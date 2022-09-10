查尔斯三世正式成为英国君主

查尔斯于英国时间周六（9月10日）上午10点在圣詹姆士宫（James's Palace）正式宣布成为国王，虽然他在母亲伊丽莎白二世去世后自动成为国王，但他今天在王位继承理事会（Accession Council）监督下宣誓「承担主权的义务和责任」。理事会同时还宣布了新国王作为国家元首的名字：查尔斯三世。

在仪式上，查尔斯发表对其逝去母亲的感言：「母亲的治理在时长、奉献方面而言是无与伦比的，即使在我们悲伤的时候，也要为这种最为忠实一生致上谢意。我深深地意识到这一深厚的无形遗产，以及现在传给我的重要义务和责任。」

威廉继承威尔士亲王头衔

此外，新国王继承人、查尔斯的儿子威廉也出席了仪式，他继承了他父亲之前威尔士亲王的头衔。

接着，嘉德纹章官于当地时间上午11点宣读公告，伴随着大合唱和礼炮声。隔天，相关宣言也将在苏格兰、北爱尔兰和威尔士宣读。如此英国新君主宣誓就任的仪式，可以追溯到1837年。

英国在礼炮声中迎来新国王就任

不过由于时代改变，与传统不同之处在于，国王查尔斯三世已经于9月9日发表了他的第一次电视讲话，向已故女王致敬，并发誓在位期间要「坚定不移地奉献」国家。

女王前往最后安息之地的旅程

远在身为世界焦点的伦敦之外，女王的棺木将于周日从巴尔莫勒尔城堡运往在爱丁堡的荷里路德宫（Holyroodhouse）。接着，灵柩将被运往圣吉尔斯大教堂，公众可以前往致意。

下星期二，灵柩会从爱丁堡运至伦敦，安放在威斯敏斯特宫的威斯敏斯特厅。葬礼仪式会在未来两周内于威斯敏斯特教堂举行，具体日期仍须由白金汉宫确认。最后，女王将与菲利普亲王一起被安葬在温莎城堡的圣乔治教堂。

白金汉宫围墙外摆满了悼念女王的鲜花

日本和美国领导人计划参加女王的葬礼

日媒报导，日本德仁天皇正计划前往英国参加伊丽莎白女王的葬礼，这将是他自2019年5月登基以来的首次海外之旅。报导援引政府消息人士的话说，日本政府也在安排让德仁天皇的妻子雅子皇后同行。

据传，日本首相岸田文雄也有可能出席预计将于9月19日在伦敦威斯敏斯特教堂举行的仪式。

美国总统拜登也表示他将前往英国参加葬礼，他向记者表示，「我还不确定细节，但我会出席的。」

国王和首相的首次正式会面

国王查尔斯三世在白金汉宫接待了英国首相特拉斯，这是他们的第一次正式「觐见」。君主是英国的国家元首，每周与首相会面，讨论政府事务。

查尔斯国王在白金汉宫会见首相特拉斯

本周五，新国王和新首相进行了简短的会面。查尔斯国王告诉特拉斯，他母亲的去世是「我一直在担心的时刻，我知道很多人都是如此，但现在首要任务是维持一切事务正常运转」。

伊丽莎白女王在位期间为15位首相提供了治理建议。特拉斯透露：我个人非常重视她的明智建议，「无论是在成为首相之前还是之后」。她说：「即使是在她人生最后的日子里，女王仍无私地与我分享她对政府的深刻经验。」

（德新社、法新社、路透社、美联社）

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