柏林记忆：被纳粹摧毁的时装之都

（德国之声中文网）本周（7月10日至13日）是柏林时装周。尽管柏林每年举办两次时装周（分别在1月和7月），但这座德国城市并不被所有人都看作是时尚之都。

这就是为什么当柏林人发现他们的城市在二战前曾经是一个繁荣的时尚中心时，他们都会感到惊讶。当时的成就主要归功于柏林现代时尚先驱犹太企业家。

犹太时装产业的兴起

1830年代，服装业在柏林起飞。1850年代出现的工业缝纫机改变了产业进程：一件衬衫可以在一小时内缝制好，而之前需要八小时。

在这一工业化进程中，德国的社会和政治的变化为犹太企业家的发展创造了可能。

长达几个世纪的时间里，生活在德国的犹太人一直受到法律限制。这种限制影响了他们的谋生机会，并使他们中的大多数人陷入贫困。自由撰稿人、《1836-1939年的时尚大都会柏林：犹太时尚产业的兴衰故事》一书的作者韦斯特法尔（Uwe Westphal）解释说，其中许多人是从事小百货和二手服装贸易的小贩，而一些富有的犹太人则从事高档面料的贸易。

韦斯特法尔花了40年致力于研究、讲授和写作柏林被遗忘的犹太时装业。他指出，19世纪中叶工业革命之后，1871年德意志帝国建立，其宪法赋予犹太人新的权利，为德国犹太人提供了发展机会。

一幅20世纪20年代的德国时尚插图

1871年，柏林的居民仅有不到80万。到1920年代，它都成为人口超过400万的大都市，其中4%是犹太人。

犹太人从乡村涌入大城市寻找机会。"其中包括男女裁缝和企业家，例如来自柯尼斯堡（现俄罗斯加里宁格勒）的莱布-莱文（David Leib Levin）。他开设了一家女装工厂，并于1840年成为首批对商品采用固定价格的工厂之一。"韦斯特法尔说道。

价廉物美的时尚成衣

来自巴黎的时尚潮流，尤其是高级时装，对于中产阶级和白领来说太贵了，但他们对时尚越来越感兴趣。因此，犹太企业家"萌生了按照标准化生产廉价时装的想法"，韦斯特法尔解释道，"需求就在那里，这个行业迅速发展起来。"

柏林时装业在20世纪20年代达到顶峰，拥有2,700多家时装公司，主要由犹太家族拥有。曼海默兄弟（Manheimer brothers）、大卫-莱布-列文（David LeibLevin）、内森-伊斯雷尔（Nathan Israel）和赫尔曼-格尔森（Hermann Gerson）等名字成为成衣时装这一新趋势的代名词。

犹太企业家迅速适应了工业时代的新需求。韦斯特法尔说："他们了解人们的喜好，并与国际面料生产商建立了联系。"

这些服装在华丽的百货商店出售，这些百货商店也主要由犹太家庭拥有。

柏林的时装业也在国际上取得了成功，并出口到美国、荷兰、英国、斯堪的纳维亚半岛和阿根廷。柏林出产的廉价、时尚、高品质的日常服装，设计理念是直接从巴黎时装秀上复制而来，生意蒸蒸日上。

犹太时装产业的衰落

反犹主义和对犹太人在时装业成功的嫉妒很早就存在。随着1933年希特勒的上台，犹太人拥有的企业遭受了巨大打击，首先是同年4月1日发起的针对犹太商店的抵制活动。

随后，犹太时装制造商的公司被纳粹党成员系统性地接管。"犹太人很快就被禁止申请银行贷款。对于服装公司来说，这是一场灾难。没有银行担保，你就无法举办时装秀。"韦斯特法尔解释说，这就是为什么犹太人被迫让纳粹党成员成为他们公司的合伙人，这样才能获得资金，而最终以低得离谱的价格转让了所有权。

在1938年11月的大屠杀中，纳粹支持者袭击了柏林的豪斯沃格泰广场（Hausvogteiplatz） 一带数百家公司。这里是柏林的犹太时装中心，他们进行了肆意摧毁。"2700家犹太时装公司只剩下24家，这24家最迟到1940年也被没收了。"韦斯特法尔说。

根据韦斯特法尔的说法，纳粹的主要兴趣是豪斯沃格泰广场周围的房产，因为他们正在寻找新的办公室。

后来，强迫劳工被安排在集中营附近的服装作坊里工作。

二战期间奥斯威辛集中营的女缝纫工

少数和纳粹合作的犹太企业家获利颇丰，其中包括著名的内克曼（Josef Neckermann）和博斯（Hugo Boss）。韦斯特法尔说，"他们监管服装和军装的生产。"

20世纪50年代和60年代，也许柏林时装设计师对没有犹太人的竞争感到满意。但那时，由于这座城市被一分为二，西德的时尚业从柏林转移到杜塞尔多夫和慕尼黑。东德政府对时尚产业并没有真正的兴趣。韦斯特法尔解释说，到了70年代，德国在时尚界的角色变得无足轻重。

从前有一堵柏林墙 不再令人害怕的高墙 早在柏林墙开放前48小时，这个之前的死亡地带就已不再令人感到恐惧。此刻，人们不仅在柏林墙两侧庆祝，还爬上了这道水泥墙。东西德人重新成为一个整体。

从前有一堵柏林墙 柏林墙倒塌的前奏 1989年5月2日，匈牙利士兵拆除了匈牙利和奥地利边界上多处地方的铁丝网。这是二战结束后以意识形态划分的东西欧之间第一次打开通道。Joachim Jauer当年作为电视记者来到现场。

从前有一堵柏林墙 系统化选举舞弊 1989年5月7日，东德人选举了地方议会。受到操控的结果并不难预测：当权者再次获得了98%的选票。但这第一次，反对派进行了反抗。第二天，示威者就走上莱比锡街头抗议。

从前有一堵柏林墙 戈尔巴乔夫打破禁忌 1989年7月，戈尔巴乔夫在布达佩斯举行的华沙条约组织会议上宣布结束勃涅日列夫主义。苏联对社会主义兄弟国家的干涉权就此失效，莫斯科的联盟伙伴必须自己解决国内问题。一个禁区被打破了。

从前有一堵柏林墙 带上家当逃亡 对成千上万的东德人说，当年到匈牙利夏休成为他们一生的转折点。从德累斯顿到乌瑟多姆，到处都在谈论匈牙利与奥地利边界铁丝网被个别拆除。许多家庭带着孩子和行李匆匆越过绿色地带奔向自由。 Walburga von Habsburg Douglas回忆说，边界士兵当时都装做没看见。

从前有一堵柏林墙 使馆花园里的难民营 1989年夏天，西德在东欧的使馆最受东德人欢迎。很快，这些使馆就挤满了东德人，卫生状况出现了问题。在难民潮的高峰时期，有5000人逃到西德驻布拉格使馆洛布科维茨宫，并在花园里露营。

从前有一堵柏林墙 根舍走上布拉格德国使馆阳台 1989年9月30日，当时的联邦德国外长根舍在布拉格德国使馆的阳台上宣布，逗留在那里的东德人可以马上前往西方。根舍后来表示，这是他生命中最激动的时刻。这一刻是柏林墙倒塌前的一个高潮。

从前有一堵柏林墙 “我们是人民” 在东德成立40年后，东德人民鼓起了勇气。莱比锡成为东德的抗议之城。反对派每周组织所谓的星期一大游行，令东德当权者感到害怕。9月底，8000人走上街头，到了10月中旬，游行人数增加到7万人。到了10月末，上街抗议昂纳克政权的示威者高达30万人。

从前有一堵柏林墙 开往西方的特别列车 10月初，德国驻布拉格大使馆再次人满为患，德国驻波兰使馆也不断涌入希望出境的东德难民。最后，有6000多名东德人离开使馆前往西方。

从前有一堵柏林墙 40年没有变聪明 东德内部的土崩瓦解在建国40周年之际迅速加快。在抗议开始之际，各反对派运动还在呼吁改革，但10月份，抗议的目标已经更加远大。那就是自由选举、开放边界以及走向富裕。昂纳克仍然无动于衷，戈尔巴乔夫却听懂了时代的声音。

从前有一堵柏林墙 埃贡来得太迟了 前东德国家领导人、统一社会党总书记昂纳克在政治生涯的最后时刻也全然没有认清形势，拒绝政治变革。10月18日，昂纳克被迫辞职，埃贡·克伦茨（Egon Krenz）接任总书记并试图用推行改革的承诺挽救前东德，但没有成功。

从前有一堵柏林墙 人民受够了 11月初，抗议运动蔓延到这个工农国家的首都。数十万人参加反政府游行并呼吁改革。他们的口号是：不要暴力！这次游行是前东德40年历史上最大规模的游行。

从前有一堵柏林墙 反对派提出具体要求 电视台实况直播了东柏林亚历山大广场的游行。这在当时是一个轰动的事件，暴露出埃贡·克伦茨政府已经束手无策。反对派的诉求涉及到社会主义的本质问题，他们呼吁旅行、新闻和集会自由。

从前有一堵柏林墙 历史性的口误 寥寥数语改变了世界：在一次讲话中，疲惫不堪、准备不充分的前东德统一社会党官员君特·沙博夫斯基（Günter Scha owski）语无伦次地宣布立即取消东德居民的出境限制。在被追问时，他明确表示立即开放边界。1989年11月9日19:03，路透社首次报道了这个历史性的事件。

从前有一堵柏林墙 选帝侯大街上的“特拉比” 1989年11月9日至10日是梦想成真的日子。在48小时内，数十万东德人徒步、骑单车或者开着特拉比小汽车来到西柏林。查理检查哨旁就像科隆狂欢节一般热闹。

从前有一堵柏林墙 最后的演出 老虎变成了绵羊-柏林墙倒塌四天后，东德和西德的电视观众都惊讶地看到，东德国家安全局斯塔西头目、政治局强硬派埃里希·米尔克是怎样向人民议会议员们恳求理解的。这是手上沾满鲜血的顽固派可悲的最后演出。 作者: Iveta Ondruskova / Volker Wagener



不堪回首的柏林时尚史

"时尚界曾经拥有的一切，尤其是在上世纪20年代--时装学校以及由建筑、音乐、电影业和视觉艺术构成的总体时尚文化--所有这些都被彻底摧毁了。"韦斯特法尔说。

"我觉得可怕的是，自1945年以来，没有人愿意记住这些时尚文化，没有人纪念犹太时装设计师。韦斯特法尔解释说，这是因为许多犹太公司被迫与纳粹合作。战后，他们努力改过自新。

20世纪90年代初，对此感到沮丧的韦斯特法尔在柏林犹太社区的支持下发起了在豪斯沃格泰广场建立纪念碑的活动。2000年，该纪念碑在柏林政府的资助下落成。

柏林传统的犹太时装业早已不复存在，但作为即将到来的犹太文化节的一部分，一场由当代犹太人和以色列设计师主导的时装秀将于9月7日举行。据韦斯特法尔介绍，这是自1939年以来在德国首都举办的第一场犹太时装秀。

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。