柏辽兹：罗马狂欢节序曲  

法国作曲家埃克托·柏辽兹（法语：Hector Louis Berlioz，1803年12月11日－1869年3月8日）是法国浪漫乐派的主要代表人物，以1830年创作的《幻想交响曲》闻名。

柏辽兹少年时曾学习过长笛和竖琴。1821年，18岁的他遵从父命赴巴黎进了医科学院，但不久后就放弃学医，改为到巴黎音乐学院学习，并开始创作歌剧。

其首部歌剧《本韦努托·切利尼》（Benvenuto Cellini，Opus 23又名《金匠切利尼》 ）创作于1834年–1837。故事讲述金匠切利尼和教皇财务大臣的女儿泰蕾莎(Teresa)相爱，暗中约定要利用铸金像的机会，和她一起在狂欢节私奔。然而，他们的计划却被教皇御用雕刻家菲耶拉莫斯卡偷听到了。在约定私奔的狂欢节上，菲耶拉莫斯卡和切利尼一样装扮成僧侣，切利尼与其打手发生冲突，杀死了打手。切利尼被指控犯有杀人与诱拐少女罪。在要被罚处的危急关头，切利尼展示精湛技艺制成了著名的“波修斯”(Persuis)，获得了教皇的宽恕。

这部歌剧1838年首演失败之后很少上演。但数年后柏辽兹以该剧第二幕、科隆广场假面舞会的热闹场面为音乐背景创作的《罗马狂欢节序曲 / Le carnaval romain，Op.9》却广受欢迎，闻名于世。

这支曲子采用了十五至十六世纪意大利热烈的歌舞曲“萨尔塔雷洛”来烘托狂欢节的欢腾景象。同时，着重刻画了主人公切利尼焦急等待与心上人会面时的内心活动。请听《罗马狂欢节序曲》，由图卢兹国家管弦乐团演奏。

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