 《查理周刊》漫画讽刺哈梅内伊 伊朗很生气 | 文化经纬 | DW | 05.01.2023

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《查理周刊》漫画讽刺哈梅内伊 伊朗很生气

法国知名讽刺杂志《查理周刊》1月4日刊登了讽刺伊朗最高领袖哈梅内伊的漫画。德黑兰方面因此召见了法国大使表示抗议，法国国际关系研究院驻伊朗办公室也遭关闭。

哈梅内伊(Ali Chamenei)是伊朗的国家元首和宗教领袖

哈梅内伊(Ali Chamenei)是伊朗的国家元首和宗教领袖

（德国之声中文网）《查理周刊》1月4日发行特刊，刊登了讽刺伊朗最高领袖哈梅内伊的漫画。法新社引述伊朗外交部报道称，伊朗召见法国大使、关闭研究机构办公室的行动是对《查理周刊》漫画的“第一步回应”。

法国外长科隆纳(Catherine Colonna)则对媒体表示：“我们应当牢记法国是有新闻自由的国家，这点和伊朗当前的情况有所不同。”科隆纳强调，新闻自由在法国是由独立的司法部门监督的，没有任何法律会禁止辱教行为。科隆纳同时也谴责了伊朗当局拘押其境内的法国公民。 

伊朗外长阿卜杜拉希扬(Hossein Amir-Abdollahian)稍早前在推特上说：“法国一家杂志刊登有关宗教和政治权威的讽刺漫画，我们不会不对这样的侮辱和不雅行径做出坚决有效的回应。”阿卜杜拉希扬还称，不会允许法国政府跨越红线，“他们绝对选择了一条错误的路线，此前我们已经把这家杂志列入了制裁名单。” 

《查理周刊》12月发起了讽刺伊朗最高领袖哈梅内伊的国际竞赛，从而“支持为自由而斗争的伊朗人”。自从9月中旬伊朗青年女子阿米尼(Mahsa Amini)因未按规定佩戴头巾而被宗教警察拘捕、并死于狱中之后，伊朗全国爆发了连续数月的抗议示威，当局则出动军警持续打压。人权组织估计，已有数百平民在此期间遭杀害。 

《查理周刊》2015年初曾因刊登讽刺伊斯兰教先知穆罕默德漫画而遭遇“基地组织”袭击， 枪手在该杂志的编辑部杀害了12人（资料图片）

《查理周刊》2015年初曾因刊登讽刺伊斯兰教先知穆罕默德漫画而遭遇“基地组织”袭击， 枪手在该杂志的编辑部杀害了12人（资料图片）

2015年1月7日，《查理周刊》位于巴黎的编辑部曾经遭到“基地组织”的袭击，造成12人丧生。该恐怖组织宣称，这是对《查理周刊》发表讽刺伊斯兰教先知穆罕默德漫画的报复行动。

《查理周刊》1月4日发行的是纪念袭击八周年特刊，并且选登了“讽刺哈梅内伊国际竞赛”的优秀作品。特刊封面图颇具挑衅性，并且配发文字“毛拉们从哪里来就回哪里去。” 

（法新社、埃菲社） 

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