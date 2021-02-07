 柬埔寨收60万剂中国疫苗　欧洲促北京公布数据 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.02.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

柬埔寨收60万剂中国疫苗　欧洲促北京公布数据

就在世界各国陆陆续续收到大批中国疫苗的同时，法国总统马克龙提醒，这些有效率低的中国疫苗可能会对防疫带来反效果。

Kambodscha | Premierminister Hun Sen

长期以来，柬埔寨一直是北京的坚定盟友，获得了数十亿美元的软贷款和投资。图为柬埔寨强人领导洪森。

DW.COM

奥地利总理库尔茨表示，如果俄罗斯和中国的新冠疫苗在欧洲获批使用，奥地利愿意准许两国的疫苗在奥地利生产。他本人也愿意接种这两个国家的疫苗。

在欧洲，新冠疫苗接种工作进展缓慢；在非洲，很多地方根本就还没开始。众多贫困国家得不到亟需的疫苗。中国有意利用这一情况，而不只是出于人道动机。

科兴新冠疫苗获批附条件上市，成为继国药集团中国生物新冠灭活疫苗之后第二个在中国获批上市的国产新冠疫苗。与此同时，科兴公司公布第三期临床研究数据。

(德国之声中文网) 中国周日(2月7日)交付给盟友柬埔寨60万剂国药集团的新冠疫苗。

柬埔寨领导人洪森上个月宣布，中国将向柬埔寨王国捐赠100万疫苗，这也代表50万人有机会施打这种需要两剂的疫苗。

7日，这位强人总理在金边国际机场迎接第一批疫苗的到来。目前还不清楚剩余的剂量计划何时到达。

洪森在机场举行的交接仪式上说：「柬埔寨政府对中国政府表示感谢」。

现年68岁的洪森是世界上任职时间最长的领导人之一，他原本计划接种第一针疫苗，但在得知疫苗的接种对象是18到59岁的人后，他打消了这个念头。

总理说，首批接种的人群包括一线卫生工作者、教师、士兵、总理的保镖以及国王身边的官员。

柬埔寨计划为1600万人口中的至少1000万人注射中国国药和科兴以及英国和瑞典的阿斯利康公司的疫苗。

国药集团12月表示，其疫苗的有效率为79.34%，低于西方辉瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗的95%和摩德纳公司（Moderna）疫苗的94%。

尽管中国政府没有公布任何详细的临床试验数据，但一再坚持认为这种注射剂是安全有效的。

法新社报导，尽管与其他疫苗相比，中国疫苗的疗效令人担忧，柬埔寨等国依旧决定接受北京馈赠。

当许多国家在疫情初期做出反应，对中国旅客关闭边境时，洪森拒绝效仿，他甚至前往北京与领导人习近平会面，以示团结。

柬埔寨相对安然无恙地度过了这场大流行，只登记了474个病例，没有死亡，不过专家说，数字低很可能是由于缺乏检测。

Frankreich Quantum Plan | Präsident Emmanuel Macron trifft Studenten

法国总统马克龙带头对中国疫苗提出警告。

法国与欧盟对中国疫苗存疑

根据法新社，法国总统埃马克龙在2月4日对中国新冠疫苗缺乏信息的情况提出警告，称如果这些疫苗无效，甚至会导致更多变种病毒出现。

他在对大西洋理事会智库发表讲话时承认，中国向其他国家分发疫苗方面取得「外交成功」可以被视为对「我们（西方）领导人的小小羞辱」。

但他也说，由于中国「完全没有分享任何有关试验的信息」，因此来自国药或科兴苗的疗效还不得而知。

他说：「这意味着，从中长期来看，几乎可以肯定，如果这种疫苗不合适，将促进新的变种病毒的出现，这样绝对不会解决这些国家的情况，」

在他发表评论的前一天，欧盟委员会主席冯德莱恩也敦促俄罗斯和中国，如果想让自己的疫苗在欧盟获得批准，就必须「展示所有数据」。

观看视频 01:15

德国总理看好俄罗斯疫苗

邹宗翰/杨威廉 (法新社)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Indien Corona l Reise des Covid-Impstoffs

寻求与中国抗衡 印度开打疫苗外交 07.02.2021

印度官方周日表示，该国已经批准向柬埔寨提供新冠疫苗，另外印度还计划向蒙古和太平洋国家提供疫苗。路透社分析认为，这属于印度扩大疫苗外交工作的一部分。

Indien Impfstoff-Lieferung an Bhutan und Malediven

疫苗外交：中国慢半拍 印度手笔大 22.01.2021

中国承诺向巴基斯坦、尼泊尔以及东南亚多国无偿提供大量疫苗。不过，制药强国印度也在展开疫苗外交，而且动作更快，手笔更大。

Sinovac Biotech I Corona Impfstoff

科兴疫苗有效性到底有多少? 12.01.2021

1月7日，巴西布坦坦研究所发布数据称，北京科兴研发的新冠疫苗在第三期临床试验中的有效保护率为78%。不过，巴西一家媒体日前报道称，科兴疫苗的整体有效性不到60%。布坦坦研究所则驳斥这条新闻“纯属猜测”。

广告

媒体看中国

Clubhouse去年3月正式上线。

墙外文摘:Clubhouse,两岸三地聊它个三天三夜

有评论认为，新的网络社交媒体Clubhouse席卷全球的速度、广度和深度令人惊叹。这一自由言论的巨大漏洞，中国官方不可能允许它存在。  