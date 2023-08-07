柬埔寨国王“任命”洪玛奈为新首相

（德国之声中文网）柬埔寨国王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）周一（8月7日）发布皇家法令，"任命"洪玛奈（英文名Hun Manet，又译洪马奈）为柬埔寨王国新首相，接任他的父亲洪森在该国将近四十年的统治权位。

洪森的 Telegram 频道发布了西哈莫尼国王这道法令。

洪玛奈及其内阁还必须赢得定于8月22日举行的议会信任投票，然后才能正式成为该国领导人。

洪森是柬埔寨在位时间最长的领导人。上个月他宣布将辞去首相职务，将权力移交给自己的长子洪玛奈。在他宣布这一消息之前，他领导的执政党柬埔寨人民党（CPP）在上个月举行的全国大选中获胜。

这次选举被西方国家和机构广泛谴责为虚假选举。反对党烛光党被以技术原因名义取消了参选资格。在下议院125个席位中，柬埔寨人民党赢得了120个席位，选举委员会上周正式确认了这一结果。

洪森的铁腕统治

洪森是前红色高棉干部，自1985年以来一直铁腕统治柬埔寨。

在长达几十年的任期内，洪森铲除了任何反对其权威的势力，禁止反对党，迫使挑战者逃离柬埔寨，并扼杀言论自由。

在最近一次选举中，洪森领导的柬埔寨人民党赢得了 82% 的压倒性选票，但这也让批评人士将其与朝鲜的王朝继承相提并论。

现年45岁的洪玛奈是在上个月的选举之后才进入议会的，但是在此之前就已成为柬埔寨的候任首相。他是一名高级将领，也是柬埔寨反恐部队的负责人，在国外度过他的青年时代时，被送往美国西点军校攻读他的三个经济学学位中的一个。

尽管如此，洪玛奈所受的西方教育并不能使他的政策更趋向于西方。洪森还明确表示，即使在卸任最高职位后，他仍打算保留影响力和权力。

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（法新社、美联社）

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