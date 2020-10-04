柬埔寨建秘密军事基地 专供中国使用？

(德国之声中文网) 在《华盛顿邮报》6月6日的报道中，多名不愿具名的西方国家官员指出，在泰国湾沿岸的柬埔寨修建秘密军事基地，是北京在全球各地设立军事设施之战略的一部分，旨在推动中国成为一个真正的超级大国。这些西方官员以及分析人士均认为，在南中国海西部拥有一个能够容纳大型海军舰艇的军事基地有助于中国继续扩大在该地区的影响力，也能加强北京在东南亚重要航道附近的军事存在。

一名同样不愿具名的中方官员也在周末向《华盛顿邮报》证实，云朗基地的"一部分"将由"中国军方"使用。不过，这名官员否认该基地由中国军方"专用"，科研人员也会使用该设施。该官员还强调，在云朗基地的柬埔寨部分，中国人没有参与任何活动。他还透露，包括中国驻柬埔寨大使在内的中方官员将出席计划于6月9日举行的奠基动工仪式。

西方官员则估计，中国以及柬埔寨会在奠基动工仪式上承认中方部分参与了云朗海军基地扩建工程的融资和建设，但是不会承认该基地的一部分将为中国军方所用。

中国军人着柬埔寨军服？

一名西方官员说，早在2020年，扩建计划就已经敲定，北京要求"独家使用基地的北部区域"，且中国的军事存在将对外隐蔽。《华盛顿邮报》引述这名官员称，柬埔寨和中国都在努力掩盖北京在云朗基地的军事存在。"访问该基地的外国代表团只被允许进入预先批准的地点"、"基地的中国军方人员穿着与柬埔寨军人相似的制服，或者根本不穿制服，以避免外界观察者的怀疑。"这名官员还说，美国副国务卿舍曼(Wendy Sherman)2021年在访问东南亚时曾参观了该基地，但她的行动受到了 "非常严格的限制"。

根据美国国务院的新闻通稿，舍曼在访问柬埔寨时曾经要求后者解释云朗海军基地内两个由美国资助的设施在2020年被拆除的问题。柬埔寨副首相兼国防部长迪班当时对法新社证实了有关建筑被拆除，但称原有设施只是迁移到另一地点，因为"建筑已经陈旧，我们不能再继续维持"。

而美国国防部则在2021年的中国军事发展报告中指出，拆除工作是在柬埔寨拒绝了美国为其中一个设施支付翻新费用的提议之后进行的，该举动"表明柬埔寨可能反而接受了中国的援助来发展该基地"。

首相洪森一再强调，柬埔寨宪法禁止任何外国在境内拥有军事基地，并且将最初在2019年披露云朗基地部分为中国军方所用的《华尔街日报》批驳为"凭空捏造"。分析人士认为，洪森深知民间可能出现反华情绪和论调，尤其是在西哈努克市----这里的赌场和其它商业设施大部分都是中资开设的。

云朗海军基地附近的柬埔寨西哈努克港也有中资参与

柬埔寨称 海军基地是为了打击非法捕鱼

自1985年以来任首相的洪森是在位时间最长的国家领导人之一。 由于华盛顿对其政府涉嫌滥用职权的批评，洪森近年来对美国的态度有所疏远。

目前，中国官方尚未正式回应柬埔寨云朗基地将部分为中国海军所用的传言。柬埔寨驻华盛顿大使馆则"强烈反对"《华盛顿邮报》的最新报道，认为这是"毫无根据的指控"，其动机是"抹黑柬埔寨的形象"。柬埔寨驻美使馆还说，该国坚守不允许外国驻军的宪法条款，"扩建海军基地完全是为了加强柬埔寨海军的能力，以保护其海洋完整性，并打击包括非法捕鱼在内的海上犯罪。"

观看视频 03:09 中国投资柬埔寨 谁家欢乐谁家愁

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