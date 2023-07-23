柬埔寨大选：父亲当选 长子接班？

（德国之声中文网）周日(7月23日)，柬埔寨举行全国国会选举投票，现任首相洪森赢得大选继续执政应该没有任何悬念。早在筹备选举的时候，为防万一，金边政府已排除反对派和异议人士参与此次大选的可能。

在此背景下，洪森领导的柬埔寨人民党（CPP）很可能保住下院的全部125个席位。洪森现年70岁，自1985年以来一直担任柬埔寨首相，是亚洲在位时间最长的政府领导人。

此次是柬埔寨独立以来举行的第7次选举，超过970万人有投票权。

长子接班？

洪森曾有过暗示，在接下来的5年任期内，会把权力移交给他的长子洪马内。在5年前的上一次选举前，洪森也曾表态，自己将担任首相直到2018年下一次大选，接下来将"交给人民决定"。

洪森有5个孩子。被视为强有力的接班候选人的两个儿子为长子洪马内（45）和次子洪马尼（41）。洪马内毕业于美国西点军校，现任柬埔寨王家军副总司令兼陆军司令、柬埔寨人民党中央常务委员。他也拥有纽约大学硕士学位和英国布里斯托尔大学博士学位。弟弟洪马尼通过担任洪森的私人秘书等，向父亲直接学习了如何成为领导的学问，在党内和青年团体中人脉丰富。

柬埔寨人认为，即便洪马内上台，柬埔寨的政策也不会立即发生变化。一般认为，他将成为柬埔寨执政党内部更广泛的世代交替的一部分。

一名59岁的选民对美联社表示，他认为最主要事项是稳定。"没有稳定，我们就谈不上教育，谈不上发展。"他没有透露投了谁的票。

瑞典隆德大学柬埔寨问题专家诺伦-尼尔森（Astrid Noren-Nilsson）也认为，"没有人会指望洪马内出任首相后洪森会立刻消失。她说，"我想，他们很可能会密切合作，我不认为他们的政治观点，包括外交政策，会有很大的不同。"

传洪森长子洪马内即将接班

打压反对党

柬埔寨烛光党（CP）是唯一一个有分量的反对党，今年5月因参选技术原因被取消资格。该党在去年的地方选举中表现好于预期，赢得了22%的民众选票。

本次参加选举的还有其它17个小党，但它们势单力薄，赢得席位的希望十分渺茫。

今年6月，洪森首相以行政令修改了该国选举法。根据新法，缺席投票的人将被禁止担任国家公职，此举被认为将影响到流亡在外的竞争对手。

大选之前，柬埔寨言论自由受到严重打压，仅存无几的独立新闻机构比如"民主之声" 在今年早些时候被勒令关闭。人权组织对此提出严厉批评，人权观察称，本次选举"与真正的民主进程几乎毫无相似之处"。

亚洲自由选举网络（ANFREL）由近20个地区的非政府组织组成，该网络称，柬埔寨全国选举委员会对人民党表现出了"明显的偏向"。

该组织的一份联合声明还批评称，柬埔寨的公民社会正在"缩小空间"，任意加害"人权维护者"。

欧盟、美国和其他西方国家拒绝派遣观察员观摩选举，他们表示，该选举不具备被视为自由和公正的条件。来自俄罗斯、中国以及非洲国家的观察员，在洪森所在的投票站观看了他的投票。

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（综合报道）

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