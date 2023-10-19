 柏辽兹：幻想交响曲（1） | 文化经纬 | DW | 19.10.2023

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柏辽兹：幻想交响曲（1）

《幻想交响曲》是一首标题音乐，是法国作曲家，音乐评论家柏辽兹创作的具有自传性质的音乐作品。请听英国极光乐团演奏的前三个乐章。

柏辽兹：幻想交响曲（1）

埃克托·路易·柏辽兹（Hector Louis Berlioz，1803年12月11日—1869年3月8日）是法国作曲家，音乐评论家，代表作为1830年创作的《幻想交响曲》。

《幻想交响曲》是一首标题音乐，副标题是“一个艺术家生涯中的插曲”。1830年12月5日举行了首演。

这首作品描绘的是一位想像力奔放的艺术家由于对渺茫的爱情感到绝望，而吞食鸦片自杀并产生各种幻觉的故事。

该作品具有自传性质。柏辽兹1827年观看莎士比亚戏剧时爱上女主角扮演者哈里特·史密森小姐。他爱得如此不能自拔，以至于在剧院的对面租了间房子，观察史密森的举动。1832年12月，柏辽兹终于见到了史密森小姐并邀请她观看为其创作的《幻想交响曲》。史密森小姐深受感动，同柏辽兹成婚。婚礼见证人包括非常喜爱柏辽兹这部作品的李斯特和诗人海涅。

婚后几年中，柏辽兹创作了一些最伟大的作品。1841年，两人的婚姻走到尽头。

《幻想交响曲》被认为是确立19世纪浪漫主义音乐风格最重要的作品，是后来的标题交响曲和交响诗的样板。它有以下五个有独立标题的乐章，分别为梦与热情（Rêveries - Passions），一场舞会（Un bal），园林美景（Scène aux champs），赴刑进行曲（La marche au supplice）和女巫安息日的夜梦（Songe d'une nuit de sabbat）。

请听英国极光乐团演奏的前三个乐章，指挥尼古拉斯·科隆（Nicholas Collon）。

 

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