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柏林是德国首都，也是德国最大的城市，现有居民约340万人，是欧盟区内人口第3多的城市。柏林是德国十六个联邦州之一，和汉堡、不来梅同为城市州。
二战后，柏林曾一度被分割，东柏林成为东德的首都，西柏林则成为被包围的西德飞地。1990年两德统一后，柏林重新获得了全德国首都的地位。
德國總理肖爾茨週二稱，德國在貿易或能源方面依賴單一國家是一個「錯誤」，並重申這樣的情況「不會再發生」。德國經濟部長哈貝克則表示，柏林將為中國的投資擔保設定上限。
随着俄罗斯加大对乌克兰民用基础设施的攻击，柏林开始为接纳更多涌入德国的难民进行准备。目前柏林市政府计划为最多1万名新到的乌克兰难民提供住所，然而找房之路十分艰难。
乌克兰任命其前驻德国大使梅尔尼克接任副外长职务，他直言不讳的外交风格近几个月来在柏林和其他地方掀起了波澜。
柏林政府证实，德国科研部长本周将与访德的台湾国科委主委吴政忠举行会晤。这将是首次有德国的部长级内阁成员会晤台湾方面职务相应的官员。
伴随声着国际歌的歌声，中国青年首次在柏林振臂高呼自由民主与公民觉醒，他们公开痛斥当今中国政府以及刚刚在二十大连任的国家主席习近平。一位抗议者在集会后写道：“以后看到世界钟都会想起今天，想到自己并不孤独。”
德国总理肖尔茨对德黑兰发出严厉谴责，他质问说“是一个什么样的政府，竟然向自己的公民开枪？”这是对伊朗外长此前对柏林发出警告的回应。肖尔茨还对欧盟发出呼吁，希望对伊朗实施进一步制裁。
德国总理肖尔茨前往中国访问引发大量批评声音。但汉学家吕恒君却从三十年前柏林墙的历史与与七十年前张爱玲从中国大陆流亡香港的故事中总得到感悟，认为肖尔茨此行自有其重要意义。
顶着各方压力闪电访华后回到柏林的德国总理肖尔茨说，德中一致反对战争中使用核武器的表态是他访华最大的收获，"单凭这一点，这趟旅行就是值得的"。
气候保护活动人士采取越来越多的公民不服从方式表达抗议。德国内政部长费泽尔表示，“全力支持”警方打击那些违反法律的抗议者，她特别提到了本周早些时候在柏林发生的一起致命事件。
德国总理肖尔茨周五访华。而在近期，德中关系由于中远入股汉堡港案等一系列事件的影响，正在欧盟层面上引起大量争议。尤其是德国经济日趋依赖中国的问题，更是让政界、学界乃至商界人士担心不已。DW就此专访柏林德国经济研究所所长弗拉茨歇尔（Marcel Fratzscher）。
面對日益強勢及專制的中國政府，要求柏林對北京採取更強硬立場的呼聲愈來愈高。但德國總理為期一天的北京之行仍在週五正式展開。
攻击名画、将手黏在艺术品上、路中央静坐瘫痪交通……德国的气候保护团体以愈来愈激烈的手段进行抗议，他们认为只有“戳到痛处”才能让人正视问题。但他们这样做要面临法律后果，民众对这样的作法也评价两极。
德国总理肖尔茨将于周四启程前往北京。本周二，人权组织和维吾尔社团在柏林举行新闻发布会，呼吁肖尔茨在北京公开提及中国恶劣的人权记录。与此同时，中国异议人士也发表联署信，敦促肖尔茨取消访华计划，以免向世界发出错误信号。
俄乌战争爆发后，柏林一直在强调减少对专制国家经济依赖的重要性。在此背景下，联邦政府又做出了允许中资企业收购汉堡港部分股权的决定，这一决定立即引起了激烈的讨论。
中國遭人權組織披露在海外廣設「非法警局」，涉嫌施壓中國僑民。繼荷蘭發動調查之後，愛爾蘭週四下令關閉都柏林的中國警務站，德國、加拿大亦跟進調查。聯邦內政部強調，聯邦政府不容忍外國在德國行使國家權力。
巴黎生闷气，柏林很不满。德国之声评论员Bernd Riegert指出，德国和法国之间的气氛不和是恼人的，不过将之称为危机言过其实。欧洲引擎还会继续运转。
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