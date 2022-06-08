柏林驾车撞人事件可能因精神错乱导致

（德国之声中文网）根据柏林州内政部长斯普郎格（Iris Spranger）周四（6月9日）在州议会提供的最新数字，昨天在柏林布莱特沙伊德广场（Breitscheidplatz ）发生的疑似狂乱驾车撞人事件导致一名女教师丧生、29人受伤，其中14名是来自黑森州北部巴德阿罗尔森（Bad Arolsen）的一个学校的同班学生。7名学生被紧急送医救治，其中数人生命垂危。

该校另一名教师也受了重伤。她透露，一部分未受伤的学生及其父母已在返家路上。

斯普朗格称， 周三上午汽车撞人事件发生时，参加学校组织的一次柏林游的这些黑森州学生，正走到柏林西城区布莱特沙伊德广场附近，一名29岁男子驾驶一辆小汽车撞向这群学生及其他路人。此后，该车又连续碰撞到多辆停在路旁的汽车，最后撞入街角一家商店橱窗而熄火，驾车人在逃跑过程中被路人抓获。

斯普朗格部长表示，初步调查情况显示，这是一个“精神失常者”的疯狂行为。这名2015年入籍的亚美尼亚裔德国人周四被送交法官。有关方面从他的电脑和手机中读取、分析信息。不过，到目前为止，尚未发现任何政治背景。因他有过伤人和非法侵入他宅等行为，警方对此人并不陌生。

（德新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。