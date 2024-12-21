柬埔寨将允许日本访问争议海军基地

继美舰8年来首次停靠柬埔寨后，前总理洪森宣布日本将获得对柬云壤海军基地的访问权。该海军基地的升级改造受中国资助，中国在柬军事存在亦引发争议。

（德国之声中文网）柬埔寨参议院主席、前总理洪森（Hun Sen）本周五（12月20日）表示，日本将获得授权，对该国云壤海军基地（Ream Naval Base）进行访问。美国多次表达对该基地可能成为中国军事前哨的担忧。

“不是为中国准备的”

2022年6月初，中国资金援建的柬埔寨云壤海军基地改造工程动工。此后中国军舰便轮流进入该海军基地停靠。曾有报道指称，柬埔寨与中国达成了同意解放军进驻的秘密协议，但遭到柬埔寨否认。

此前，柬埔寨拒绝了华盛顿提出的修复建议，于2020年拆除了美国在西哈努克港（Sihanoukville）基地建造的设施。

柬埔寨副首相孙占托10月份在一个华盛顿智库活动上表示，一旦云壤基地升级工程竣工，任何国家的军队，包括美国，只要是“为了人道主义和灾难救援或进行联合军演”，都可以停靠该港口，并补充说，该基地“不是为中国准备的”。

柬埔寨云壤海军基地的升级改造受中国资助，中国在柬军事存在亦引发争议 图像来源: picture alliance/AP

向日本开放权限

洪森于本周五（12月20日）会见了日本国家安全保障局局长秋叶刚男（Akiba Takeo），并透过脸书发文，宣布向美国盟友日本进行授权，邀请日本军舰停靠。

洪森在脸书发帖，并附上二人会谈视频。他在贴中表示，日本是受到区域认可的好伙伴，并对日本所扮演的角色表示赞赏。

美舰8年来首次停靠

近年来，由于金边与北京的走得近，以及柬埔寨政府对反对派的持续镇压，美柬关系趋于紧张。美国对中国日益扩大的地区影响力表示担忧，曾称云壤终将成为中国在印太地区的第一个前哨基地。

本周一（12月16日）美国“萨凡纳号”（USS Savannah）独立级濒海战斗舰停靠柬埔寨西哈努克港，距离云壤海军基地不远。这是美舰八年来首次造访柬埔寨。

洪森在执政40年后于2023年正式卸任首相，将权力移交给其留洋长子洪马奈。但洪森仍然是柬埔寨有影响力的人物，经常在国内外会见外国领导人和代表团，比如今年12月2日至4日，洪森应邀访问中国，并在北京与中国国家主席习近平举行会谈。

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（综合报道）

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