 柏林警方正在全力搜索一头在逃母狮 | 德国新闻 | DW | 20.07.2023

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德国新闻

柏林警方正在全力搜索一头在逃母狮

柏林南部一个地区的居民被告知呆在室内，当局正在搜寻一头被认为正在逃跑的母狮。警方称，目前尚不知道这头动物来自何方，去往何处。

柏林警方严阵待“狮”

柏林警方严阵待“狮”

（德国之声中文网）据报道，警方称，周四（7月20日）在位于德国首都柏林西南的波茨坦地区发现了一只"闲游的危险动物"，疑似一只逃跑的大型猫科动物。

据柏林-勃兰登堡广播公司（RBB）报道，当局正在使用直升机追踪他们认为是一头母狮的动物，并呼吁居民留在室内。

警方称，兽医专家和猎人也参与了寻找该动物的行动。警方发言人说，警方还动用了无人机，以尽可能避免采用徒步搜索森林地区的常规方法。

据报道，居民们已经通过警告应用程序收到了信息。除其他事项外，他们还被要求不要到树林中散步，如果发现该动物，请在家中或汽车里躲避。

警方说，他们从目击者那里获悉有关该动物出现的信息，目击者拍摄到了该动物袭击并杀死一头野猪的画面。

警方称，目前尚不知道这头动物来自何方。他们已经向动物园、马戏团和动物收容所进行了核实，各方都说没有母狮走失。

警方发言人说："我们已经在现场部署了大量警力，以保护当地居民。"

搜寻疑似母狮的工作主要集中在柏林南部边缘的克莱因马赫诺（Kleinmachnow）、泰尔托（Teltow）和斯坦斯多夫（Stahnsdorf）等市镇。

克莱因马赫诺市的一位女发言人说，目前幼儿园的孩子们不被允许进入周围的花园，市场上的商贩也被建议暂时不要摆摊。

她说："这种事情并不是每天都会发生的。"

（德新社、俄新社、法新社）

 

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