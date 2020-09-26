柬埔寨拆除美资援建军事设施 为中国开门？

（德国之声中文网）据法新社报道，柬埔寨副首相迪班（Tea Banh）周日（10月4日）证实，该国南部沿海一个由美国出资建设的军事设施已被拆除。报道认为这一步骤与柬埔寨和中国共同建设的处于战略要地的云朗海军基地的扩张有关。

《华尔街日报》去年曾报道，中国与柬埔寨达成了一项秘密协议，允许中国军舰在西哈努克港附近的云朗海军基地停泊。但柬埔寨方面否认有关报道，尽管首相洪森曾表示，来自中国的资金将参与云朗基地的建设。

华盛顿"战略与国际研究中心"（CSIS）最新发布的卫星图片显示，云朗海军基地一座部分由美国出资建的设施已被拆除。 该智库机构提出疑问，这是否与传闻中的中国将染指该基地有关？

但柬埔寨副首相兼国防部长迪班周日努力消除人们的疑虑。他对法新社证实了有关建筑上月被拆除，但称原有设施只是迁移到另一地点，因为"建筑已经陈旧，我们不能再继续维持"。

原设在这里的机构是"海军安全委员会战术总部"，2012年迁入。新址位于云朗以北30公里处，仍在施工建设。迪班表示，迁往的新地点比旧址"好得多"，并强调，已被拆除的建筑中仅使用了"很少一部分"美国资金。

云朗海军基地因其濒临泰国湾的战略位置而广受关注，从这里可以直入争议频仍的南中国海。

首相洪森一再强调，柬埔寨宪法禁止任何外国在境内拥有军事基地。分析人士认为，洪森深知民间可能出现反华情绪和论调，尤其是在西哈努克市--这里的赌场和其它商业设施大部分都是中资开设的。

自1985年以来任首相的洪森是在位时间最长的国家领导人之一。 由于华盛顿对其政府涉嫌滥用职权的批评，洪森近年来对美国的态度有所疏远。

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叶宣/文山（法新社）

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