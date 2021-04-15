《查理周刊》漫画引发众怒

（德国之声中文网）2023年2月7日，《查理周刊》在推特上了发表了一幅作家朱昂（Pierrick Juin ）创作的漫画：废墟瓦砾以及摇摇欲坠的楼宇，下面写着这样的文字"现在不需要再送坦克了。"

这幅漫画立即在社交媒体上引起了广泛争议，批评者认为面对如此的天灾人祸，这样的漫画既不恰当，也有辱地震中死伤的灾民。迄今为止，这场波及土耳其和叙利亚的强烈地震已经造成了两万一千人死亡。搜救行动仍在继续。

网民评论："毫无品味""种族主义"

这副漫画在世界各地都引起了人们的不满：有人指责这样的作品是在"挑起仇恨"、"愚蠢至极"而且充满了"种族主义"。更有人形容《查理周刊》杂志是"人类的耻辱"。

旨在推动法国-土耳其友好关系的博斯普鲁斯研究所Bosporus-Institut 写道："可耻、可悲、猥琐"。土耳其阿纳多卢通讯社转发的一条由旅法土耳其人昂根（Yigit Öngen）撰写的推文："当你们遭到恐怖袭击时，我正在巴黎，我参加了声援你们的游行。现在当我看到你们完全不讲道义的时候，我感到非常悲伤。"

还有人批评到，《查理周刊》不应利用土耳其的自然灾害进行政治讽刺。而批评的焦点当然是漫画作者朱昂，现年35岁的朱昂是2015年开始为《查理周刊》工作的。

不同的视角 不同的解读

漫画作品通常都会留下很大的解读空间，《查理周刊》的漫画自然也不例外。这幅漫画既可以被理解为对土耳其总统埃尔多安在叙利亚北部发动针对库尔德民兵袭击的讽刺，也可以被理解为暗讽欧洲各国就是否向乌克兰提供坦克而进行的讨论。而像土耳其这样的国家，即便没有得到欧洲提供的坦克，不也同样变成一片瓦砾了吗？

同以往一样，《查理周刊》编辑部这一次也没有做出公开回应，而是任由读者对这幅漫画进行自我解读。毕竟编辑部对作品引发争议已经习以为常。多年来，他们的漫画作品多次成为众矢之的，尤其在穆斯林群体中可谓树敌无数。2015年，作为对《查理周刊》发表“默罕默德漫画”的回应，一群武装分子冲入巴黎《查理周刊》编辑部，射杀了十多名工作人员。即便在发生了这样的血腥屠戮之后，《查理周刊》仍没有被恐惧所吓倒，而是继续以自己的方式捍卫言论自由。

《查理周刊》此前也曾发表过以地震为主题的漫画。2016年，该杂志以《意大利式地震》为题发表的漫画，就曾引起意大利地震灾民的强烈愤慨。漫画中血迹斑斑的灾民被描绘成了一盘意大利面。社交媒体上，有人批评《查理》杂志"超越了讽刺的界限"，而漫画作者之一则以"作品纯属黑色幽默"作为回应。

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