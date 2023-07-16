 柏林记忆：被纳粹摧毁的时装之都 | 文化经纬 | DW | 16.07.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

柏林记忆：被纳粹摧毁的时装之都

畅享柏林时装周的人们，未必都知道这一段历史：这座城市曾经是犹太人主导的时装之都。二战后，为什么很多人不愿意纪念这段辉煌的历史？

1932年，设计师沙林基（Erwin Scharlinki）与柏林最大的服装制造商之一塞利格曼（Leopold Seligmann）公司的模特在一起。

1932年，设计师沙林基（Erwin Scharlinki）与柏林最大的服装制造商之一塞利格曼（Leopold Seligmann）公司的模特在一起。

（德国之声中文网）本周（7月10日至13日）是柏林时装周。尽管柏林每年举办两次时装周（分别在1月和7月），但这座德国城市并不被所有人都看作是时尚之都。

这就是为什么当柏林人发现他们的城市在二战前曾经是一个繁荣的时尚中心时，他们都会感到惊讶。当时的成就主要归功于柏林现代时尚先驱犹太企业家。

犹太时装产业的兴起

1830年代，服装业在柏林起飞。1850年代出现的工业缝纫机改变了产业进程：一件衬衫可以在一小时内缝制好，而之前需要八小时。

在这一工业化进程中，德国的社会和政治的变化为犹太企业家的发展创造了可能。

长达几个世纪的时间里，生活在德国的犹太人一直受到法律限制。这种限制影响了他们的谋生机会，并使他们中的大多数人陷入贫困。自由撰稿人、《1836-1939年的时尚大都会柏林：犹太时尚产业的兴衰故事》一书的作者韦斯特法尔（Uwe Westphal）解释说，其中许多人是从事小百货和二手服装贸易的小贩，而一些富有的犹太人则从事高档面料的贸易。

韦斯特法尔花了40年致力于研究、讲授和写作柏林被遗忘的犹太时装业。他指出，19世纪中叶工业革命之后，1871年德意志帝国建立，其宪法赋予犹太人新的权利，为德国犹太人提供了发展机会。

一幅20世纪20年代的德国时尚插图

一幅20世纪20年代的德国时尚插图

1871年，柏林的居民仅有不到80万。到1920年代，它都成为人口超过400万的大都市，其中4%是犹太人。

犹太人从乡村涌入大城市寻找机会。"其中包括男女裁缝和企业家，例如来自柯尼斯堡（现俄罗斯加里宁格勒）的莱布-莱文（David Leib Levin）。他开设了一家女装工厂，并于1840年成为首批对商品采用固定价格的工厂之一。"韦斯特法尔说道。

价廉物美的时尚成衣

来自巴黎的时尚潮流，尤其是高级时装，对于中产阶级和白领来说太贵了，但他们对时尚越来越感兴趣。因此，犹太企业家"萌生了按照标准化生产廉价时装的想法"，韦斯特法尔解释道，"需求就在那里，这个行业迅速发展起来。"

柏林时装业在20世纪20年代达到顶峰，拥有2,700多家时装公司，主要由犹太家族拥有。曼海默兄弟（Manheimer brothers）、大卫-莱布-列文（David LeibLevin）、内森-伊斯雷尔（Nathan Israel）和赫尔曼-格尔森（Hermann Gerson）等名字成为成衣时装这一新趋势的代名词。

犹太企业家迅速适应了工业时代的新需求。韦斯特法尔说："他们了解人们的喜好，并与国际面料生产商建立了联系。"

这些服装在华丽的百货商店出售，这些百货商店也主要由犹太家庭拥有。

柏林的时装业也在国际上取得了成功，并出口到美国、荷兰、英国、斯堪的纳维亚半岛和阿根廷。柏林出产的廉价、时尚、高品质的日常服装，设计理念是直接从巴黎时装秀上复制而来，生意蒸蒸日上。

1938年，鼓噪德国服装业雅利安化的杂志封面

1938年，鼓噪德国服装业"雅利安化"的杂志封面

犹太时装产业的衰落

反犹主义和对犹太人在时装业成功的嫉妒很早就存在。随着1933年希特勒的上台，犹太人拥有的企业遭受了巨大打击，首先是同年4月1日发起的针对犹太商店的抵制活动。

随后，犹太时装制造商的公司被纳粹党成员系统性地接管。"犹太人很快就被禁止申请银行贷款。对于服装公司来说，这是一场灾难。没有银行担保，你就无法举办时装秀。"韦斯特法尔解释说，这就是为什么犹太人被迫让纳粹党成员成为他们公司的合伙人，这样才能获得资金，而最终以低得离谱的价格转让了所有权。

在1938年11月的大屠杀中，纳粹支持者袭击了柏林的豪斯沃格泰广场（Hausvogteiplatz） 一带数百家公司。这里是柏林的犹太时装中心，他们进行了肆意摧毁。"2700家犹太时装公司只剩下24家，这24家最迟到1940年也被没收了。"韦斯特法尔说。

根据韦斯特法尔的说法，纳粹的主要兴趣是豪斯沃格泰广场周围的房产，因为他们正在寻找新的办公室。

后来，强迫劳工被安排在集中营附近的服装作坊里工作。

二战期间奥斯威辛集中营的女缝纫工

二战期间奥斯威辛集中营的女缝纫工

少数和纳粹合作的犹太企业家获利颇丰，其中包括著名的内克曼（Josef Neckermann）和博斯（Hugo Boss）。韦斯特法尔说，"他们监管服装和军装的生产。"

20世纪50年代和60年代，也许柏林时装设计师对没有犹太人的竞争感到满意。但那时，由于这座城市被一分为二，西德的时尚业从柏林转移到杜塞尔多夫和慕尼黑。东德政府对时尚产业并没有真正的兴趣。韦斯特法尔解释说，到了70年代，德国在时尚界的角色变得无足轻重。

  • Bildergalerie Mauerfall
    更多

    从前有一堵柏林墙

    不再令人害怕的高墙

    早在柏林墙开放前48小时，这个之前的死亡地带就已不再令人感到恐惧。此刻，人们不仅在柏林墙两侧庆祝，还爬上了这道水泥墙。东西德人重新成为一个整体。

  • Ungarn Grenze Österreich Revolution in Osteuropa 1989
    更多

    从前有一堵柏林墙

    柏林墙倒塌的前奏

    1989年5月2日，匈牙利士兵拆除了匈牙利和奥地利边界上多处地方的铁丝网。这是二战结束后以意识形态划分的东西欧之间第一次打开通道。Joachim Jauer当年作为电视记者来到现场。

  • Bildergalerie Mauerfall

    从前有一堵柏林墙

    系统化选举舞弊

    1989年5月7日，东德人选举了地方议会。受到操控的结果并不难预测：当权者再次获得了98%的选票。但这第一次，反对派进行了反抗。第二天，示威者就走上莱比锡街头抗议。

  • Bildergalerie Mauerfall

    从前有一堵柏林墙

    戈尔巴乔夫打破禁忌

    1989年7月，戈尔巴乔夫在布达佩斯举行的华沙条约组织会议上宣布结束勃涅日列夫主义。苏联对社会主义兄弟国家的干涉权就此失效，莫斯科的联盟伙伴必须自己解决国内问题。一个禁区被打破了。

  • Ungarn Österreich Grenze Massenflucht aus der DDR 1989
    更多

    从前有一堵柏林墙

    带上家当逃亡

    对成千上万的东德人说，当年到匈牙利夏休成为他们一生的转折点。从德累斯顿到乌瑟多姆，到处都在谈论匈牙利与奥地利边界铁丝网被个别拆除。许多家庭带着孩子和行李匆匆越过绿色地带奔向自由。 Walburga von Habsburg Douglas回忆说，边界士兵当时都装做没看见。

  • Bildergalerie Mauerfall

    从前有一堵柏林墙

    使馆花园里的难民营

    1989年夏天，西德在东欧的使馆最受东德人欢迎。很快，这些使馆就挤满了东德人，卫生状况出现了问题。在难民潮的高峰时期，有5000人逃到西德驻布拉格使馆洛布科维茨宫，并在花园里露营。

  • Bildergalerie Mauerfall
    更多

    从前有一堵柏林墙

    根舍走上布拉格德国使馆阳台

    1989年9月30日，当时的联邦德国外长根舍在布拉格德国使馆的阳台上宣布，逗留在那里的东德人可以马上前往西方。根舍后来表示，这是他生命中最激动的时刻。这一刻是柏林墙倒塌前的一个高潮。

  • Bildergalerie Mauerfall
    更多

    从前有一堵柏林墙

    “我们是人民”

    在东德成立40年后，东德人民鼓起了勇气。莱比锡成为东德的抗议之城。反对派每周组织所谓的星期一大游行，令东德当权者感到害怕。9月底，8000人走上街头，到了10月中旬，游行人数增加到7万人。到了10月末，上街抗议昂纳克政权的示威者高达30万人。

  • Bildergalerie Mauerfall

    从前有一堵柏林墙

    开往西方的特别列车

    10月初，德国驻布拉格大使馆再次人满为患，德国驻波兰使馆也不断涌入希望出境的东德难民。最后，有6000多名东德人离开使馆前往西方。

  • Bildergalerie Mauerfall
    更多

    从前有一堵柏林墙

    40年没有变聪明

    东德内部的土崩瓦解在建国40周年之际迅速加快。在抗议开始之际，各反对派运动还在呼吁改革，但10月份，抗议的目标已经更加远大。那就是自由选举、开放边界以及走向富裕。昂纳克仍然无动于衷，戈尔巴乔夫却听懂了时代的声音。

  • Bildergalerie Mauerfall

    从前有一堵柏林墙

    埃贡来得太迟了

    前东德国家领导人、统一社会党总书记昂纳克在政治生涯的最后时刻也全然没有认清形势，拒绝政治变革。10月18日，昂纳克被迫辞职，埃贡·克伦茨（Egon Krenz）接任总书记并试图用推行改革的承诺挽救前东德，但没有成功。

  • Bildergalerie Mauerfall

    从前有一堵柏林墙

    人民受够了

    11月初，抗议运动蔓延到这个工农国家的首都。数十万人参加反政府游行并呼吁改革。他们的口号是：不要暴力！这次游行是前东德40年历史上最大规模的游行。

  • Bildergalerie Mauerfall

    从前有一堵柏林墙

    反对派提出具体要求

    电视台实况直播了东柏林亚历山大广场的游行。这在当时是一个轰动的事件，暴露出埃贡·克伦茨政府已经束手无策。反对派的诉求涉及到社会主义的本质问题，他们呼吁旅行、新闻和集会自由。

  • Deutschland Mauerfall Grenzöffnung Berlin Günter Schabowski Pressekonferenz
    更多

    从前有一堵柏林墙

    历史性的口误

    寥寥数语改变了世界：在一次讲话中，疲惫不堪、准备不充分的前东德统一社会党官员君特·沙博夫斯基（Günter Scha owski）语无伦次地宣布立即取消东德居民的出境限制。在被追问时，他明确表示立即开放边界。1989年11月9日19:03，路透社首次报道了这个历史性的事件。

  • Bildergalerie Mauerfall

    从前有一堵柏林墙

    选帝侯大街上的“特拉比”

    1989年11月9日至10日是梦想成真的日子。在48小时内，数十万东德人徒步、骑单车或者开着特拉比小汽车来到西柏林。查理检查哨旁就像科隆狂欢节一般热闹。

  • Bildergalerie Mauerfall
    更多

    从前有一堵柏林墙

    最后的演出

    老虎变成了绵羊-柏林墙倒塌四天后，东德和西德的电视观众都惊讶地看到，东德国家安全局斯塔西头目、政治局强硬派埃里希·米尔克是怎样向人民议会议员们恳求理解的。这是手上沾满鲜血的顽固派可悲的最后演出。

    作者: Iveta Ondruskova / Volker Wagener


不堪回首的柏林时尚史

"时尚界曾经拥有的一切，尤其是在上世纪20年代--时装学校以及由建筑、音乐、电影业和视觉艺术构成的总体时尚文化--所有这些都被彻底摧毁了。"韦斯特法尔说。

"我觉得可怕的是，自1945年以来，没有人愿意记住这些时尚文化，没有人纪念犹太时装设计师。韦斯特法尔解释说，这是因为许多犹太公司被迫与纳粹合作。战后，他们努力改过自新。

20世纪90年代初，对此感到沮丧的韦斯特法尔在柏林犹太社区的支持下发起了在豪斯沃格泰广场建立纪念碑的活动。2000年，该纪念碑在柏林政府的资助下落成。

柏林豪斯沃格泰广场，用大型穿衣镜制成的被遗忘的时尚产业纪念碑

柏林豪斯沃格泰广场，用大型穿衣镜制成的被遗忘的时尚产业纪念碑

柏林传统的犹太时装业早已不复存在，但作为即将到来的犹太文化节的一部分，一场由当代犹太人和以色列设计师主导的时装秀将于9月7日举行。据韦斯特法尔介绍，这是自1939年以来在德国首都举办的第一场犹太时装秀。

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

疫情如何改变男人的穿衣时尚

DW.COM

时尚偶像、网红奶奶阿普费尔一百岁了！

设计师崇拜她、时尚杂志争抢她：100岁的艾丽斯·阿普费尔（Iris Apfel ）是时尚界超凡脱俗的明星。 

绿色潮流当道 有机棉真的环保？

有机产品是当前潮流，H&M、Zara、C&A等时装品牌都推出了有机系列并盖上专属的绿色标志。但是价格低于20欧元的有机棉成衣究竟有多永续环保？

留法中国学生抗议迪奥“文化挪用”

法国时装品牌迪奥近日推出一款外观近似中国「 马面裙 」的褶裙，引发中国留法学生前往迪奥旗舰店抗议其“文化挪用”。那么，什么是“文化挪用”？怎样不落入这一陷阱？

时代变革中的柏林时装周

柏林时装周始于2007年，近年来规模日渐扩大。本次时装周为期4天，凸显变革当中的摩登时代。

相关内容

Nazis treiben Juden aus dem Warschauer Getto 1943 zum Abtransport in ein Konzentrationslager zusammen. Hunderttausende von Polen wurden während des Krieges zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt. Vor allem die jüdische Bevölkerung Polens, die in Warschau und anderen Städten ein Drittel der Bevölkerung der Einwohner stellte, fiel der deutschen Besatzung zum Opfer. Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall auf Polen vor 60 Jahren der Zweite Weltkrieg, dessen Spuren nicht nur in Warschau noch sichtbar sind. dpa (zu dpa-Korr Die Spuren des Krieges sind in Polen noch immer sichtbar vom 24.08.1999) nur s/w +++ dpa-Bildfunk +++

不应忘却的历史：华沙犹太人起义八十周年 19.04.2023

八十年前的这一天，被德国占领军强制关进隔离区的华沙犹太人发动起义，起义最终遭到德国占领军的残酷镇压。这也是纳粹统治时期，最大规模的一次犹太人起义。

首位黑人女性入葬法国先贤祠

首位黑人女性入葬法国先贤祠 05.12.2021

移居法国的非裔美国艺术家约瑟芬·贝克本周移灵先贤祠。位于巴黎的先贤祠葬着约80位法国历史上的重要人物，她将成为安葬在这里第6位女性。她能歌善舞，并且，毕生都致力与种族主义作斗争。

October 7, 2016 - Qingdao, Qingdao, China - Qingdao, CHINA-October 7 2016: (EDITORIAL USE ONLY. CHINA OUT) Students study hard at library in Qingdao University of Science and Technology in Qingdao, east Chinas Shandong Province, October 7th, 2016. Many college students chose to stay at school to prepare for postgraduate entrance examination instead of traveling or resting during the National Day holiday, known as ''Golden Week |

客座评论：从一流大学到一种声音 21.12.2021

上海震旦学院一位讲师有关南京大屠杀的“错误言论”遭学生曝光，支持者认为这是打击历史虚无主义，反对者则称中国“告密文化”再起。旅德中国政治学者张俊华则由此联想到中共打造“世界一流大学”的说法，认为很有必要审视一下。

广告

項飆：“中國底層社會韌性的缺失”

“好的制度是從下面好的生活狀態當中長出來的”， 旅德人类学家項飆觀察中德社會和青年人生存狀態。
图为柏林剧团2018年的舞台剧“战争”

被指霸凌 德国剧院是安全的工作场所吗？

根据ARD的一项调查，90%的受访者都表示，在德国剧院工作期间曾遭遇过口头威胁、性骚扰等权力霸凌。但是，这项调查是否可靠？剧院新制定的行为准则又是否有效？