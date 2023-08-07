柬埔寨国王“任命”洪玛奈为新首相

铁腕统治柬埔寨将近四十年的洪森，在其领导的政党在一场被西方国家和机构普遍谴责为虚假选举的大选中获胜之后宣布退休，传位给长子洪玛奈。柬埔寨国王西哈莫尼周一发布皇家法令，宣布了这项“任命”。
（德国之声中文网）柬埔寨国王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）周一（8月7日）发布皇家法令，"任命"洪玛奈（英文名Hun Manet，又译洪马奈）为柬埔寨王国新首相，接任他的父亲洪森在该国将近四十年的统治权位。
洪森的 Telegram 频道发布了西哈莫尼国王这道法令。
洪玛奈及其内阁还必须赢得定于8月22日举行的议会信任投票，然后才能正式成为该国领导人。
洪森是柬埔寨在位时间最长的领导人。上个月他宣布将辞去首相职务，将权力移交给自己的长子洪玛奈。在他宣布这一消息之前，他领导的执政党柬埔寨人民党（CPP）在上个月举行的全国大选中获胜。
这次选举被西方国家和机构广泛谴责为虚假选举。反对党烛光党被以技术原因名义取消了参选资格。在下议院125个席位中，柬埔寨人民党赢得了120个席位，选举委员会上周正式确认了这一结果。
洪森是前红色高棉干部，自1985年以来一直铁腕统治柬埔寨。
在长达几十年的任期内，洪森铲除了任何反对其权威的势力，禁止反对党，迫使挑战者逃离柬埔寨，并扼杀言论自由。
在最近一次选举中，洪森领导的柬埔寨人民党赢得了 82% 的压倒性选票，但这也让批评人士将其与朝鲜的王朝继承相提并论。
现年45岁的洪玛奈是在上个月的选举之后才进入议会的，但是在此之前就已成为柬埔寨的候任首相。他是一名高级将领，也是柬埔寨反恐部队的负责人，在国外度过他的青年时代时，被送往美国西点军校攻读他的三个经济学学位中的一个。
尽管如此，洪玛奈所受的西方教育并不能使他的政策更趋向于西方。洪森还明确表示，即使在卸任最高职位后，他仍打算保留影响力和权力。
（法新社、美联社）
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