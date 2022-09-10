 查尔斯三世正式成为英国君主 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

查尔斯三世正式成为英国君主

查尔斯三世在圣詹姆士宫举行的历史性仪式 —— 王位继承理事会首次进行电视转播，与此同时，伊丽莎白女王也将前往她最后的安息之地。

查尔斯三世在圣詹姆士宫被正式宣布为新的英国君主

查尔斯三世在圣詹姆士宫被正式宣布为新的英国君主

查尔斯于英国时间周六（9月10日）上午10点在圣詹姆士宫（James's Palace）正式宣布成为国王，虽然他在母亲伊丽莎白二世去世后自动成为国王，但他今天在王位继承理事会（Accession Council）监督下宣誓「承担主权的义务和责任」。理事会同时还宣布了新国王作为国家元首的名字：查尔斯三世。

在仪式上，查尔斯发表对其逝去母亲的感言：「母亲的治理在时长、奉献方面而言是无与伦比的，即使在我们悲伤的时候，也要为这种最为忠实一生致上谢意。我深深地意识到这一深厚的无形遗产，以及现在传给我的重要义务和责任。」

威廉继承威尔士亲王头衔

此外，新国王继承人、查尔斯的儿子威廉也出席了仪式，他继承了他父亲之前威尔士亲王的头衔。

接着，嘉德纹章官于当地时间上午11点宣读公告，伴随着大合唱和礼炮声。隔天，相关宣言也将在苏格兰、北爱尔兰和威尔士宣读。如此英国新君主宣誓就任的仪式，可以追溯到1837年。

英国在礼炮声中迎来新国王就任

英国在礼炮声中迎来新国王就任

不过由于时代改变，与传统不同之处在于，国王查尔斯三世已经于9月9日发表了他的第一次电视讲话，向已故女王致敬，并发誓在位期间要「坚定不移地奉献」国家。

女王前往最后安息之地的旅程

远在身为世界焦点的伦敦之外，女王的棺木将于周日从巴尔莫勒尔城堡运往在爱丁堡的荷里路德宫（Holyroodhouse）。接着，灵柩将被运往圣吉尔斯大教堂，公众可以前往致意。

下星期二，灵柩会从爱丁堡运至伦敦，安放在威斯敏斯特宫的威斯敏斯特厅。葬礼仪式会在未来两周内于威斯敏斯特教堂举行，具体日期仍须由白金汉宫确认。最后，女王将与菲利普亲王一起被安葬在温莎城堡的圣乔治教堂。

白金汉宫围墙外摆满了悼念女王的鲜花

白金汉宫围墙外摆满了悼念女王的鲜花

日本和美国领导人计划参加女王的葬礼

日媒报导，日本德仁天皇正计划前往英国参加伊丽莎白女王的葬礼，这将是他自2019年5月登基以来的首次海外之旅。报导援引政府消息人士的话说，日本政府也在安排让德仁天皇的妻子雅子皇后同行。

据传，日本首相岸田文雄也有可能出席预计将于9月19日在伦敦威斯敏斯特教堂举行的仪式。

美国总统拜登也表示他将前往英国参加葬礼，他向记者表示，「我还不确定细节，但我会出席的。」

国王和首相的首次正式会面

国王查尔斯三世在白金汉宫接待了英国首相特拉斯，这是他们的第一次正式「觐见」。君主是英国的国家元首，每周与首相会面，讨论政府事务。

查尔斯国王在白金汉宫会见首相特拉斯

查尔斯国王在白金汉宫会见首相特拉斯

本周五，新国王和新首相进行了简短的会面。查尔斯国王告诉特拉斯，他母亲的去世是「我一直在担心的时刻，我知道很多人都是如此，但现在首要任务是维持一切事务正常运转」。

伊丽莎白女王在位期间为15位首相提供了治理建议。特拉斯透露：我个人非常重视她的明智建议，「无论是在成为首相之前还是之后」。她说：「即使是在她人生最后的日子里，女王仍无私地与我分享她对政府的深刻经验。」

（德新社、法新社、路透社、美联社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

英国国王查尔斯三世就任 长子威廉晋为王储

英国国王查尔斯三世就任 长子威廉晋为王储 10.09.2022

伊丽莎白女王之子查尔斯9月10日在圣詹姆士宫被正式宣布为新的英国君主，虽然他在母亲逝世后自动成为国王，但今天他在王位继承理事会见证下正式宣誓了「承担义务和责任」，新国王作为国家元首的名称为：查尔斯三世。

Platinum Jubilee. File photo dated 17/10/19 of Queen Elizabeth II. The nation's faith leaders have voiced their support for beacons which will be lit in tribute to the Queen's Platinum Jubilee. Issue date: Friday February 4, 2022. The Archbishop of Canterbury Justin Welby said the fires, which will light up the night sky across the UK and Commonwealth on June 2, will see people joining together in celebration and remind everyone of our common bond under the Crown. See PA story ROYAL Jubilee Beacons. Photo credit should read: Victoria Jones/PA Wire URN:65085171

享年96岁：英国女王伊丽莎白二世去世 08.09.2022

一个时代划上句号，整个英国都在哀悼。英国女王伊丽莎白二世于2022年9月8日去世，享年96岁。英国人热爱他们的女王，对许多人来说，她是英国的化身。伊丽莎白二世给英国君主制树立了很大的威望。

FILE PHOTO: Britain's Queen Elizabeth arrives at the State Opening of Parliament with Charles, Prince of Wales, in London, Britain October 14, 2019. REUTERS/Toby Melville/Pool/File Photo

女王駕崩查爾斯繼位 啟動「倫敦橋行動」 09.09.2022

英國女王伊麗莎白二世週四辭世後，由王儲查爾斯繼承王位。各國領袖紛紛表示哀悼，英國官方也料將啟動「倫敦橋行動」，接下來將如何安排女王駕崩後事？

广告

媒体看中国

习近平与普京2022年2月曾在北京举行会谈

德语媒体：习近平会普京 联手对抗西方

中国国家主席习近平两年半未曾踏出国门。疫情后首次出访，习近平将前往乌兹别克斯坦会晤普京。德语媒体指出，这次会晤具有高度象征意义。  