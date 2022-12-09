为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
柏林是德国首都，也是德国最大的城市，现有居民约340万人，是欧盟区内人口第3多的城市。柏林是德国十六个联邦州之一，和汉堡、不来梅同为城市州。
二战后，柏林曾一度被分割，东柏林成为东德的首都，西柏林则成为被包围的西德飞地。1990年两德统一后，柏林重新获得了全德国首都的地位。
依照德国政府的说法，时代正面临转折。柏林将俄罗斯入侵乌克兰后德国的外交和国防政策改革称为「时代转折」(Zeitenwende)。这一词汇被选为2022年德语年度热词。
89年以來，從未有過這樣一場自中國內地興起，蔓延多個國家，湧現得如此之快之廣的線下社運。當人們開始談論「白紙革命」將何去何從時，我們詳細詢問了12月3日在德國柏林參與集會並發言的一名留學生和一名德籍華人，講述他們爲何跳出自己優越的舒適圈去為他人抗爭。
一群中國青年週六（12月3日）在柏林發起「白紙革命」示威，中國詩人楊煉與台灣駐德代表謝志偉也現身聲援。數百人不畏風雪遊行至中國駐德大使館前，且許多都是九零後。他們為了什麼而吶喊？德國之聲進行了現場採訪。
金正恩力求武器现代化。正因此，联合国禁止成员国与其进行研究合作。然而在过去很长一段时间，相关合作在柏林并未停止。
时隔两个半月后，德国总理肖尔茨与俄罗斯总统普京再次通话，讨论乌克兰战争问题。肖尔茨敦促普京撤军，普京则谴责“西方的破坏性路线”。同时，莫斯科对拜登的对话提议做回应；柏林对“爱国者”导弹防御系统交付问题进行澄清。此外，关于乌军阵亡人数以及限价俄油也有最新消息。
在中国主流电影于社会现实颇显断裂的今天，中国独立影人纷纷将作品送往海外，他们从个人纪录的角度为更广泛的观众呈现了一个微观下的中国。柏林的多元空间使它成为了华语文化圈的新自由之都。
馮・格康（Meinhard von Gerkan）蜚聲國際的建築經典，包括柏林的中央車站和泰格爾機場。中國快速城市化的年代，北京的中國國家博物館、上海的中國航海博物館也都出自他的團隊手筆。這位深具影響力的建築師已經去世，享壽87歲。以下是馮・格康及其部分代表作介紹。
德國總理肖爾茨週二稱，德國在貿易或能源方面依賴單一國家是一個「錯誤」，並重申這樣的情況「不會再發生」。德國經濟部長哈貝克則表示，柏林將為中國的投資擔保設定上限。
随着俄罗斯加大对乌克兰民用基础设施的攻击，柏林开始为接纳更多涌入德国的难民进行准备。目前柏林市政府计划为最多1万名新到的乌克兰难民提供住所，然而找房之路十分艰难。
乌克兰任命其前驻德国大使梅尔尼克接任副外长职务，他直言不讳的外交风格近几个月来在柏林和其他地方掀起了波澜。
柏林政府证实，德国科研部长本周将与访德的台湾国科委主委吴政忠举行会晤。这将是首次有德国的部长级内阁成员会晤台湾方面职务相应的官员。
伴随声着国际歌的歌声，中国青年首次在柏林振臂高呼自由民主与公民觉醒，他们公开痛斥当今中国政府以及刚刚在二十大连任的国家主席习近平。一位抗议者在集会后写道：“以后看到世界钟都会想起今天，想到自己并不孤独。”
德国总理肖尔茨对德黑兰发出严厉谴责，他质问说“是一个什么样的政府，竟然向自己的公民开枪？”这是对伊朗外长此前对柏林发出警告的回应。肖尔茨还对欧盟发出呼吁，希望对伊朗实施进一步制裁。
德国总理肖尔茨前往中国访问引发大量批评声音。但汉学家吕恒君却从三十年前柏林墙的历史与与七十年前张爱玲从中国大陆流亡香港的故事中总得到感悟，认为肖尔茨此行自有其重要意义。
顶着各方压力闪电访华后回到柏林的德国总理肖尔茨说，德中一致反对战争中使用核武器的表态是他访华最大的收获，"单凭这一点，这趟旅行就是值得的"。
气候保护活动人士采取越来越多的公民不服从方式表达抗议。德国内政部长费泽尔表示，“全力支持”警方打击那些违反法律的抗议者，她特别提到了本周早些时候在柏林发生的一起致命事件。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式