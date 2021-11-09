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柏林是德国首都，也是德国最大的城市，现有居民约340万人，是欧盟区内人口第3多的城市。柏林是德国十六个联邦州之一，和汉堡、不来梅同为城市州。
二战后，柏林曾一度被分割，东柏林成为东德的首都，西柏林则成为被包围的西德飞地。1990年两德统一后，柏林重新获得了全德国首都的地位。
三十年前，象征德国分裂的标志性建筑柏林墙被推倒；三十年后，柏林墙为何又重现德国街头？
声名狼藉的柏林勃兰登堡机场再添新堵：饮用水中发现了大肠杆菌。自计划兴建以来，该机场就麻烦不断。
新冠疫情在武汉爆发后的头几个月里，德国报刊是怎样报道中国如何应对这场危机的呢？受罗莎·卢森堡基金会委托，柏林汉学家罗梅君（Mechthild Leutner）和两位博士生一起对此进行了研究。
在柏林，德国最高领导人10月13日向曾经部署在阿富汗的德国军人们致敬。其间也特别纪念了在阿富汗使命中丧生的59名德国士兵。
经历周日的联邦大选，DW在柏林进行街访，听听德国人对大选结果的看法。
多年来，柏林一直纵容中国，希望数以亿计的欧元投资能促使中国放弃独裁。德国之声记者Ashutosh Pandey认为，北京的好战态度表明，这种策略已经适得其反。
柏林正在举办一场以苏联解体后的社会现实为主题的摄影展览。空间上跨欧亚两大洲，从最先宣布独立的立陶宛，到最后一个离开的哈萨克斯坦，也如同一次跌宕起伏的穿越时间之旅。
一群年轻气候保护活动者在柏林绝食抗议逾半月，其诉求是在本届联邦大选前与总理候选人对话。尽管一名绝食抗议者本周二体力不支送医，活动者仍坚持继续绝食。
阿尔特迈尔部长周一在柏林出席一议会委员会晚宴时感觉不适，被送入医院。周二早晨，他推文公告，身无大碍，去医院乃预防性做法。
柏林一名58岁园丁脖子被一陌生男子捅数刀。据悉，袭击者是因无法容忍女性工作。
世界卫生组织秘书长谭德赛在柏林表示，新冠病毒溯源之所以政治化，是因为没有得到原始数据。
有利可图的经济关系与体制竞争相冲突。德国里外难做人：其最强大的盟友和最重要的贸易伙伴——美国和中国——之间的冲突正方兴未艾。
英国驻德国大使馆的一名雇员因涉嫌为俄罗斯从事间谍活动而被捕。这听起来颇像冷战，但其实并不罕见，特别是在“间谍之都”柏林。
消息指出，连日来塔利班突袭了至少三名德国之声记者在阿富汗的家，其中一名记者的一名家人遭塔利班成员杀害，另一名家人不幸受重伤。德国之声联合其他媒体，呼吁德国政府确保记者在阿富汗的安全。
1991年8月19日，已经摇摇欲坠的苏联帝国发生军事政变，坦克开进莫斯科市内，苏共总书记戈尔巴乔夫被扣押，全世界的目光都投向克里姆林宫，难道刚刚结束的冷战又要死灰复燃了吗？记者Christian F. Trippe回顾了他所经历的“八一九”政变。
在喀布尔机场上空盘旋5小时后，载有“空降猎兵”的德国联邦国防军一架A400M运输机周一至周二夜间终于在该机场降落。由于只获短暂停留时间，该机很快匆匆起飞，机上只搭载了7名需要疏散的人员。不过在数小时后，德国第二架载有120人的运输机也升空。
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