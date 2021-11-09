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柏林

柏林是德国首都，也是德国最大的城市，现有居民约340万人，是欧盟区内人口第3多的城市。柏林是德国十六个联邦州之一，和汉堡、不来梅同为城市州。

二战后，柏林曾一度被分割，东柏林成为东德的首都，西柏林则成为被包围的西德飞地。1990年两德统一后，柏林重新获得了全德国首都的地位。

2021 Berliner Mauer bei 3. Oktober - Deutschland singt in Frankfurt/M von: Yang@dw

2021，当柏林墙重现德国街头 09.11.2021

三十年前，象征德国分裂的标志性建筑柏林墙被推倒；三十年后，柏林墙为何又重现德国街头？
ILLUSTRATION - Eine Hand hält ein Wasserglas unter einen Wasserhahn. (zu dpa: Keime in Bretzfelder Trinkwasser entdeckt - Abkochgebot) +++ dpa-Bildfunk +++

柏林勃兰登堡机场：饮用水中发现大肠杆菌 06.11.2021

声名狼藉的柏林勃兰登堡机场再添新堵：饮用水中发现了大肠杆菌。自计划兴建以来，该机场就麻烦不断。

Was wir von der Spanischen Grippe für die Zeit nach Corona lernen könnten. Zeitungstitel in der Corona-Krise; das Magazin Der Spiegel titelt: Corona-Virus. Made in China. Wenn die Globalisierung zur tödlichen Gefahr wird. Fotografin: DW/Susanne Spröer.

德媒如何报道中国疫情？ 27.10.2021

新冠疫情在武汉爆发后的头几个月里，德国报刊是怎样报道中国如何应对这场危机的呢？受罗莎·卢森堡基金会委托，柏林汉学家罗梅君（Mechthild Leutner）和两位博士生一起对此进行了研究。
BERLIN, GERMANY - OCTOBER 13: General Eberhard Zorn (L), Inspector General of the Bundeswehr, German President Frank-Walter Steinmeier and Defense Minister Annegret Kramp-Karrenbauer arrive at a ceremony to honor Germany's 20-year military mission and its veterans in Afghanistan on October 13, 2021 in Berlin, Germany. Germany withdrew its forces from Afghanistan earlier this year as part of the general withdrawal of NATO forces. A total of 59 members of the Bundeswehr lost their lives during Germany's 20-year military presence in Afghanistan. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

德国向曾在阿富汗服役的军人致敬 14.10.2021

在柏林，德国最高领导人10月13日向曾经部署在阿富汗的德国军人们致敬。其间也特别纪念了在阿富汗使命中丧生的59名德国士兵。

大选之后：德国人怎么看选举结果？ 28.09.2021

经历周日的联邦大选，DW在柏林进行街访，听听德国人对大选结果的看法。

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping begrüßt. Merkel hielt sich damals zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik auf. (zu dpa Merkel berät mit Chinas Präsident Xi und EU-Spitzen über Abkommen) +++ dpa-Bildfunk +++

评论：德国必须了断默克尔的中国情结 24.09.2021

多年来，柏林一直纵容中国，希望数以亿计的欧元投资能促使中国放弃独裁。德国之声记者Ashutosh Pandey认为，北京的好战态度表明，这种策略已经适得其反。
FILE - In this Wednesday, Dec. 25, 1991 file photo, family members watch Soviet President Mikhail Gorbachev's resignation speech on Soviet television in their downtown Moscow apartment, Russia. AP's Nataliya Vasilyeva, who was seven when the Soviet Union collapsed on Dec. 25, 1991, describes what life was like for her generation, the first to grow up in post-Soviet Russia. (AP Photo/Sergei Kharpukhin, file)

帝国梦醒：图像中苏联沉重的遗产 19.09.2021

柏林正在举办一场以苏联解体后的社会现实为主题的摄影展览。空间上跨欧亚两大洲，从最先宣布独立的立陶宛，到最后一个离开的哈萨克斯坦，也如同一次跌宕起伏的穿越时间之旅。
14.09.2021, Berlin: Lina Eichler (l) und Mephisto stehen vor einem Camp in der Nähe des Reichstagsgebäudes. Beide befinden sich seit 16 Tagen im Hungerstreik für Klimaschutz und wollen mit der Aktion ein Treffen mit den drei Kanzlerkandidaten erreichen. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

德国气候活动家绝食 盼与总理候选人对话 16.09.2021

一群年轻气候保护活动者在柏林绝食抗议逾半月，其诉求是在本届联邦大选前与总理候选人对话。尽管一名绝食抗议者本周二体力不支送医，活动者仍坚持继续绝食。

Peter Altmaier (CDU), Bundesminister für Wirtschaft und Energie, stellt in der Bundespressekonferenz den Jahreswirtschaftsbericht 2021 vor. +++ dpa-Bildfunk +++

紧急送入医院的德国经济部长自报“平安”  07.09.2021

阿尔特迈尔部长周一在柏林出席一议会委员会晚宴时感觉不适，被送入医院。周二早晨，他推文公告，身无大碍，去医院乃预防性做法。
28.04.2021,Berlin,Deutschland,GER,der Preußenpark im Bezirk Wilmersdorf. *** 28 04 2021,Berlin,Germany,GER,the Prussia Park in the district of Wilmersdorf

不满女性工作 阿富汗男子在柏林捅伤女园丁   06.09.2021

柏林一名58岁园丁脖子被一陌生男子捅数刀。据悉，袭击者是因无法容忍女性工作。 
01.09.21 *** Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) durchschneiden symbolisch ein Band bei der Einweihungszeremonie des WHO Hub For Pandemic And Epidemic Intelligence. Das Zentrum soll die Kooperation unter Ländern und Wissenschaftsinstituten in aller Welt stärken und helfen, früh Hinweise auf mögliche Pandemieausbrüche zu erkennen. +++ dpa-Bildfunk +++

谭德赛：我们请求中国给出这些数据 02.09.2021

世界卫生组织秘书长谭德赛在柏林表示，新冠病毒溯源之所以政治化，是因为没有得到原始数据。
Symbolbild Deutschland und chinesisch-amerikanische Rivalität

柏林的难题：中国 28.08.2021

有利可图的经济关系与体制竞争相冲突。德国里外难做人：其最强大的盟友和最重要的贸易伙伴——美国和中国——之间的冲突正方兴未艾。

Zu Bildergalerie Spionage: ARCHIV - Blick am 10.02.1962 über den Schlagbaum auf Westberliner Seite auf die Glienicker Brücke in Berlin, auf der kurz zuvor der Austausch des US-Piloten Gary Francis Powers gegen den sowjetischen Spion Rudolf Iwanowitsch Abel stattgefunden hatte. Drei Mal spielte die Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam während des Kalten Krieges eine zentrale Rolle. Vor einem halben Jahrhundert wurde der Mythos der Agentenbrücke geboren. Foto: dpa (zu lbn «50 Jahre Spionagekrimi auf der Agentenbrücke» vom 03.02.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture alliance/dpa

柏林——永远的间谍之都 22.08.2021

英国驻德国大使馆的一名雇员因涉嫌为俄罗斯从事间谍活动而被捕。这听起来颇像冷战，但其实并不罕见，特别是在“间谍之都”柏林。
Taliban fighters patrol in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 19, 2021. The Taliban celebrated Afghanistan's Independence Day on Thursday by declaring they beat the United States, but challenges to their rule ranging from running a country severely short on cash and bureaucrats to potentially facing an armed opposition began to emerge. (AP Photo/Rahmat Gul)

塔利班射杀德国之声记者家人 多家德媒吁柏林协助 20.08.2021

消息指出，连日来塔利班突袭了至少三名德国之声记者在阿富汗的家，其中一名记者的一名家人遭塔利班成员杀害，另一名家人不幸受重伤。德国之声联合其他媒体，呼吁德国政府确保记者在阿富汗的安全。
ARCHIV - Der damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin (2.v.l) vordert auf einem Panzer stehend vor dem russischen Regierungsgebäude in Moskau die Bevölkerung mit geballter Faust zum Generalstreik auf (Archivfoto vom (19.08.2001). Konservative Funktionäre wollten den Reformer Gorbatschow stürzen, um die Sowjetunion zu erhalten, sie besiegelten letztlich den Zerfall des Riesenreichs. Im Widerstand gegen die Putschisten, der vom damaligen Volkshelden Boris Jelzin angeführt wurde, erreichte die Begeisterung für die Demokratie in Russland ihren Höhepunkt. Doch das ist lange her. Zu den Gedenktagen vom 19. bis 21. August wollen sich nur wenige hundert Demokratieanhänger versammeln. dpa (zu dpa-KORR.: Der Volkssieg im Augustputsch 1991 zählt in Russland heute wenigv om 15.08.2006) +++(c) dpa - +++ DPA: 26401293

回忆：“八一九”政变加快了苏联解体进程 19.08.2021

1991年8月19日，已经摇摇欲坠的苏联帝国发生军事政变，坦克开进莫斯科市内，苏共总书记戈尔巴乔夫被扣押，全世界的目光都投向克里姆林宫，难道刚刚结束的冷战又要死灰复燃了吗？记者Christian F. Trippe回顾了他所经历的“八一九”政变。
Ein Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe hebt am frühen Morgen auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover ab. Angesichts des rasanten Vormarschs der Taliban in Afghanistan will die Bundeswehr mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul beginnen. +++ dpa-Bildfunk +++

德国第一架军机仅载7人离开 塔利班: 本国人不应离境 17.08.2021

在喀布尔机场上空盘旋5小时后，载有“空降猎兵”的德国联邦国防军一架A400M运输机周一至周二夜间终于在该机场降落。由于只获短暂停留时间，该机很快匆匆起飞，机上只搭载了7名需要疏散的人员。不过在数小时后，德国第二架载有120人的运输机也升空。
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