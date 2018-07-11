柏林: 刘霞毋须申请庇护 可在德自由工作、生活

(德国之声中文网) 挪威诺贝尔委员会主席安德森 (Berit Reiss-Andersen) 发表声明，对刘霞从软禁中获释感到鬆一口气。他指，当局把没有犯罪她软禁八年，旨在对其丈夫刘晓波的政治主张作出惩罚。中国政府终于决定结束对刘霞不公义的打压是一件好事，她的不人道惨痛经历不应重演。

安德森再次邀请刘霞，在她认为许可的情况下，亲自到挪威奥斯陆代表丈夫领取诺贝尔和平奖。他代表诺贝尔委员会，感谢刘霞及刘晓波为争取中国人权和自由作出的贡献；并在这历史性的一天，向刘霞致以祝福和无条件支持。

他也感谢德国总理梅克尔和德国政府，一直毫不动摇地支持刘晓波夫妇。

中国外交部发言人华春莹周三 (11/7) 在例行记者上回应，称未看到有关报道，但中方对诺贝尔和平奖有关问题的立场一贯。2010年刘晓波获奖的时候，中国政府曾称「刘晓波是触犯中国法律而被判刑的罪犯，其所作所为和诺贝尔和平奖宗旨背道而驰」。

2010年12月，身在监牢的刘晓波缺席诺贝尔奖颁奖礼，时任主席把奖状放在空椅上。

柏林：刘霞毋须申请政治庇护

据报德国总理府发言人表示，德国政府对刘霞安全抵达德国感到开心和鬆一口气。

据德国基督教通讯社援引内政部发言人称，根据德国居留法第22条第二款中涉及国际法、人道主义的规定，刘霞不需要再申请政治庇护，她已经获得了在德国的居留许可，可以在德国生活和工作。

德方官员没有透露中德两国的谈判细节。

据刘霞的朋友透露，她抵达后初期会由德国政府照顾。

刘霞仍身在中国的弟弟刘晖向香港电台表示，接到姐姐的电话报平安，医生已经为她进行初步检查，将会制定治疗方案。刘晖形容刘霞的心情很好，休息得不错。他说要在短时间内到德国探望姐姐有难度，但「日后肯定有机会」。

中国的药“不要再吃”

在过去数年里，很多人为刘霞的身体状况担忧。她在多年遭软禁后被诊断出抑郁症，并为此长期服用药物。在她本周抵达德国后，其友人、流亡德国的作家廖亦武发推特表示，终于与刘霞见面，她“精神不错，但身体实在虚弱，走几步就头晕”。

据香港《南华早报》援引廖亦武称，为刘霞进行治疗的德国医生对她的身体状况表示担忧，建议她停止服用在中国开的处方药。

本周五（7月13日）是刘晓波逝世一周年的日子，柏林的客西马尼教堂（Gethsemane-Kirche）教堂将举行刘晓波追思会，刘晓波、刘霞的多位好友及诺贝尔文学奖得主Herta Mulle等都会出席。而目前刘霞的身体状况是否允许她参加追思会尚不明朗。廖亦武在推特上称，刘霞也许能“露一下面”。

国家的“囚徒”：刘霞 结缘 刘霞与刘晓波在1996年结婚，是刘晓波的第二任妻子。当时刘晓波正因从事民主运动而遭到当局劳教。从此两人命运紧紧联系在一起。

国家的“囚徒”：刘霞 陪伴 刘霞本人是一名诗人。早年间接受采访时曾表示，与刘晓波“最初是因为文学而相爱了”。名为“丑娃娃”的系列摄影也是刘霞的艺术作品之一。

国家的“囚徒”：刘霞 囚禁 2010年，刘晓波获诺贝尔和平奖，很快，刘霞在没有受到任何指控或判刑的情况下受到事实上的软禁。2012年12月，数名友人冒险探望，承受官方巨大压力的刘霞泣不成声。

国家的“囚徒”：刘霞 重聚 2017年6月，刘晓波被诊断肝癌末期，数天后被送入沈阳一家医院。刘霞得以与他团聚。他们在看守之下，外界无法与其接触。

国家的“囚徒”：刘霞 呼吁 2017年7月13日，刘晓波病逝，刘霞与外界的联系被切断。国际社会开始向中国政府施压，要求允许她前往德国。法新社报道说，这也是刘晓波的遗愿。

国家的“囚徒”：刘霞 告别 刘霞将丈夫的骨灰撒入大海，这是外界看到她的最后一次影像。近一年的时间里，她被软禁在北京的家中。

国家的“囚徒”：刘霞 离开 2018年7月10日，刘霞乘坐芬航航班离开中国，转道芬兰飞往德国柏林。图为刘霞抵达芬兰赫尔辛基机场。



李芊/王凡/夏立民 (综合报道)