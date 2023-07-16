柏林记忆：被纳粹摧毁的时装之都

畅享柏林时装周的人们，未必都知道这一段历史：这座城市曾经是犹太人主导的时装之都。二战后，为什么很多人不愿意纪念这段辉煌的历史？
（德国之声中文网）本周（7月10日至13日）是柏林时装周。尽管柏林每年举办两次时装周（分别在1月和7月），但这座德国城市并不被所有人都看作是时尚之都。
这就是为什么当柏林人发现他们的城市在二战前曾经是一个繁荣的时尚中心时，他们都会感到惊讶。当时的成就主要归功于柏林现代时尚先驱犹太企业家。
1830年代，服装业在柏林起飞。1850年代出现的工业缝纫机改变了产业进程：一件衬衫可以在一小时内缝制好，而之前需要八小时。
在这一工业化进程中，德国的社会和政治的变化为犹太企业家的发展创造了可能。
长达几个世纪的时间里，生活在德国的犹太人一直受到法律限制。这种限制影响了他们的谋生机会，并使他们中的大多数人陷入贫困。自由撰稿人、《1836-1939年的时尚大都会柏林：犹太时尚产业的兴衰故事》一书的作者韦斯特法尔（Uwe Westphal）解释说，其中许多人是从事小百货和二手服装贸易的小贩，而一些富有的犹太人则从事高档面料的贸易。
韦斯特法尔花了40年致力于研究、讲授和写作柏林被遗忘的犹太时装业。他指出，19世纪中叶工业革命之后，1871年德意志帝国建立，其宪法赋予犹太人新的权利，为德国犹太人提供了发展机会。
1871年，柏林的居民仅有不到80万。到1920年代，它都成为人口超过400万的大都市，其中4%是犹太人。
犹太人从乡村涌入大城市寻找机会。"其中包括男女裁缝和企业家，例如来自柯尼斯堡（现俄罗斯加里宁格勒）的莱布-莱文（David Leib Levin）。他开设了一家女装工厂，并于1840年成为首批对商品采用固定价格的工厂之一。"韦斯特法尔说道。
来自巴黎的时尚潮流，尤其是高级时装，对于中产阶级和白领来说太贵了，但他们对时尚越来越感兴趣。因此，犹太企业家"萌生了按照标准化生产廉价时装的想法"，韦斯特法尔解释道，"需求就在那里，这个行业迅速发展起来。"
柏林时装业在20世纪20年代达到顶峰，拥有2,700多家时装公司，主要由犹太家族拥有。曼海默兄弟（Manheimer brothers）、大卫-莱布-列文（David LeibLevin）、内森-伊斯雷尔（Nathan Israel）和赫尔曼-格尔森（Hermann Gerson）等名字成为成衣时装这一新趋势的代名词。
犹太企业家迅速适应了工业时代的新需求。韦斯特法尔说："他们了解人们的喜好，并与国际面料生产商建立了联系。"
这些服装在华丽的百货商店出售，这些百货商店也主要由犹太家庭拥有。
柏林的时装业也在国际上取得了成功，并出口到美国、荷兰、英国、斯堪的纳维亚半岛和阿根廷。柏林出产的廉价、时尚、高品质的日常服装，设计理念是直接从巴黎时装秀上复制而来，生意蒸蒸日上。
反犹主义和对犹太人在时装业成功的嫉妒很早就存在。随着1933年希特勒的上台，犹太人拥有的企业遭受了巨大打击，首先是同年4月1日发起的针对犹太商店的抵制活动。
随后，犹太时装制造商的公司被纳粹党成员系统性地接管。"犹太人很快就被禁止申请银行贷款。对于服装公司来说，这是一场灾难。没有银行担保，你就无法举办时装秀。"韦斯特法尔解释说，这就是为什么犹太人被迫让纳粹党成员成为他们公司的合伙人，这样才能获得资金，而最终以低得离谱的价格转让了所有权。
在1938年11月的大屠杀中，纳粹支持者袭击了柏林的豪斯沃格泰广场（Hausvogteiplatz） 一带数百家公司。这里是柏林的犹太时装中心，他们进行了肆意摧毁。"2700家犹太时装公司只剩下24家，这24家最迟到1940年也被没收了。"韦斯特法尔说。
根据韦斯特法尔的说法，纳粹的主要兴趣是豪斯沃格泰广场周围的房产，因为他们正在寻找新的办公室。
后来，强迫劳工被安排在集中营附近的服装作坊里工作。
少数和纳粹合作的犹太企业家获利颇丰，其中包括著名的内克曼（Josef Neckermann）和博斯（Hugo Boss）。韦斯特法尔说，"他们监管服装和军装的生产。"
20世纪50年代和60年代，也许柏林时装设计师对没有犹太人的竞争感到满意。但那时，由于这座城市被一分为二，西德的时尚业从柏林转移到杜塞尔多夫和慕尼黑。东德政府对时尚产业并没有真正的兴趣。韦斯特法尔解释说，到了70年代，德国在时尚界的角色变得无足轻重。
"时尚界曾经拥有的一切，尤其是在上世纪20年代--时装学校以及由建筑、音乐、电影业和视觉艺术构成的总体时尚文化--所有这些都被彻底摧毁了。"韦斯特法尔说。
"我觉得可怕的是，自1945年以来，没有人愿意记住这些时尚文化，没有人纪念犹太时装设计师。韦斯特法尔解释说，这是因为许多犹太公司被迫与纳粹合作。战后，他们努力改过自新。
20世纪90年代初，对此感到沮丧的韦斯特法尔在柏林犹太社区的支持下发起了在豪斯沃格泰广场建立纪念碑的活动。2000年，该纪念碑在柏林政府的资助下落成。
柏林传统的犹太时装业早已不复存在，但作为即将到来的犹太文化节的一部分，一场由当代犹太人和以色列设计师主导的时装秀将于9月7日举行。据韦斯特法尔介绍，这是自1939年以来在德国首都举办的第一场犹太时装秀。
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