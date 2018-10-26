 柏林迎来非洲12国首脑 默克尔力促私人投资 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.10.2018

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时政风云

柏林迎来非洲12国首脑 默克尔力促私人投资

本周二，德国总理默克尔在柏林与12个非洲国家首脑举行了会晤。会议的主题就是促进在非洲的私人投资。而反对党则批评指出，这些私人投资只参考经济指标而罔顾政治准则。

Deutschland Afrika-Gipfel bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (Reuters/A. Schmidt)

德国总理与南非总统、卢旺达总统交谈。

(德国之声中文网) 除了12个非洲国家首脑，世界银行、非洲联盟、非洲开发银行、国际货币基金组织等机构的代表也参加了周二(10月30日)在德国总理府举行的会议。默克尔在会上表示，今后将加大对德国中小企业的支持，鼓励它们前往非洲投资。这些企业将能够在发展援助投资的框架下，为它们在非洲的运作获得贷款以及风险担保。

DW.COM

中国企业在非洲越来越活跃，而德国企业在当地的经济活动近年来却出现了倒退势头。德国商会、德国联邦外贸与投资署、德国非洲商业协会现在建议，德国企业界应当在非洲积极与中国企业展开合作，而不是以竞争的姿态去徒劳地追赶。 (26.10.2018)

自2011年以来，这个背负着最沉重债务的大陆不堪重负。90年代很多非洲国家曾濒临破产边缘。现在情况再次紧急，进行救援也更加困难。 (25.10.2018)

德国联邦发展援助部部长米勒从一开始就将非洲作为其工作重点。在接受德国之声采访时他表示，合作应该“平等”。因此伙伴国“应该付出更多努力”。 (11.09.2018)

默克尔说："我们希望发出一个共同的明确信号，表明欧洲致力于同非洲构建一种良好互利的睦邻关系。本次会议表明，欧洲与非洲都想要友好合作。改善投资环境则符合双方的共同利益。"

以改革换投资

2017年德国主持召开G20峰会期间，提出了促进非洲发展的投资援助框架。这项倡议的目标是通过合作伙伴关系来促进非洲国家的改革。具体而言：非洲国家在税务等领域推进改革，从而改善投资环境。作为回报，G20集团各成员国则会鼓励本国企业前往非洲投资，同时还以优惠贷款、风险担保等方式提供资金援助。不过，倡议提出至今已经一年有余，仅有突尼斯、加纳、科特迪瓦三国成为了这一倡议的合作伙伴。德国政府计划在本次会议上让摩洛哥、埃塞俄比亚、塞内加尔也成为伙伴国。

在接受德广联采访时，德国发展援助部长穆勒(Gerd Müller)强调，与非洲的合作也攸关人道主义。他说："我们承担有一定的责任。今天，凭借我们的科技已经能够解决饥饿问题，因此我认为，坐视他人饿死也是一种谋杀。我们还将投资建设非洲的医疗卫生体系，加强非洲的农业。我尤其重视非洲的教育与培训。"

Deutschland Entwicklungsminister Müller (picture-alliance/dpa/C. Koall)

发展援助部长穆勒：坐视他人饿死也是谋杀

旧酒装新瓶

德国联邦议会中的反对党则对此次会议提出了批评。左翼党议员施莱伯(Eva-Maria Schreiber)在接受德意志广播采访时说："会议只注重投资、注重公私合作(PPP)。但是这并不是非洲所需要的。真正的重点应该是帮助最贫困的国家建立医疗卫生体系、建立教育体系，让他们能够自立。"她还批评会议没有邀请民间组织参与，且资金援助的发放只依照经济指标而不参考政治标准。

绿党议员科克里茨(Uwe Kekeritz)则认为，此次会议不过是旧酒装新瓶，德国联邦政府看似成为了某项纲领性倡议的推动力量，但是实际上却没有拿出更多的钱。

文山/苗子/(德新社、德广联)

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