柏林-北京直飞航班回来啦？——没有的事!

（德国之声中文网）根据BER机场8月12日发布的新闻稿，柏林和北京之间又有了一条由中国海南航空公司运营的直达航线：航班每周五飞往北京，但由于中国的防疫措施规定，中途须在距北京以东约500公里处的沿海城市大连停留15小时，然后，继续飞往北京。

实际上，在大连停留的时间并非不是15小时，而是10天！在此期间，所有乘客被强制隔离，满10天后方可离开酒店客房，继续旅程。其原因是中国严格的"动态清零"防疫政策。不过，航空公司方面则坚称，这还是直航。

在海南航空网页上预订该航班时，屏幕上显示，需在大连转机，停留约15小时，然后续飞北京，整个旅程需时约26小时。不少媒体也如此报道，并指出，德中两国首都正重又靠拢。

8月12日，西伯特女士 （Lea Siebert）乘坐了第一架所谓的柏林-北京直飞班机。她告诉我们："乘客得接受两次PCR测试，以获得绿色二维码，除机票外，这是允许登机的条件。然后，飞至大连，又作PCR测试，之后，大家被带到隔离酒店下榻。" 根据她的叙述，9天后，她仍呆在官方指定的大连隔离酒店，不允许离开客房。

航空法和乘客权益问题专家罗德格拉（ Kay Rodegra ）律师指出，"与不间断航班不同，直航飞机允许中途停留。但如果航空公司从一开始就知道不会、不能或不允许在中途停留后继续飞行，那么，它须事先知会乘客。也就是说，如果给出了准确的出发地和目的地时间，则也就必须遵守这一飞行时间表。"

两年半来， 中方规定，任何从境外飞入中国的人必须在抵达后在官方规定的酒店隔离居住。最初，隔离期长达数周，目前缩减为至少7天，其法律基础是中国严厉的清零政策。该政策导致事实上的关闭边界、封城、大规模检测和追踪疑似携病毒者。

被问及何以在已知的大连强制检疫的情况下，航班仍被宣传为中途只停留15小时的直飞北京航班，海南航空称，这是政府的防疫政策使然，既然公司方面对此无能为力，因此，仍视之为直航，而且，公司方面也一再提醒乘客，应向政府机构了解清楚相关规定。西伯特行前这么做了，所以，以后也不感到惊讶。她说，"我目前仍还在这里的隔离酒店，已经10天了。 之后我们可以继续旅行，到北京甚至到其它地方。说是15小时，当然是无稽之谈。不过，自打旅程开始，心里就清楚的，我们得在这里隔离。"

眼下，许可飞中国并好容易得到一罕见航班客机位子的人本就不多，而对复杂情况心中有数者更少。罗德格拉律师强调，尽管如此，欧盟《航空旅客权利条例》可能适用于本案。他指出，"该条例适用于来自欧盟的每一航班，因此，也适用于非欧盟航空公司。如果乘客未能到达约定目的地，那么，即便是我预订的，也产生有关我是否可向航空公司提出赔偿要求这一问题。航空公司当然可以援引情况特殊作为免责依据，但若航空公司从一开始就知道相关情况，且这些情况在订票时即已存在，却对顾客刻意隐瞒，那就不行。在此背景下，我看不到任何免责的可能性。"

（ARD）

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