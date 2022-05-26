 查佩拉:齐默格拉姆 | 文化经纬 | DW | 05.06.2022

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查佩拉:齐默格拉姆

墨西哥作曲家和吉他手恩里科·查佩拉(Enrico Chapela)1974年1月29日出生于墨西哥城，其作品融合了爵士乐、摇滚乐和拉丁美洲民间音乐元素。请听他拉为吉他、独唱、合唱和管弦乐队创作的作品齐默格拉姆（Zimmergramm）。

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查佩拉:齐默格拉姆

墨西哥作曲家和吉他手恩里科·查佩拉(Enrico Chapela)1974年1月29日出生于墨西哥城，曾先后在墨西哥、伦敦、巴黎学习音乐，2000年以来开始作曲。他的作品将爵士乐、摇滚乐和拉丁美洲民间音乐元素结合起来，形成了多元而前卫的艺术风格。

查佩拉的作品获得了许多奖项，他最著名的作品是管弦乐作品《ínguesu》，该作品将1999年国际足联联合会杯决赛中墨西哥和巴西队的比赛场面和球迷的呐喊作为主题，用音乐再现了精彩的球赛，包括比赛中换人、进球、黄牌警告等等。2016年波恩贝多芬音乐节上，查佩拉为吉他、独唱、合唱和管弦乐队创作的作品齐默格拉姆（Zimmergramm）举行了首演。

表演：Pablo Garibay，Daniel Todd, Juanra Urrusti, Daniel Pannermayr, 北威州青年合唱团，德国青年管弦乐团

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