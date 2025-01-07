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《查理周刊》遇袭十周年

德正
2025年1月7日

2015年，法国《查理周刊》因刊登讽刺先知穆罕默德漫画遭恐袭，12人死亡。今年迎来十周年纪念之际，新闻价值、言论自由，嘲讽和“侵犯”的边界再次成为讨论焦点。

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图为《查理周刊》10周年纪念特刊
今年1月7日，《查理周刊》遇袭事件迎来十周年纪念日。该袭击被广泛视为对言论自由的攻击。图像来源: Jean-François Frey/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）十年前的今天，也就是2015年1月7日，两名全副武装的伊斯兰极端分子冲入法国讽刺杂志《查理周刊》编辑室，向工作人员连环扫射，离开大楼后继续开火，并高喊“真主伟大”。该袭击事件供造成12人死亡，多人受伤。起因是《查理周刊》多次转载、发表讽刺伊斯兰先知穆罕默德的漫画。

今年1月7日，《查理周刊》遇袭事件迎来十周年纪念日。该袭击被广泛视为对言论自由的攻击，并引发了前所未有的团结浪潮。“Je suis Charlie”（我是查理）这一口号也因此传遍了全世界。

袭击背景和经过

《查理周刊》是全球少数几家在2006年转载丹麦报纸《日德兰邮报》（Jyllands-Posten）穆罕默德漫画的媒体之一。袭击当天出版的刊物里，漫画家查布提了一个令人毛骨悚然的问题：“法国还没发生袭击吗？”漫画中的一个大胡子男答到：“新年许愿到一月底前都是可以实现的。”

恐怖袭击者谢里夫和赛义德·库阿奇兄弟为阿尔及利亚裔穆斯林，均加入基地恐怖组织。二人共射杀12人。遇害者中包括主编兼漫画家查布（Charb），著名漫画家卡布（Cabu）、蒂格努斯（Tignous）、奥诺雷（Honoré）和沃林斯基（Wolinski）。二人在逃跑时大喊：“我们替先知复仇了！我们杀了《查理周刊》！”

经过两日追捕，袭击者在巴黎以北约45公里处被警察击毙。

与此同时，组织另一成员库利巴利（Amedy Coulibaly）先在巴黎郊区射杀一名女警，随后在巴黎附近一家犹太超市劫持多名人质。以此试图为库阿奇兄弟争取自由未果，期间杀害四名人质，最终被特种部队击毙。

图为法国总统马克龙参加《查理周刊》遇袭十周年悼念活动
法国总统马克龙与巴黎市长伊达尔戈参加献花仪式，悼念十年前《查理周刊》袭击案中的遇难者。图像来源: LUDOVIC MARIN/REUTERS

“我是查理”

这场袭击震惊全球。1月11日，数十位国家元首和政府首脑前往巴黎参加悼念游行。约150万人走上巴黎街头，全国范围内的参与人数近400万。

《查理周刊》随后发行了“幸存者版”，在法国和海外共售出约800万份，创下法国出版史纪录。封面是穆罕默德的漫画形象，手持“Je suis Charlie”（我是查理）的标语牌，上面还写着“全部都被宽恕了”。

2015至2016年间，法国连续发生多起伊斯兰主义袭击。2015年11月13日发生在巴黎巴塔克兰剧院袭击达到恐袭高潮，130人遇害。2016年国庆日，尼斯卡车冲撞人群事件导致86人丧生。

德国总理发文悼念

《查理周刊》十周年，德国总理肖尔茨发文悼念遇难者。其在社交平台X上写道：“#JesuisCharlie这个标签在那场‘野蛮袭击’后传遍世界各地。今天我们像当年一样，与我们的法国朋友感同身受。那场袭击是对我们共同的自由和民主价值观的攻击——我们绝不会接受。”

“嘲讽上帝比赛”

为纪念2015年在编辑部恐击中的遇难者，法国讽刺杂志《查理周刊》举办了一场名为“#MockingGod”（嘲讽上帝）的漫画创作比赛，专业新闻漫画家和讽刺画家被邀请绘制“关于上帝最刻薄、最有趣的漫画”，并于1月7日揭晓结果。

言论自由的边界在哪里？

法国素有讽刺政治漫画的传统。自1970年创刊以来，《查理周刊》以试探法国仇恨言论法的边界（什么可说，什么不可说）而闻名。其讽刺目标不仅是伊斯兰教，也包括基督教和犹太教。根据法国法律，只要不煽动暴力且保护少数群体，嘲讽宗教是被允许的。

《查理周刊》遇袭因而被视为对新闻自由、乃至言论自由的全面攻击。“我是查理”这一口号在全球引发热潮的同时也遭到一些人的反对批评者认为其漫画已“越界”，达到了偏执偏见的程度，也因此成了袭击目标。

“为和平而漫画”（Cartooning for Peace）组织负责人拉马苏尔（Lamassoure）在接受德国之声采访时表示，在全球言论自由受到压制的大环境下，漫画家引发笑声的能力，即便具争议性，比任何时候都更需要。

拉马苏尔认为，嘲笑掌权者的能力是一种“社会的基本需求，[也是]一种非常重要的自由。即便是那些对漫画家持批评态度的人，也是需要这种自由的。”

《查理周刊》工作场所保密，且受严格保护。一些员工至今仍处于警察保护之下。

《查理周刊》遇袭一年: 亲人已逝 伤痕永存

（综合报道）

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