柏林骄傲游行：反对仇恨、战争和歧视

穿着警服游行

2014年，波茨坦警察局长克林伯格（Marko Klingberg/中）冒着受纪律处分的风险，穿着他的警察制服参与到当年游行中。克林伯格当时是同性恋警官协会的联邦副主席，他认为不能穿其制服的规定是歧视性的，并无视这一规定。他没有受到任何处分，只是和上司打了一个电话。