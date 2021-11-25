柏辽兹:《浮士德的天谴》第一部分  

埃克托·路易·柏辽兹(Hector Louis Berlioz）1803年12月11日出生于法国南部一个小镇，1869年3月8日逝于法国巴黎。柏辽兹是法国浪漫乐派的主要代表人物，喜欢从著名文学作品中汲取创作灵感。其管弦乐序曲《李尔王》，戏剧交响曲《罗密欧与朱丽叶》，喜歌剧《比阿特丽丝和本尼迪克》取材于莎士比亚的剧作，歌剧《浮士德的天谴》则根据歌德的《浮士德》编写而成。

据记载，1845年秋天，柏辽兹参加了李斯特在波恩举办的贝多芬音乐节后，随即创作了《浮士德的天谴》。全曲分为四个部分及尾声，是一部为管弦乐与人声编写的作品，1846年在巴黎首演。全曲分为四个部分及尾声。第一部分里，浮士德来到匈牙利的山间，看到农夫们载歌载舞，却发现自己己没有办法跟他们一样快乐。远方传来进行曲的声音，那是匈牙利的士兵们在山林中行军。请听《浮士德的天谴》第一部分，由捷克爱乐乐团演奏。

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