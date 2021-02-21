查阅特朗普税务档案指日可待

（德国之声中文网）尽管特朗普抵抗，美国最高法院仍替纽约司法机构查阅美国这位前总统的纳税申报扫清了障碍。该法院驳回了特朗普律师提出的阻止向曼哈顿地区检察官万斯（Cyrus Vance）提交相关文件的申请。在一项刑事调查框架内，2019年8月，万斯曾要求特朗普的财务审计师提供2011年至2018年的税务记录。

斯托米-丹尼尔斯（Stormy Daniels）和凯伦-麦克杜格尔（Karen McDougal）分别与特朗普的关系警方关注。当时，事涉2016年总统大选前向色情女星丹尼尔斯和前花花公子模特麦克杜格尔支付封口费指控。不过，万斯新近透露，调查范围已然扩大。

与其历届前任不同，特朗普总统在任期中坚拒公布自己的历年纳税申报单。这些文件当能提供有关他个人财富及以房地产为核心业务的特氏公司活动的详情。去年，总统大选将临时，《纽约时报》曾公布了纳税申报表的部分细节。

特朗普的避税经 纽约时报：特朗普2016和2017各缴750美元所得税 据《纽约时报》9月27日引用纳税申报数据报道，美国总统特朗普在2016和2017年各缴纳约750美元联邦所得税。在之前15年里，他有10年根本没缴纳所得税，大多数情况下是因为他报告旗下企业损失超过盈利。特朗普的税务资料被揭露，正值离11月3日美国总统大选只剩一个多月的时间。《纽约时报》以保护消息人士为由拒绝透露来源，但称消息人士是透过合法管道取得资料。

特朗普的避税经 特朗普：“假新闻” 特朗普在当天举行的记者会上否认上述报道，称其“完全是假新闻”。他说，事实上，他交了税，但是报税表正在被审计。当被追问何时能公开自己的报税表时，特朗普没有给出明确答复。特朗普和拜登的第一场总统候选人电视辩论将于9月29日举行。分析认为，纽约时报的报道可能将影响特朗普在蓝领选民中的支持率。

特朗普的避税经 2016年竞选期间拒绝公开税务信息 在2016年总统竞选期间，特朗普就曾以“正在接受审计”为由拒绝公开税务信息。他也是40多年来第一位拒绝公开财务记录的美国总统。

特朗普的避税经 最高法允许检察官万斯调阅特朗普财务记录 2016年大选前夕，两名女性自称与特朗普有染并收到“封口费”，促使民主党人、纽约市曼哈顿地方检察官赛勒斯·万斯(Cyrus Vance)开始调查特朗普集团是否伪造商业记录隐瞒“封口费”。万斯的诉求受到曼哈顿联邦法院和第二联邦巡回上诉法院支持，联邦最高法院今年7月9日就特朗普方的上诉做出裁决，允许万斯调阅特朗普总统的财务记录，但国会众议院3家委员会暂无法获得相关文件。由于诉讼需经过更多法律程序，媒体预期特朗普的财务记录在今年11月总统选举前不会公开。

特朗普的避税经 10年来所得税退税7290万美元 从2010年至今，特朗普以巨额亏损为由获得的所得税退税累积高达7290万美元，目前国税局正在对此审计。若国税局的裁决对特朗普不利，他将需要支付1亿美元以上。据《纽约时报》报道，在２０００年到２０１７年的18年里，特朗普一共缴纳了近9500万美元的联邦所得税，但7290万美元的退税令其收回了缴纳的大部分税金和利息，令其平均每年的联邦所得税降至约140万美元，与其收入不成比例，远远低于同时期收入最高的0.01%的美国人平均每年缴纳2500万美元的联邦所得税的水平。

特朗普的避税经 伊万卡或既任家族高管又拿可减税的咨询费 据纽约时报报道，特朗普名下的许多标志性企业，包括高尔夫球场正遭遇大笔亏损。他个人担保的数亿美元贷款即将到期，使其面临更多财务压力。但特朗普通过住宅、飞机、电视出镜造型设计等大大小小的支出获得税收减免，维持奢侈生活。 此外，伊万卡·特朗普在特朗普集团任职时，似乎收到了“咨询费”，这也有助于减少其家族的税款。在几乎所有项目中，特朗普的公司都预留了约20%的收入，用于支付原因不明的“咨询费”。

特朗普的避税经 利用旗下实体亏损减税 据纽约时报估算，在2004年至2018年期间，特朗普靠出售自己的形象和品牌授权总共赚了4.2740亿美元，但他利用特朗普集团下许多实体的亏损减少纳税。入主白宫后，特朗普的俱乐部、酒店通过游说者、政治人士和外国官员入会或者付费住宿获得大量好处。他还从外国项目中获得了数百万美元，其中300万美元来自菲律宾，230万美元来自印度，100万美元来自土耳其。 作者: 乐然



凝炼／李鱼（德新社、路透社）

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