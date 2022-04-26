柏辽兹：幻想交响曲  

据史料记载，《幻想交响曲》的创作灵感来源于柏辽兹对莎士比亚戏剧女演员哈莉叶特·史密逊（Harriet Smithson）狂热的爱恋。1827年，柏辽兹23岁，出生于爱尔兰的英国演员史密逊正好到法国演出。柏辽兹对史密逊的表现大为感动，随即开始猛烈的追求，并着手为她创作《幻想交响曲》。1830年，《幻想交响曲》在法国首演。

《幻想交响曲》极富独创性，除了在结构、和声与旋律方面都有大胆的创新外，还加强了标题在作品中的意义。柏辽兹为作品所起的正式名称为：“一位艺术家一生的插曲”。全曲共分为五个乐章，每一个乐章都附有作者加上去的标题：第一乐章为“梦幻与热情”，序奏用以表现艺术家尚未遇见心上人之前，内心的不安与憧憬。第二乐章“舞会”表现艺术家在一个热闹非凡的宴会中，发现了他的恋人。第三乐章为“田野景色”，描写一个夏日的黄昏，艺术家在原野上聆听两个牧童相和吹出的笛声，内心里既有些许希望，又感到寂寥不安。第四乐章为“断头台进行曲”，写的是艺术家杀了爱人，被判死刑，走向断头台。第五乐章“妖魔夜宴”描写来参加自己葬礼的妖魔鬼怪在跳舞。乐曲最后在激昂、奔放、狂乱中结束。

该作品被视为标题音乐的完美范例，是早期浪漫主义音乐中最具代表性的交响曲之一。请听图卢兹国家管弦乐团的演奏。

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