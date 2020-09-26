 柬埔寨拆除美资援建军事设施 为中国开门？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

柬埔寨拆除美资援建军事设施 为中国开门？

卫星图片显示，柬埔寨云朗海军基地一处美国出资援建的设施被拆除。由于此前有报道称中国有意在该毗邻南中国海的基地停靠军舰，这一动作引发诸多疑问。

Kambodscha | Hafen von Sihanoukville (Getty Images/AFP/T. Chhin Sothy)

大量中资涌入的西哈努克港

（德国之声中文网）据法新社报道，柬埔寨副首相迪班（Tea Banh）周日（10月4日）证实，该国南部沿海一个由美国出资建设的军事设施已被拆除。报道认为这一步骤与柬埔寨和中国共同建设的处于战略要地的云朗海军基地的扩张有关。

《华尔街日报》去年曾报道，中国与柬埔寨达成了一项秘密协议，允许中国军舰在西哈努克港附近的云朗海军基地停泊。但柬埔寨方面否认有关报道，尽管首相洪森曾表示，来自中国的资金将参与云朗基地的建设。     

华盛顿"战略与国际研究中心"（CSIS）最新发布的卫星图片显示，云朗海军基地一座部分由美国出资建的设施已被拆除。 该智库机构提出疑问，这是否与传闻中的中国将染指该基地有关？ 

但柬埔寨副首相兼国防部长迪班周日努力消除人们的疑虑。他对法新社证实了有关建筑上月被拆除，但称原有设施只是迁移到另一地点，因为"建筑已经陈旧，我们不能再继续维持"。    

Kambodscha Feier 40 Jahre Befreiung vom Regime der Roten Khmer (Reuters/S. Pring)

首相洪森：柬埔寨不会有外国军事基地

原设在这里的机构是"海军安全委员会战术总部"，2012年迁入。新址位于云朗以北30公里处，仍在施工建设。迪班表示，迁往的新地点比旧址"好得多"，并强调，已被拆除的建筑中仅使用了"很少一部分"美国资金。     

云朗海军基地因其濒临泰国湾的战略位置而广受关注，从这里可以直入争议频仍的南中国海。

首相洪森一再强调，柬埔寨宪法禁止任何外国在境内拥有军事基地。分析人士认为，洪森深知民间可能出现反华情绪和论调，尤其是在西哈努克市--这里的赌场和其它商业设施大部分都是中资开设的。

自1985年以来任首相的洪森是在位时间最长的国家领导人之一。 由于华盛顿对其政府涉嫌滥用职权的批评，洪森近年来对美国的态度有所疏远。

观看视频 03:09

中国投资柬埔寨 谁家欢乐谁家愁

叶宣/文山（法新社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

中国投资如何改变柬埔寨？

近年来，大量来自中国的投资、工人和游客流入柬埔寨。很多柬埔寨人越来越担心中国带来的负面影响。  

柬埔寨组织记者参观 “这里没有中国秘密！“

柬埔寨政府组织数十名记者从金边前往云朗海军基地参观采访，揭示传言中的“中国秘密”。  

美媒称中国在柬埔寨建军事基地 遭柬埔寨驳回

据《华尔街日报》周日报道，中国和柬埔寨签署了一项秘密协议，允许中国军队使用柬埔寨海军基地。柬埔寨驳斥了相关报道。  

相关内容

Symbolbild USA China Beziehungen

专访：“美国不会容忍中国与之平起平坐” 26.09.2020

美国著名政治学家米尔斯海默多年前预测，中国的崛起将导致美中之间的冲突。他在近日接受德国之声专访时，再次针对美中对立的未来发展做出预测。

Hongkong Flugzeugträger USS Ronald Reagan

中美之间"热战"可能性增大？ 31.07.2020

近来，有评论认为，随着贸易战、科技战、外交战、舆论战的展开，中美未来几个月发生热战的威胁增大。但从目前的局势看来，美方的所做作为并未超出施加威慑力的范畴，而打战争牌似乎也非中方所愿。

China | Immobilienmarkt | Werbung

柬埔寨组织记者参观 “这里没有中国秘密！“ 26.07.2019

柬埔寨政府组织数十名记者从金边前往云朗海军基地参观采访，揭示传言中的“中国秘密”。

广告

时事评论

Taiwanesische Cellistin Nana Ou-Yang (picture-alliance/Chen Yichuan/Imaginechina/dpa)

长平观察：欧阳娜娜，每年都要好好表现哦

台湾艺人欧阳娜娜参加央视国庆庆典活动引发争议。时评人长平认为，台湾“当局放完狠话又怂了”并不丢脸，但是欧阳娜娜的演唱超越了言论自由的范畴。  