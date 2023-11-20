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柏林是德国首都，也是德国最大的城市，现有居民约340万人，是欧盟区内人口第3多的城市。柏林是德国十六个联邦州之一，和汉堡、不来梅同为城市州。
二战后，柏林曾一度被分割，东柏林成为东德的首都，西柏林则成为被包围的西德飞地。1990年两德统一后，柏林重新获得了全德国首都的地位。
德国首都柏林正摩拳擦掌准备申办2036年夏季奥运会。但这项计划引起了批评和质疑。
11月9日在德国的历史上曾发生过多起重要事件，这当中有些事件将人类和世界推向灾难，而有些却是带来命运的转机。
越来越多的难民涌入德国，许多地方政府感到不堪重负。移民政策进行改善的必要性有多大？记者来到一处柏林难民抵达中心探寻究竟。
以色列与哈马斯爆发冲突以来，亲巴勒斯坦人士在德国各地组织抗议示威。周三，在柏林举行的一场这样的未经批准的示威活动中，示威者与警方发生冲突，造成至少65名警察受伤。
自哈马斯对以色列发动恐怖主义袭击以来，德国领导人重申保护以色列的安全是德国的“国家理性”。现在，他们面临着界定其真正含义的压力。“国家理性”到底指的是什么？
以色列总理在多年来最致命的袭击爆发后誓言对哈马斯进行报复。美国正在与该地区大国埃及进行对话，以缓解这场危机。德国之声为您带来最新消息。
在柏林举办的游泳世界杯上，首次出现一个开放的竞赛类别，让跨性别运动员可以参加。世界上其他体育项目的运动员性别是如何划分的？
1990年10月3日，东德与西德正式统一，柏林墙也彻底成为历史文物。33年后的今天，东西部之间的差异却依然存在，许多东部民众依然觉得自己没人关心。德国之声在柏林街头随访了几位民众。
德中高级别财金对话周日举行。会议召开前夕，德国财政部消息人士透露，柏林方面准备要求北京确保德国金融机构在中国获得更好的市场准入条件，并增强法兰克福作为中国银行在欧盟的中心据点的地位。
意大利总理梅洛尼希望与欧盟通过海军联合使命阻止难民潮。然而，这在国际海洋法上受到限制。周末，梅洛尼与欧委会主席冯德莱恩访问难民营人满为患的兰佩杜萨岛。
俄女高音安娜·涅特列布科（Anna Netrebko）在柏林的演出已提前引发了巨大争议。批评者称她与普京"未保持距离"。饰演麦克白夫人一角的她同时收获了掌声与嘘声。
本周日，环保组织“最后一代”的活动人士向柏林地标勃兰登堡门的六根柱子喷洒了油漆。警方逮捕了14人。
在纪念碑开放日（9月10日）这天，柏林首次展出了两尊"走马"雕像。这两座由纳粹雕塑家约瑟夫·索拉克（Josef Thorak）为希特勒制作的巨型雄马雕像曾长期失踪。
法新社从知情人士处获悉，德国政府近期以国家安全为由阻止了中国资本全资收购一家德国初创卫星企业。由于担心对中国经济的过度依赖，柏林近期一直在推动“去风险”措施，德国对华立场也越发强硬。
柏林胜利纪念柱曾是德意志帝国的象征，纳粹后来将它搬到了蒂尔加滕区。它还曾是音乐节“爱的大游行”的地标建筑。如今。这一具有历史意义的碑柱已经有150岁了。
如果柏林附近地区停止煤矿产业，意味着不再向施普雷河注水，而这条河提供柏林40%的饮用水。未来柏林会缺水吗？
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