项二级法令，建立国家互联网网关（NIG）。该系统旨在将所有互联网访问（包括来自海外的访问）的入口限制在一个单一的门户网站。同时，互联网服务提供商（ISP）将被要求保留其用户的准确身份信息。

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柬埔寨将建立一个集中管理全国互联网流量的国家门户。批评者担心，这将是一道中国式防火墙，进一步收紧网上言论。

中国外长王毅周末先后访问了越南和柬埔寨。在刚刚接待完王毅之后，越南方面就与日本达成了防卫装备和技术合作的协议。而对于柬埔寨这个中国的紧密政治伙伴，美国方面不久前也提醒其保持“外交政策的独立性”。美中两个大国在该地区的政治博弈仍在继续。

今年是中国与东盟建立对话关系30周年，6月7日至8日中国外长王毅将与东盟各国外长举行会议，过去数十年中国与东盟关系越趋紧密，各国态度如何？

柬埔寨政府称，NIG将增加国家税收，并帮助解决网络犯罪。

人权活动家则表示，这个项目的主要目是打击柬埔寨的言论自由和异议人士。柬埔寨被"自由之家"列为亚洲最不民主的国家之一。

根据社交媒体营销公司维奥思社（We Are Social）最近的一份报告，柬埔寨1600万人口中， 30岁以下的年轻人占了六成，截至2021年初约有886万互联网用户，其中三分之二以上使用社交媒体。

柬埔寨人权中心（CCHR）执行主任查克（Sopheap Chak）说，"规划中的NIG的概念效仿了中国的网络防火墙"，它"能够访问每个公民的互联网记录，执行审查制度，禁止不被允许的网站，并强迫搜索引擎过滤被认为是有害的内容"。

查克解释说，建立NIG的二级法令还规定政府指定的运营商有权阻止或切断特定的网络连接。

周二，柬埔寨邮政电信部发言人告诉《日经亚洲评论》，由于新冠疫情造成的"中断"，柬埔寨政府推迟了NIG系统的实施。

但该部另一位发言人随后告诉当地新闻媒体《民主之声》，"延迟是因为技术问题。"

一位了解NIG项目的政府人士告诉德国之声，用疫情作为借口不太可信，并认为该项目推迟确实是由于技术问题以及柬埔寨当局对国际批评的担忧。

目前为止，金边表示NIG的推出只是被推迟了，而不是被搁置。柬埔寨人权中心的查克指出，这个时间点 "特别令人担忧"，因为乡分区理事会选举将在6月举行，长期执政的柬埔寨人民党（CPP）打算在选举中获得多数选票，以迎接明年的大选。

查克说："在选举之前和选举期间，存在着一个真正的风险，即NIG被用来阻止和审查网上的不同声音。"他表示，NIG这样的网络防火墙不应在民主社会中获得一席之地。

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