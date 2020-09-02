《查理周刊》旧址外两人遭砍伤

（德国之声中文网）法国讽刺刊物《查理周刊》原办公楼外周五发生袭击事件。法国电视二台下属的新闻制作机构“前线”（Premières Lignes）的两名雇员遭到持刀砍伤。法国总理卡斯泰透露，受伤的一男一女并无生命危险。

该国内政部长达曼宁（Gérald Darmanin）周五晚间形容这起袭击事件是“极端伊斯兰恐怖行为”。法国的反恐调查机构已介入调查。案发不久后，警方逮捕两名嫌疑人，其中一名主嫌是18岁巴基斯坦人，另一人则为33岁的阿尔及利亚人，但后者已在晚间获释。据法新社周六报道，法国警方周六又逮捕了一名男子，该名男子为18岁主嫌的前室友。目前共有7名嫌疑人被警方拘留。

持刀袭击事件发生后，法国安全力量在案发地点附近发现了一个可疑包裹，随即封锁周边街道。根据法国广播电台报道，包裹里并无爆裂物。警方在案发地点寻获一把长刀，一些媒体则称袭击者使用的是开山刀。

2015年《查理周刊》遭遇恐怖袭击，12名员工遇害。虽然直接参与袭击的主要嫌犯已被警方击毙，但目前仍有14名涉案嫌犯正接受司法审判。他们被控以不同方式提供物资及后勤协助、参与恐怖组织等罪名。

《查理周刊》当年因为刊登先知题材漫画遭遇恐袭，如今在案件开庭时重新刊登穆罕默德漫画。极端伊斯兰组织基地组织因此威胁对《查理周刊》再次发动袭击。该杂志社的人事部女主管在收到恐吓后，由警方安排暂时迁出在巴黎的住所。

法国总理卡斯泰周五午后赶往位于巴黎十一区的案发现场，并称该地是“象征性地点”。卡斯泰对受害者家属以及两名遇刺记者的同事表达慰问，并再次强调法国打击恐怖主义的“坚定决心”。已经迁离原址的《查理周刊》编辑部也对周五的袭击事件做出回应称，“《查理》全体工作人员向昔日的邻居及同僚表示支持并与他们同在”。

张筠青/王凡（法新社、德新社、路透社）

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