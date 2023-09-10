柏林胜利纪念柱150年的历史变迁

（德国之声中文网）她矗立在胜利柱的顶端，就像当年一样闪闪发光。1873年9月2日，德皇威廉一世为历时8年修建而成的柏林胜利纪念柱举行了落成典礼，并将其命名为"国家统一战争纪念碑"。整个胜利柱由宫廷建筑师海因里希·施特拉克 (Heinrich Strack) 负责规划和建造，顶端的胜利女神维多利亚则出自雕塑家弗里德里希·德雷克 (Friedrich Drake) 之手。她高举月桂冠冕，头盔上站着一只普鲁士鹰。

在被称为"统一战争"的对丹麦（1864年）、奥地利（1866年）和法国（1870年）的战争之后，普鲁士国王威廉一世1871年在凡尔赛登基为德意志帝国皇帝。 早在1864年战胜丹麦后，威廉一世就委托建造胜利纪念柱。其揭幕之日是法国投降三周年纪念日。

胜利纪念柱当时矗立在国王广场（现为共和国广场），距离现在位置约一公里半。建成时是在胜利大街旁，与同为建筑师海因里希·施特拉克设计的拉辛斯基宫相望。那里收藏着波兰伯爵兼外交官阿塔纳齐·拉辛斯基（Atanazy Raczynski）收集的艺术品。拉辛斯基宫后被拆除，由1894年竣工的新的帝国国会大厦取而代之。

1928年拍摄的胜利纪念柱及周围的照片

胜利纪念柱妨碍了纳粹建筑师阿尔伯特·施佩尔(Albert Speer)的计划。纳粹想把柏林打造成"日耳曼世界首都"，在胜利纪念柱所在之处建起一座恢宏的国会大厦。 1939 年，胜利女神维多利亚不得不搬迁至蒂尔加滕的大角星广场。 在那里，胜利纪念柱从原本德近60米增至约67米。

用战利品镀金炮筒打造的装饰、彰显帝国恢宏和优越感的彩绘，被纳粹尊崇的胜利女神--无怪乎二战结束后，是否该拆除胜利纪念柱的问题引发了争论。对胜利柱历史知之甚少的波兰士兵后来后悔没有炸毁它。法国占领军当时提议拆除胜利纪念柱，但遭到美国人和英国人的反对，苏联投了弃权票。

胜利纪念柱装饰华丽

柏林人很快抹去了胜利纪念柱的历史象征。他们给曾经至高无上的胜利女神起了一个绰号 "金艾撒"（Goldelse）。如今，这座纪念碑成了著名的旅游景点。

柏林人给胜利纪念柱上的胜利女神起了一个绰号 "金艾撒"（Goldelse）

在胜利纪念柱51米高的平台上可以俯瞰城市全景。沿着六月十七日大街，可以眺望门顶中央也矗立着一尊胜利女神像的勃兰登堡门。勃兰登堡门上的胜利女神面向东， "金艾撒"则脸向西。

勃兰登堡门正中也有一尊胜利女神像

1987 年，导演维姆·文德斯（Wim Wenders）拍摄了《柏林苍穹下》，由布鲁诺·甘茨（Bruno Ganz）和奥托·桑德（Otto Sander）扮演柏林守护天使。影片的主要取景点就是胜利纪念柱，布鲁诺·甘茨饰演的天使达米尔在纪念柱上俯瞰着这座当时仍处于分裂状态的城市，想跳下去变成凡人。柏林墙倒塌后，文德斯又于 1993 年拍摄了续集《咫尺天涯》（In weit Ferne, so nah!）。

电影《柏林苍穹下》("Der Himmel über Berlin" )的一个镜头

自20世纪90年代中期以来，"金艾撒"每年都会有一天俯瞰脚下的人海："爱的大游行"（Loveparade）曾在蒂尔加滕（Tiergarten）的胜利纪念柱脚下举行闭幕集会。后来的电子音乐节 "狂欢星球"（Rave the Planet）和 "克里斯托弗街游行日"（Christopher Street Day）也在这里举行。奥巴马就任美国总统前曾在此发表演讲。

电子音乐节 "狂欢星球"每年吸引大量游客

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