柏林谋杀案：德防长考虑对俄罗斯采取措施

（德国之声中文网）一名格鲁吉亚人在柏林疑似被买凶谋杀的案件在德国引起巨大关注。执政的德国基民盟主席、国防部长克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示，不妨讨论对俄罗斯采取进一步措施的可能。

"联邦政府将就做出进一步反应进行磋商并做出决定"，她在接受《星期日图片报》采访表示，"俄罗斯方面必须对澄清这一犯罪事件做出应有的努力"，克兰普-卡伦鲍尔说，根据目前已掌握的证据，俄方难脱干系，而这一谋杀案对德俄双边关系造成负面影响。

列为"恐怖分子"

40岁的格鲁吉亚人Zelimkhan Khangoshvili今年8月在柏林一个公园里被一个骑自行车的人开枪射杀。警方逮捕了这名49岁的涉嫌作案人。被害人曾在所谓的第二次车臣战争中参加反俄罗斯的武装斗争。据德国联邦检查总署称，此人被俄罗斯当局列为"恐怖分子"。

被害 的格鲁吉亚人Zelimkhan Khangoshvili

因这一案件，德国外交部宣布两名俄罗斯外交官为不受欢迎的人。莫斯科则表示要采取反制措施。

德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔对《图片报》表示，联系之前在英国发生的多起谋杀案以及俄罗斯的其它活动，这让人"感到十分不安"。此外她还提到，在波罗的海沿岸国家和波兰，人们对此类事件的感知尤其有所不同，在那里"俄罗斯一再侵犯领空，开展传播不是信息的宣传攻势"，因此"我们不应该忽视这些国家的感受"。

德国联邦检察总署怀疑俄罗斯或车臣自治共和国的官方机构是幕后策划者。德国总理默克尔则建议，等待进一步调查结果的出炉。

叶宣/安静（德新社、法新社等）