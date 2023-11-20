柏林是德国首都，也是德国最大的城市，现有居民约340万人，是欧盟区内人口第3多的城市。柏林是德国十六个联邦州之一，和汉堡、不来梅同为城市州。

二战后，柏林曾一度被分割，东柏林成为东德的首都，西柏林则成为被包围的西德飞地。1990年两德统一后，柏林重新获得了全德国首都的地位。