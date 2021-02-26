“查理”式幽默引发众议

(德国之声中文网）法国讽刺杂志《查理周刊》这期封面会引发众怒，是预料之中的事情。封面上英国女王伊丽莎白二世正用膝盖压在地上的萨塞克斯公爵夫人梅根，也就是女王之孙哈里王子的妻子。

这对已经脱离王室移居美国的王子夫妇上周接受电视采访时，披露了离开王室的原因，并批评王室内存在种族歧视问题，但两人也专门强调，所指并非女王本人。

这个话题也引起了《查理周刊》的关注，于是就有了这幅让人联想起美国黑人弗洛伊德惨死情景的封面。2020年5月，一名警员用膝盖抵住弗洛伊德的颈部，弗洛伊德大喊他已无法呼吸，但警员仍保持“压颈”动作长达数分钟。最终导致弗洛伊德不治身亡。

这起警力丑闻引爆了旷日持久席卷全球的“黑人的命也是命”运动。涉事警员被解职，目前正因二级谋杀罪名接受法庭审理。

梅根在接受采访时曾表示，英国王室的氛围曾一度让她产生轻生思想，她常常夜不能寐，感觉无法呼吸。正是这句话激发了《查理周刊》的灵感，于是就有了这幅封面图，封面标题上写道“梅根为何要离开王室？” 被女王压在膝盖下的梅根喊道：“因为我无法呼吸。”

社交媒体一派哗然

德国笔会副主席内斯特迈尔（Ralf Nestmeyer）对德国之声表示：“他们可能是故意选择了这样的画面，已给读者留下广阔的解读空间。” 他认为，这一配图极具挑衅性，但却能引发人们的思考，让大家再度关注美国黑人的处境。

尽管如此，社交媒体里仍是一派愤怒声讨声。有人指责查理周刊美化种族主义，也有人谴责该杂志本身就具有种族主义色彩。

漫画的界限应该在哪儿？这个问题再度引起了讨论。内斯特迈尔认为，言论自由的意义在于，人们必须要容忍不同于自己的观点。“这类漫画所引发的强烈抗议，恰恰是在为政治和宗教性质的新闻审查提供口实。”

愤怒的权利

尤其是在社交媒体上，由于对某种观点和群体的认同或归属，很多人会充分利用自己表达愤怒的权利。“这就引发了另外一个问题，这种愤怒同文化差异有关吗？”

有人说，不应为讽刺设置禁区。这是一个值得商榷的问题。但有一点确是毫无争议的，那就是讽刺漫画可以没有品味，因为有时候必须这样做才能产生效果。因为它的目的就是要刺痛目标人群。

当年因为发表了涉及伊斯兰先知的讽刺漫画，《查理周刊》曾遭到骇人听闻的恐怖袭击。而这次这幅极具挑衅意味的漫画，并没有引发建设性的讨论，而是立即招致一片条件反射式的批评。

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