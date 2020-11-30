《查理周刊》袭击案主犯被判30年监禁

（德国之声中文网）周三（（12月16日），巴黎特别法庭对针对法国讽刺杂志《查理周刊》（Charlie Hebdo）和巴黎一家犹太超市的恐怖袭击案进行宣判，多名涉案被告被分别判处4年至终身监禁。

巴黎特别法庭认定，在这些涉案被告的支持下，3名袭击主犯于2015年1月在巴黎共杀害17人，其中包括几位法国最著名的漫画家。涉案被告中的两名主犯因"同谋罪"分别被判处30年监禁和无期徒刑。法国反恐检察官办公室要求对两人判处最高刑期。三名袭击犯因在袭击事件发生后被警方击毙，因此缺席庭审。

据情报机构的估计，被判处无期徒刑的主要被告穆罕默德·贝尔胡辛（Mohamed Belhoucine）可能已经在叙利亚死亡，因此对他的判决被认为是象征性的。被判30年监禁的第二名主要被告阿里·里扎·波拉特（Ali Riza Pola）表示将提出上诉。起诉书曾要求判处他无期徒刑，但法庭并没有认定其为一个恐怖组织成员的指控。

总共14名被告

14名被告中，有3人缺席判决。其中包括一名袭击犯的女友哈亚特·布梅迪安（Hayat Boumeddiene）。这位唯一的女被告被判处30年监禁。此次庭审是迄今因激进伊斯兰分子袭击事件在法国进行的一次最大规模的"历史性的"宣判。

据称，这些被告为袭击事件主犯谢里夫（Chérif）和萨伊德·库阿奇（Saed Kouachi）兄弟二人提供支持。两人于2015年1月7日袭击了《查理周刊》的编辑部，残忍地杀害了12人。此外，涉案被告还为兄弟俩的朋友，伊斯兰极端分子阿梅迪·库利巴利（Amédy Coulibaly ）提供帮助。此人在《查理周刊》袭击案发生数日之后，杀害了一名女警察，之后在巴黎"Hyper Cacher"超市的劫持人质事件中杀害了另外四人。据估计恐怖主义网络基地组织的也门分支和“圣战”武装“伊斯兰国”（IS）是袭击的幕后黑手。

幸存者的噩梦难平

《查理周刊》编辑部主任洛朗·苏里索（Laurent Sourisseau）以里斯（ Riss）的笔名在一片社论中写道：希望判决能够结束这种恶性暴力循环。但正如受害者在法庭上的证词所说，幸存者的噩梦难平。苏里索在这场袭击事件中受重伤死里逃生。

由于新冠疫情，审判不得不中断一个月。之又因被告波拉特的健康原因推迟了审判，他一直称持续恶心身体不适。约200名原告参与这次案件的审理，其中包括许多幸存者和受害者的亲属。受害人的律师帕特里克·克鲁格曼（Patrick Klugmann）说，终于"伸张了正义"。





有人还举着已故漫画家批评伊斯兰教的漫画。《查理周刊》之所以成为袭击目标，刊登穆罕默德的漫画便是原因之一。在庭审之初，该报再版了这些漫画，因而引发了大规模的抗议和新的死亡威胁，包括来自基地组织的威胁。

在案件审理期间，法国又接连发生了三起估计是伊斯兰激进分子实施的袭击事件，造成4人死亡，2人受伤。尤其是历史老师塞缪尔·帕蒂（Samuel Paty）因在课堂上展示了穆罕默德漫画而被斩首事件引起了恐慌。成千上万人走上街头示威要求捍卫言论自由。

声援浪潮

2015年《查理周刊》袭击事件发生后，全球出现了前所未有的声援浪潮。在 "我是查理"(Je suis Charlie)的口号下，法国有100多万人走上街头示威游行。世界各地还有很多人通过社交网络表示声援。

李京慧/石涛 (德新社、法新社)

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