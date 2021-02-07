柬埔寨收60万剂中国疫苗　欧洲促北京公布数据

(德国之声中文网) 中国周日(2月7日)交付给盟友柬埔寨60万剂国药集团的新冠疫苗。

柬埔寨领导人洪森上个月宣布，中国将向柬埔寨王国捐赠100万疫苗，这也代表50万人有机会施打这种需要两剂的疫苗。

7日，这位强人总理在金边国际机场迎接第一批疫苗的到来。目前还不清楚剩余的剂量计划何时到达。

洪森在机场举行的交接仪式上说：「柬埔寨政府对中国政府表示感谢」。

现年68岁的洪森是世界上任职时间最长的领导人之一，他原本计划接种第一针疫苗，但在得知疫苗的接种对象是18到59岁的人后，他打消了这个念头。

总理说，首批接种的人群包括一线卫生工作者、教师、士兵、总理的保镖以及国王身边的官员。

柬埔寨计划为1600万人口中的至少1000万人注射中国国药和科兴以及英国和瑞典的阿斯利康公司的疫苗。

国药集团12月表示，其疫苗的有效率为79.34%，低于西方辉瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗的95%和摩德纳公司（Moderna）疫苗的94%。

尽管中国政府没有公布任何详细的临床试验数据，但一再坚持认为这种注射剂是安全有效的。

法新社报导，尽管与其他疫苗相比，中国疫苗的疗效令人担忧，柬埔寨等国依旧决定接受北京馈赠。

当许多国家在疫情初期做出反应，对中国旅客关闭边境时，洪森拒绝效仿，他甚至前往北京与领导人习近平会面，以示团结。

柬埔寨相对安然无恙地度过了这场大流行，只登记了474个病例，没有死亡，不过专家说，数字低很可能是由于缺乏检测。

法国与欧盟对中国疫苗存疑

根据法新社，法国总统埃马克龙在2月4日对中国新冠疫苗缺乏信息的情况提出警告，称如果这些疫苗无效，甚至会导致更多变种病毒出现。

他在对大西洋理事会智库发表讲话时承认，中国向其他国家分发疫苗方面取得「外交成功」可以被视为对「我们（西方）领导人的小小羞辱」。

但他也说，由于中国「完全没有分享任何有关试验的信息」，因此来自国药或科兴苗的疗效还不得而知。

他说：「这意味着，从中长期来看，几乎可以肯定，如果这种疫苗不合适，将促进新的变种病毒的出现，这样绝对不会解决这些国家的情况，」

在他发表评论的前一天，欧盟委员会主席冯德莱恩也敦促俄罗斯和中国，如果想让自己的疫苗在欧盟获得批准，就必须「展示所有数据」。

邹宗翰/杨威廉 (法新社)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。