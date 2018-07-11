柬埔寨大选  洪森料稳操胜券

（德国之声中文网）柬埔寨大选于本周日（7月29日）结束投票，65岁的洪森预计将获胜，继续执政。唯一有竞争力的反对党"救援党"去年被最高法院解散。

在投票站开放不久后，洪森和他的妻子在金边一个票站投了票，柬埔寨约有830万人登记选民。俄罗斯、中国和印尼都派出选举观察员，但美国、欧盟和日本都没派出选举观察员，这些国家认为今次选举不可信。在投票之前，因政府声称信息传播可能会影响国家安全，该国媒体和网站都受到管控。

美国国会上周通过了"柬埔寨民主法案" (Cambodia Democracy Act)对洪森及其核心亲信实施制裁。

现任总理洪森已执政33年，是世界上执政时期最长的领导人。柬埔寨上一次大选是2013年，反对派当时发出指责，认为选民登记程序被操纵。

世界上执政最长的强权领导人 菲德尔·卡斯特罗 这张照片摄于2004年7月1日，菲德尔·卡斯特罗和弟弟劳尔·卡斯特罗共同出席古巴全国人民政权代表大会会议。3年多后，也就是2008年2月19日，执政长达49年的菲德尔·卡斯特罗宣布辞去古巴总统和三军总司令职务。由劳尔·卡斯特罗接任总统。菲德尔·卡斯特罗1959年发动政变夺取政权，建立了独裁统治。除了是世界上执政时期最长的领导人外，他1960年在联大会议上4小时29分的演讲纪录迄今无人刷新。

世界上执政最长的强权领导人 蒋介石 从1928年10月10日就任国民政府主席到1975年在台湾逝世，蒋介石在大陆和台湾的实际执政期长达47年。其间他于1948年5月20日就任由国民政府改组的中华民国政府总统，1949年败走台湾后，于次年“复职”重任总统，之后连任四届，直到1975年4月5日在台北病逝，享年87岁。

世界上执政最长的强权领导人 金日成 从1948年起，直至1994年7月8日去世，金日成一直担任朝鲜最高领导人，掌权达46年之久。1998年朝鲜民主主义人民共和国宪法修订，规定金日成为“共和国永远的主席”。早在1946年，金日成就担任苏联在朝鲜半岛北部成立的北朝鲜临时人民委员会委员长。1048年9月9日，他在苏联的支持下建立了朝鲜民主主义人民共和国，成为朝鲜最高领导人，也被称为“国父”。此照片摄于1992年4月15日。

世界上执政最长的强权领导人 恩维尔·霍查（Enver Hoxha) 恩维尔·霍查1941年组织阿尔巴尼亚共产党（1948年改名劳动党），对德意军队进行抵抗运动。1946年成立阿尔巴尼亚人民共和国，成为该国领导人，之后掌权长达40年之久。霍查在国内残酷清洗异己，其政治观点和主张被称为霍查主义。1976年，霍查主持制定该国1976年宪法，宣布消灭国内一切宗教、免除税收和内外债。霍查1985年4月11日去世。

世界上执政最长的强权领导人 穆阿迈尔·卡扎菲 穆阿迈尔·卡扎菲对利比亚的统治长达42年。1969年9月1日，当时身为中尉的卡扎菲等人发动军事政变，推翻伊德里斯王国，成为利比亚共和国最高领导人。在执政期间，卡扎菲实行铁腕统治，对外政策经历了从反西方殖民主义到改善与西方关系的转变。2011年2月，利比亚爆发大规模示威游行，英法美继而发动对利比亚的空袭。8月，利比亚反对派夺取政权。10月20日，卡扎菲在家乡被捕并被虐待，最后死于枪杀。

世界上执政最长的强权领导人 哈吉·奥马尔·邦戈 （El Hadj Omar Bongo Ondimba） 哈吉·奥马尔·邦戈1967年3月当选加蓬副总统，11月成为病逝总统姆巴的继任，1973年正式当选总统，此后一直连任，直到2009年6月8日去世。图为邦戈2005年6月访问柏林。

世界上执政最长的强权领导人 特奥多罗·奥比昂·恩圭马·姆巴索戈（Teodoro Obiang Nguema） 特奥多罗·奥比昂·恩圭马·姆巴索戈是目前在位的执政时期最长的领导人。1979年8月，他发动政变，推翻叔父在赤道几内亚的独裁政权。1982年，姆巴索戈建立自己的独裁统治，并担任总统至今。

世界上执政最长的强权领导人 保罗·比亚（Paul Biya） 喀麦隆总统保罗·比亚（Paul Biya）迄今已执政35年。在前总统辞职后，保罗·比亚1982继任为总统，其政府一直面临威权主义的批评。图为2017年3月23日，教宗方济各与保罗·比亚会面。

世界上执政最长的强权领导人 德尼·萨苏-恩格索（Denis Sassou-Nguesso） 刚果共和国现任总统德尼·萨苏-恩格索曾在1984年至1992年期间担任总统。1997年的内战结束后，·萨苏-恩格索再次宣誓就任总统。此后，他于2002年和2009年两度在选举中胜出，获得连任，执政至今。

世界上执政最长的强权领导人 洪森 柬埔寨总理洪森迄今执政已33年。他1985年1月任总理，成为当时世界上最年轻的政府首脑。1993年，洪森出任副首相，继续执政。1997年发动政变，迫使拉那烈首相被解除职务，并于次年出任首相。2003年和2008年，人民党在柬埔寨大选中两度胜出，洪森继续连任首相。

世界上执政最长的强权领导人 约韦里·穆塞韦尼 乌干达终身总统约韦里·穆塞韦尼（Yoweri Museveni）参与过推翻总统伊迪·阿敏的战争以及导致奥博特总统让位的叛乱。1986年1月，穆塞韦尼宣誓就任总统，此后多次连任。

世界上执政最长的强权领导人 阿里·哈梅内伊 现任伊朗最高领袖哈梅内伊在1981年至1989年期间担任伊朗总统，1989年6月被选举为最高领袖，即所谓“监护者”，有权批准民选产生的总统，有权干预政策，是所有武装部队的总司令。

世界上执政最长的强权领导人 奥马尔·哈桑·艾哈迈德·巴希尔（Omar Hassan Ahmed Al-Bashir） 现任苏丹总统巴希尔1989年6月出任救国革命指挥委员会主席，1993年改任总统，之后5次连任。

世界上执政最长的强权领导人 伊德里斯·德比(Idriss deby) 乍得现任总统伊德里斯·德比曾在法国深造。1990年11月在一次军事政变后夺取政权，并自命总统。2001年当选总统，2006年作为唯一候选人再度当选连任，执政至今。

世界上执政最长的强权领导人 努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫 努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）在1991年12月哈萨克斯坦独立后即任总统，执政至今。他曾于1990年2月兼任最高苏维埃主席，1990年4月起任哈萨克苏维埃社会主义共和国总统。

世界上执政最长的强权领导人 埃莫马利·拉赫蒙 埃莫马利·拉赫蒙（Emomalii Rahmon）自1994年当选塔吉克斯坦总统，之后三次连任。拉赫蒙原名拉赫莫诺夫。2007年3月，他宣布为去除俄罗斯化痕迹而改名拉赫蒙。

世界上执政最长的强权领导人 伊萨亚斯·阿费沃尔基 厄立特里亚总统伊萨亚斯·阿费沃尔基( Isayas Afewerki ) 迄今执政已达24年。厄立特里亚1993年独立后，阿费沃尔基受人民民主与正义阵线推举担任总统。他也是实行以党专政的该党中央委员会主席。



这次投票将在当地时间下午3点结束，预计初步结果将会在周日夜间出炉。

文木 / 乐然 (路透社，法新社)