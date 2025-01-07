《查理周刊》遇袭十周年

2015年，法国《查理周刊》因刊登讽刺先知穆罕默德漫画遭恐袭，12人死亡。今年迎来十周年纪念之际，新闻价值、言论自由，嘲讽和“侵犯”的边界再次成为讨论焦点。

（德国之声中文网）十年前的今天，也就是2015年1月7日，两名全副武装的伊斯兰极端分子冲入法国讽刺杂志《查理周刊》编辑室，向工作人员连环扫射，离开大楼后继续开火，并高喊“真主伟大”。该袭击事件供造成12人死亡，多人受伤。起因是《查理周刊》多次转载、发表讽刺伊斯兰先知穆罕默德的漫画。

今年1月7日，《查理周刊》遇袭事件迎来十周年纪念日。该袭击被广泛视为对言论自由的攻击，并引发了前所未有的团结浪潮。“Je suis Charlie”（我是查理）这一口号也因此传遍了全世界。

袭击背景和经过

《查理周刊》是全球少数几家在2006年转载丹麦报纸《日德兰邮报》（Jyllands-Posten）穆罕默德漫画的媒体之一。袭击当天出版的刊物里，漫画家查布提了一个令人毛骨悚然的问题：“法国还没发生袭击吗？”漫画中的一个大胡子男答到：“新年许愿到一月底前都是可以实现的。”

恐怖袭击者谢里夫和赛义德·库阿奇兄弟为阿尔及利亚裔穆斯林，均加入基地恐怖组织。二人共射杀12人。遇害者中包括主编兼漫画家查布（Charb），著名漫画家卡布（Cabu）、蒂格努斯（Tignous）、奥诺雷（Honoré）和沃林斯基（Wolinski）。二人在逃跑时大喊：“我们替先知复仇了！我们杀了《查理周刊》！”

经过两日追捕，袭击者在巴黎以北约45公里处被警察击毙。

与此同时，组织另一成员库利巴利（Amedy Coulibaly）先在巴黎郊区射杀一名女警，随后在巴黎附近一家犹太超市劫持多名人质。以此试图为库阿奇兄弟争取自由未果，期间杀害四名人质，最终被特种部队击毙。

法国总统马克龙与巴黎市长伊达尔戈参加献花仪式，悼念十年前《查理周刊》袭击案中的遇难者。 图像来源: LUDOVIC MARIN/REUTERS

“我是查理”

这场袭击震惊全球。1月11日，数十位国家元首和政府首脑前往巴黎参加悼念游行。约150万人走上巴黎街头，全国范围内的参与人数近400万。

《查理周刊》随后发行了“幸存者版”，在法国和海外共售出约800万份，创下法国出版史纪录。封面是穆罕默德的漫画形象，手持“Je suis Charlie”（我是查理）的标语牌，上面还写着“全部都被宽恕了”。

2015至2016年间，法国连续发生多起伊斯兰主义袭击。2015年11月13日发生在巴黎巴塔克兰剧院袭击达到恐袭高潮，130人遇害。2016年国庆日，尼斯卡车冲撞人群事件导致86人丧生。

德国总理发文悼念

《查理周刊》十周年，德国总理肖尔茨发文悼念遇难者。其在社交平台X上写道：“#JesuisCharlie这个标签在那场‘野蛮袭击’后传遍世界各地。今天我们像当年一样，与我们的法国朋友感同身受。那场袭击是对我们共同的自由和民主价值观的攻击——我们绝不会接受。”

“嘲讽上帝比赛”

为纪念2015年在编辑部恐击中的遇难者，法国讽刺杂志《查理周刊》举办了一场名为“#MockingGod”（嘲讽上帝）的漫画创作比赛，专业新闻漫画家和讽刺画家被邀请绘制“关于上帝最刻薄、最有趣的漫画”，并于1月7日揭晓结果。

言论自由的边界在哪里？

法国素有讽刺政治漫画的传统。自1970年创刊以来，《查理周刊》以试探法国仇恨言论法的边界（什么可说，什么不可说）而闻名。其讽刺目标不仅是伊斯兰教，也包括基督教和犹太教。根据法国法律，只要不煽动暴力且保护少数群体，嘲讽宗教是被允许的。

《查理周刊》遇袭因而被视为对新闻自由、乃至言论自由的全面攻击。“我是查理”这一口号在全球引发热潮的同时也遭到一些人的反对。批评者认为其漫画已“越界”，达到了偏执偏见的程度，也因此成了袭击目标。

“为和平而漫画”（Cartooning for Peace）组织负责人拉马苏尔（Lamassoure）在接受德国之声采访时表示，在全球言论自由受到压制的大环境下，漫画家引发笑声的能力，即便具争议性，比任何时候都更需要。

拉马苏尔认为，嘲笑掌权者的能力是一种“社会的基本需求，[也是]一种非常重要的自由。即便是那些对漫画家持批评态度的人，也是需要这种自由的。”

《查理周刊》工作场所保密，且受严格保护。一些员工至今仍处于警察保护之下。

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（综合报道）

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