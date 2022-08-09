 柏林-北京直飞航班回来啦？——没有的事! | 德国新闻 | DW | 22.08.2022

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德国新闻

柏林-北京直飞航班回来啦？——没有的事!

几天前，中国海南航空公司和柏林/勃兰登堡机场（ BER ）发消息称，柏林和北京之间又有了直飞航班。包括柏林勃兰登堡电台在内，众多媒体也作了相关报道。然而，德国之声的调查结果显示：根本谈不上直航。

Deutschland Flughafen Berlin-Brandenburg (BER)

（德国之声中文网）根据BER机场8月12日发布的新闻稿，柏林和北京之间又有了一条由中国海南航空公司运营的直达航线：航班每周五飞往北京，但由于中国的防疫措施规定，中途须在距北京以东约500公里处的沿海城市大连停留15小时，然后，继续飞往北京。

实际上，在大连停留的时间并非不是15小时，而是10天！在此期间，所有乘客被强制隔离，满10天后方可离开酒店客房，继续旅程。其原因是中国严格的"动态清零"防疫政策。不过，航空公司方面则坚称，这还是直航。 

在海南航空网页上预订该航班时，屏幕上显示，需在大连转机，停留约15小时，然后续飞北京，整个旅程需时约26小时。不少媒体也如此报道，并指出，德中两国首都正重又靠拢。

8月12日，西伯特女士 （Lea Siebert）乘坐了第一架所谓的柏林-北京直飞班机。她告诉我们："乘客得接受两次PCR测试，以获得绿色二维码，除机票外，这是允许登机的条件。然后，飞至大连，又作PCR测试，之后，大家被带到隔离酒店下榻。" 根据她的叙述，9天后，她仍呆在官方指定的大连隔离酒店，不允许离开客房。

Chinesische Fluggesellschaft Hainan Airlines

海南航空：经停大连，隔离十天，也还是直航

DW.COM

面对疫情形势变化和经济、社会生活需求，香港政府决定放宽对外的防疫限制，暂停航班“熔断机制”。

根据中国驻美国使馆和驻德国使馆周五发布的通知，今后经由第三国中转飞往中国的乘客，也可以获得健康码。申请人须在始发地和中转地分别进行核酸检测，并且申请健康码。此前中国将入境人员隔离管控时间，将从“14+7”降低为“7+3”。

中国当局否认有“剪护照或绿卡”的现象，但同时强调从严限制公民非必要出境。与此同时，越来越多的外籍人士设法离开坚持清零的中国。

航空法和乘客权益问题专家罗德格拉（ Kay Rodegra ）律师指出，"与不间断航班不同，直航飞机允许中途停留。但如果航空公司从一开始就知道不会、不能或不允许在中途停留后继续飞行，那么，它须事先知会乘客。也就是说，如果给出了准确的出发地和目的地时间，则也就必须遵守这一飞行时间表。"  

两年半来， 中方规定，任何从境外飞入中国的人必须在抵达后在官方规定的酒店隔离居住。最初，隔离期长达数周，目前缩减为至少7天，其法律基础是中国严厉的清零政策。该政策导致事实上的关闭边界、封城、大规模检测和追踪疑似携病毒者。 

被问及何以在已知的大连强制检疫的情况下，航班仍被宣传为中途只停留15小时的直飞北京航班，海南航空称，这是政府的防疫政策使然，既然公司方面对此无能为力，因此，仍视之为直航，而且，公司方面也一再提醒乘客，应向政府机构了解清楚相关规定。西伯特行前这么做了，所以，以后也不感到惊讶。她说，"我目前仍还在这里的隔离酒店，已经10天了。 之后我们可以继续旅行，到北京甚至到其它地方。说是15小时，当然是无稽之谈。不过，自打旅程开始，心里就清楚的，我们得在这里隔离。"  

眼下，许可飞中国并好容易得到一罕见航班客机位子的人本就不多，而对复杂情况心中有数者更少。罗德格拉律师强调，尽管如此，欧盟《航空旅客权利条例》可能适用于本案。他指出，"该条例适用于来自欧盟的每一航班，因此，也适用于非欧盟航空公司。如果乘客未能到达约定目的地，那么，即便是我预订的，也产生有关我是否可向航空公司提出赔偿要求这一问题。航空公司当然可以援引情况特殊作为免责依据，但若航空公司从一开始就知道相关情况，且这些情况在订票时即已存在，却对顾客刻意隐瞒，那就不行。在此背景下，我看不到任何免责的可能性。"  

（ARD）

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