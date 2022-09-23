柬埔寨中国沉船事故 死亡人数升至3人

（德国之声中文网）这艘总共载有41名中国人的船只9月22日在西哈努克港附近海域遇险。其中21人已经在9月23日为柬埔寨方面所救，还有9人在越南富国岛水域被一艘渔船救捞。

沉船事故的原因至今仍不清楚。柬埔寨当局一直在询问被带到附近一座岛上的幸存者。西哈努克省政府并没有提供有关中国公民身份的细节，只是透露中国驻柬埔寨大使王文天与西哈努克省省长郭宗仁9月24日探望了部分中国幸存者。

西哈努克省政府并未表示这艘失事船只上是否还有柬埔寨公民。不过据中国大使馆援引柬埔寨警察总署消息称，已经有2名涉事柬籍船员被逮捕。通报还称，获救幸存者表示，船上人员系9月11日从广州出发，抵达西哈努克港海域后不久即遇险。

另据《柬中时报》报导，一名来自中国福建的陈姓获救男子称，他们于9月11日乘快艇从广州出发，17日抵达国际海域后转搭由两名柬籍船员驾驶的另一艘渔船继续航行，22日抵达西港海域时渔船发生故障，两名柬籍船员联络同事后被一艘快艇接走，留下他们漂泊在海上。《柬中时报》公布的救援现场画面显示，在船头下沉后，数十人站在船尾，接着他们随着船只逐渐下沉纷纷落水，周围海上有人抛救生圈和救生衣。

人口偷渡贩运事件频传

曾经安静的小渔村西哈努克港近年来因中国人到来，兴起投资热潮而赌场林立。但有越来越多的消息称，不少中国劳工被贩运或偷渡到该市从事赌博或网络诈骗等非法工作。柬埔寨当局一直在努力打击人口偷渡和贩运网络，官员们曾指出，他们调查后发现了非法监禁和酷刑、非法赌博、卖淫和贩卖人口的证据。

今年8月，约有40名在越柬边界赌场工作的越南工人趁机逃跑，接着游泳渡河回到越南。今年7、8月间也传出数百名台湾人遭诱骗至柬埔寨等东南亚国家从事非法工作，甚至遭到毒打、性侵、多次转卖等，受困滞留当地。

（法新社、路透社等）

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