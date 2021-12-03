 柏辽兹:《浮士德的天谴》第二部分 | 文化经纬 | DW | 10.12.2021

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柏辽兹:《浮士德的天谴》第二部分

歌剧《浮士德的天谴》则根据歌德的《浮士德》改编，第二部分中有多首脍炙人口的曲目。

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柏辽兹:《浮士德的天谴》的第二部分

柏辽兹是法国浪漫乐派的主要代表人物。上期节目中，我们介绍了柏辽兹的戏剧康塔塔《浮士德的天谴》的第一部分。

柏辽兹本人将这一作品形式称为“传奇剧”。第一部分里，浮士德来到匈牙利，在山间看到农夫们载歌载舞，并远远听到士兵们行军的声音。第二部分里，浮士德心情沮丧，准备将一杯毒药一饮而尽，但教堂响起的钟声和赞美诗的歌声让他改变心意。然而，恶魔麦菲斯特出现了。他带着浮士德去了奥尔巴赫酒窖，酒客的老鼠之歌和恶魔的跳蚤之歌都让浮士德觉得恶心。恶魔又带浮士德来到易北河畔，精灵和仙女们在麦菲斯特授意下让浮士德入睡。睡梦中，浮士德爱上一个叫玛格利特(Marguerite)，也就是格雷琴的女人。醒来后，浮士德急切地想看到这个梦中的形象，并想让梅菲斯特帮助自己得到她。

请听《浮士德的天谴》第二部分，由捷克爱乐乐团演奏。

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