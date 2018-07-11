 柏林: 刘霞毋须申请庇护 可在德自由工作、生活 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.07.2018

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时政风云

柏林: 刘霞毋须申请庇护 可在德自由工作、生活

刘霞重获自由，诺贝尔委员会主席再次邀请她到挪威，代丈夫领取诺贝尔和平奖。柏林政府则表示，刘霞可以不受限制地在德国生活和工作，毋须再申请政府庇护。

Finnland Ankunft Liu Xia, Witwe des chinesischen Dissidenten Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa/Lehtikuva/J. Nukari)

(德国之声中文网) 挪威诺贝尔委员会主席安德森 (Berit Reiss-Andersen) 发表声明，对刘霞从软禁中获释感到鬆一口气。他指，当局把没有犯罪她软禁八年，旨在对其丈夫刘晓波的政治主张作出惩罚。中国政府终于决定结束对刘霞不公义的打压是一件好事，她的不人道惨痛经历不应重演。

安德森再次邀请刘霞，在她认为许可的情况下，亲自到挪威奥斯陆代表丈夫领取诺贝尔和平奖。他代表诺贝尔委员会，感谢刘霞及刘晓波为争取中国人权和自由作出的贡献；并在这历史性的一天，向刘霞致以祝福和无条件支持。

他也感谢德国总理梅克尔和德国政府，一直毫不动摇地支持刘晓波夫妇。

中国外交部发言人华春莹周三 (11/7) 在例行记者上回应，称未看到有关报道，但中方对诺贝尔和平奖有关问题的立场一贯。2010年刘晓波获奖的时候，中国政府曾称「刘晓波是触犯中国法律而被判刑的罪犯，其所作所为和诺贝尔和平奖宗旨背道而驰」。

Jahresrückblick 2010 International Norwegen China Friedensnobelpreis Verleihung an Liu Xiaobo in Oslo Thorbjörn Jagland Flash-Galerie (AP)

2010年12月，身在监牢的刘晓波缺席诺贝尔奖颁奖礼，时任主席把奖状放在空椅上。

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刘晓波的遗孀刘霞被软禁八年后，终于走出牢笼，周二（7月10日）乘飞机离开北京。这个消息传出的时间让一些与刘霞有联系的友人都感到惊讶，但刘霞出国的目的地则毫无悬念——那就是德国。 (10.07.2018)

经过12小时航程，刘霞由北京飞抵柏林展开她的新一页。她在抵埗第一天并没有会见传媒，只是跟个别好友碰面。友人形容刘霞的身体仍很虚弱，呼吁外界给予她一点时间，本周五有机会露面。 (11.07.2018)

刘霞出国获得放行，这背后有着怎样的政治交易？这件事，德国政府又有多大的功劳？周三的德语报刊评论版，密集关注了这一话题。 (11.07.2018)

旅居德国的独立中文笔会会长廖天琪近年来一直在为刘霞的命运奔走，也与刘霞保持着定期联系。刘霞今天早晨突然被中国当局允许出国，廖天琪事先也不知情。她在接受德国之声采访时表示，不论内幕如何，刘霞被放行，总是令人欣慰的。 (10.07.2018)

柏林：刘霞毋须申请政治庇护

据报德国总理府发言人表示，德国政府对刘霞安全抵达德国感到开心和鬆一口气。

据德国基督教通讯社援引内政部发言人称，根据德国居留法第22条第二款中涉及国际法、人道主义的规定，刘霞不需要再申请政治庇护，她已经获得了在德国的居留许可，可以在德国生活和工作。

德方官员没有透露中德两国的谈判细节。

据刘霞的朋友透露，她抵达后初期会由德国政府照顾。

刘霞仍身在中国的弟弟刘晖向香港电台表示，接到姐姐的电话报平安，医生已经为她进行初步检查，将会制定治疗方案。刘晖形容刘霞的心情很好，休息得不错。他说要在短时间内到德国探望姐姐有难度，但「日后肯定有机会」。

中国的药“不要再吃”

在过去数年里，很多人为刘霞的身体状况担忧。她在多年遭软禁后被诊断出抑郁症，并为此长期服用药物。在她本周抵达德国后，其友人、流亡德国的作家廖亦武发推特表示，终于与刘霞见面，她“精神不错，但身体实在虚弱，走几步就头晕”。

据香港《南华早报》援引廖亦武称，为刘霞进行治疗的德国医生对她的身体状况表示担忧，建议她停止服用在中国开的处方药。

本周五（7月13日）是刘晓波逝世一周年的日子，柏林的客西马尼教堂（Gethsemane-Kirche）教堂将举行刘晓波追思会，刘晓波、刘霞的多位好友及诺贝尔文学奖得主Herta Mulle等都会出席。而目前刘霞的身体状况是否允许她参加追思会尚不明朗。廖亦武在推特上称，刘霞也许能“露一下面”。

 

  • Liu Xia (Reuters/D. Gray)

    国家的“囚徒”：刘霞

    结缘

    刘霞与刘晓波在1996年结婚，是刘晓波的第二任妻子。当时刘晓波正因从事民主运动而遭到当局劳教。从此两人命运紧紧联系在一起。

  • Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa/L. Xia)

    国家的“囚徒”：刘霞

    陪伴

    刘霞本人是一名诗人。早年间接受采访时曾表示，与刘晓波“最初是因为文学而相爱了”。名为“丑娃娃”的系列摄影也是刘霞的艺术作品之一。

  • China Menschenrechte Liu Xia Frau von Liu Xiaobo Friedensnobelpreis 2010 (dapd)

    国家的“囚徒”：刘霞

    囚禁

    2010年，刘晓波获诺贝尔和平奖，很快，刘霞在没有受到任何指控或判刑的情况下受到事实上的软禁。2012年12月，数名友人冒险探望，承受官方巨大压力的刘霞泣不成声。

  • Liu Xiaobo (picture-alliance/AP)

    国家的“囚徒”：刘霞

    重聚

    2017年6月，刘晓波被诊断肝癌末期，数天后被送入沈阳一家医院。刘霞得以与他团聚。他们在看守之下，外界无法与其接触。

  • Hong Kong Protest 2016 | Porträt von Lia Xia (Reuters/B. Yip)

    国家的“囚徒”：刘霞

    呼吁

    2017年7月13日，刘晓波病逝，刘霞与外界的联系被切断。国际社会开始向中国政府施压，要求允许她前往德国。法新社报道说，这也是刘晓波的遗愿。

  • China Liu Xiaobo Trauerfeier Witwe Liu Xia (Reuters/Shenyang Municipal Information Office)

    国家的“囚徒”：刘霞

    告别

    刘霞将丈夫的骨灰撒入大海，这是外界看到她的最后一次影像。近一年的时间里，她被软禁在北京的家中。

  • Finnland Ankunft Liu Xia, Witwe des chinesischen Dissidenten Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa/Lehtikuva/J. Nukari)

    国家的“囚徒”：刘霞

    离开

    2018年7月10日，刘霞乘坐芬航航班离开中国，转道芬兰飞往德国柏林。图为刘霞抵达芬兰赫尔辛基机场。


李芊/王凡/夏立民 (综合报道)

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国家的“囚徒”：刘霞

刘晓波获诺贝尔和平奖近八年后，刘霞获准出国。在此前相当长的一段时间内，刘霞被软禁在家中或其它地点，有专人看守，行动受限。刘晓波去年7月肝癌病逝，这一年里，刘霞能真正自由的希望看似十分渺茫。如今，刘霞得以前往柏林。 (10.07.2018)  

外部链接

Statement by the Chair of the Norwegian Nobel Committee, on the occasion of Liu Xia’s release and departure from China

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经过12小时航程，刘霞由北京飞抵柏林展开她的新一页。她在抵埗第一天并没有会见传媒，只是跟个别好友碰面。友人形容刘霞的身体仍很虚弱，呼吁外界给予她一点时间，本周五有机会露面。

Liu Xia

刘霞获释 搭机飞往德国柏林 10.07.2018

2天后便是刘晓波逝世周年，此时传出被软禁8年的刘霞离开北京的消息。中国外交部目前也确认了这一说法。

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刘霞出国前一天见记者 不露声色 10.07.2018

中国外交部证实刘霞赴德国就医，但表示这与李克强访德并无关联。就在刘霞离开的前一天，外媒记者还登门拜访，与刘霞握手交谈，丝毫没有察觉对方即将踏上不归之路。

媒体看中国

China Liu Xiaobo Trauerfeier Witwe Liu Xia (Reuters/Shenyang Municipal Information Office)

德语媒体：北京为何现在放了刘霞？

中国政府为何选在这个时间点，允许刘霞前往德国？这是否意味着中国人权状况出现转机、领导层的执政思路出现变化？这些问题都是周四德媒关注的话题。 