柏辽兹：幻想交响曲（2）

艾克托尔·路易·柏辽兹（Hector Louis Berlioz）是法国浪漫乐派的主要代表人物，生于1803年12月11日，1869年3月8日在巴黎逝世。

《幻想交响曲》是柏辽兹最著名的作品，源自他对歌剧演员哈里特·史密森的爱情，体现了音乐与文学、戏剧的结合。该曲问世后引起极大轰动，柏辽兹多愁善感的性格，带有病态的梦想和燃烧着的热情使他摆脱了古典交响曲在结构和形式上的束缚，创造出了一种全新的自由风格，开创了自由浪漫主义音乐的道路。

上期节目中，您听到《幻想交响曲》的前三章，标题分别为梦与热情，一场舞会和园林美景，展现出艺术家忧郁却充满渴望的感情世界。

当乐曲进入第四乐章《赴刑进行曲》时，死亡与恐惧占据了一切，深知自己的满腔情谊不会有回报的艺术家吞服鸦片自杀，陷入一连串恶梦般的幻觉中，想象自己杀死了心爱的人，被判死刑并被押赴刑场。在那里，他惊恐地看到铡刀砍下，身首异处。

第五乐章题为《女巫安息日的夜梦》。在光怪陆离的幻觉中，艺术家看见自己在坟墓的一边，幽灵、怪物，以及令人毛骨悚然的动物在集会，好像在举行一个邪恶阴暗的宗教仪式。这时，心上人出现了，“审判日歌”响起，嘈吵声、呻吟声、笑声、呼喊声再现了一场暴风骤雨般的审判，令听者不得不屏住呼吸。

请听英国极光乐团的演奏，指挥尼古拉斯·科隆（Nicholas Collon）。

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