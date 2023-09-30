 柏林致力于实现德国金融机构在华准入 | 德国新闻 | DW | 30.09.2023

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德国新闻

柏林致力于实现德国金融机构在华准入

德中高级别财金对话周日举行。会议召开前夕，德国财政部消息人士透露，柏林方面准备要求北京确保德国金融机构在中国获得更好的市场准入条件，并增强法兰克福作为中国银行在欧盟的中心据点的地位。

德中高级别财金对话10月1日在德国举行

德中高级别财金对话10月1日在德国举行

（德国之声中文网）据德新社援引德国财政部消息人士称，柏林方面要求北京确保德国金融机构在中国获得更好的市场准入条件。

德中高级别财金对话将于周日（10月1日）在德国举行。德国财政部长林德纳（Christian Lindner）和中国副总理何立峰将共同主持这一会议。

根据柏林财政部人士透露的消息，德方将致力于在这次对话中，促成双方建立一个“公平竞争环境”，希望更多的德国金融机构能够在中国市场获得准入许可。

背景阅读：德国与中国 摇摆在搞贸易和“去风险”之间

这位消息人士表示，这方面中国仍有一些工作要做，尤其是德国的银行和保险公司在中国的市场准入。此外，德国政府还希望进一步增强法兰克福作为“中国银行机构在欧盟的中心”的地位。

法兰克福是德国金融中心，中国银行、工商银行等都在那里设立分行

法兰克福是德国金融中心，中国银行、工商银行等都在那里设立分行

据悉，双方还将讨论发展中国家债务问题，以及有关国际货币基金组织和世界银行10月中旬在摩洛哥的年会准备等。

上一轮德中高级别财金对话是在2019年1月，由时任中国副总理刘鹤与时任德国副总理兼财长的肖尔茨主持。双方当时签署了在银行、金融和资本市场加强协调的协议，并且承诺进一步开放市场准入，深化合作，以扩大双边经济联系。

已经获得在华运营许可的有德意志银行和安联保险公司。

最近一段时间，德国与中国之间举行了一系列对话。9月26日，第四次中德高级别安全对话在柏林举行，中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清出席开幕式并致辞。德国总理府部长施密特（Wolfgang Schmidt）出席了开幕式。

据悉，这也是中国第一次派中央政法委书记赴德国访问。他此次访问行程还包括意大利和塞尔维亚。
相关阅读 德中政府磋商：不能提问的总理新闻发布会

（德新社、路透社等）

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