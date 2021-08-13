柏林骄傲游行：反对仇恨、战争和歧视

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这个周六（7月23日）是本年度的柏林骄傲游行，也被称作克里斯托弗大街纪念日（CSD），主题是“在爱中团结”。DW带您回顾这个游行活动的历史。
在德国许多城市，“骄傲游行”也被称为克里斯托弗大街纪念日（Christopher Street Day），简称CSD。克里斯托弗大街是纽约石墙酒吧的所在地。警察对这个著名的同性恋酒吧进行突袭，1969年6月28日凌晨，纽约同性恋者等群体对警察过度使用武力开始暴力示威，这被称为“石墙暴动”。从1970年6月28日的第一个石墙暴动纪念日起，美国开始举办骄傲游行。
柏林的骄傲游行则始于1979年，发起者是长期从事维权活动的盖泽（Bernd Gaiser/图）。盖泽在2018年告诉德国《时代周报》：“只有当我们，作为同性恋者，走到公众面前，直面社会时......才能迫使他们改变对我们的态度。”1979年，约500人参加了第一场骄傲游行，在这个当时还东西两隔的城市。
每年的柏林骄傲游行都有一个不同的主题，主题由一个公共论坛决定。1998年，该活动首次以“我们要求平权”为主题，这个活动变得更加政治化。2022年的主题是“在爱中团结——反对仇恨、战争和歧视”。组织者要求加快调查针对LGBTIQ人群的仇恨犯罪，并要求对歧视采取零容忍态度。
克里斯托弗大街纪念日（CSD）每年倡导的主题不仅针对LGBTIQ社区，也包括更普遍地促进人权和打击歧视。CSD也主张环保。在这张图片中，一位参与者举着呼吁环保的纸牌，上面写着“避免塑料垃圾！”
2001年2月，同性伴侣关系在德国合法化，这主要归功于中左翼的社民党（SPD）政府的努力，他们不顾中右翼基民盟（CDU）的抗议，通过了相关法律。时任联邦议院议长、社民党人蒂尔泽（Wolfgang Thierse/左）也出席了当年的柏林骄傲游行，以示支持。
2014年，波茨坦警察局长克林伯格（Marko Klingberg/中）冒着受纪律处分的风险，穿着他的警察制服参与到当年游行中。克林伯格当时是同性恋警官协会的联邦副主席，他认为不能穿其制服的规定是歧视性的，并无视这一规定。他没有受到任何处分，只是和上司打了一个电话。
自1991年以来，每年都有一位在政治观点、个人魅力、口才等方面令观众赞叹的人物被授予Miss CSD （CSD小姐）的称号。候选人的性别、性取向、年龄或出身并不重要。为了与时俱进，本着多元化和宽容的精神，该称号在2016年更名为MISS*ter CSD（CSD小姐*先生）。
2017年的游行发生在当年10月1日同性恋婚姻在德国合法化前。在同性婚姻法案投票前，时任德国总理默克尔对议会代表说了一句名言：“凭自己的良知投票”。此举没有影响她在保守派选民中的支持度，她也确保了同婚法案的通过。
2020年的游行因新冠疫情的封控措施而取消，游行在2021年恢复。不过对比之前，2021年的游行人数明显要少，分两场举行。不过，参与者们并没有被病毒吓到，带着口罩也不妨碍为平权和社会宽容发声。
今年游行的参与者不仅要应对新冠疫情，还要面对新出现的猴痘风险。柏林已经登记了1000多个病例。不过，一项新研究表明，猴痘病例95%是通过性活动传播的。美国卫生官员担心，猴痘可能成为像淋病、疱疹、艾滋病一样的流行性性传播疾病。
在经过 20 个月的争讼，来自台湾与澳门的同志情侣终于在提告台湾户政部门胜诉后顺利于 13 日结婚。台湾法律目前不允许台湾人与来自未通过同性婚姻的国家的另一半在台湾结婚。
新冠疫情助长了世界各地反亚裔种族主义及仇外心态。有活动人士认为，德国的相关现象虽然不总是显而易见，但确实已根深蒂固。
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