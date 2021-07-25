柏林立志打造“海绵城市”

和很多其它城市一样，柏林的污水排放系统不仅陈旧，而且不堪重负，遇到暴雨，就有街道被淹没，因此打造海绵城市势在必行。
（德国之声中文网）3年前柏林市增设了雨水资源署，为城市建筑和城市规划做咨询。为什么要耗费人力物力紧盯雨水呢？这是因为柏林立志把自己打造成“海绵城市”。
“海绵城市”的含义是落下的雨水像海绵一样在当地储存起来，让城市在自然灾难面前保持弹性，而不是风吹则树倒，雨来则内涝。
其实，柏林是一个相对缺水的城市，位于干旱区域，雨水很珍贵，随便浪费很可惜。同时，柏林的污水排放系统早已陈旧不堪，一旦遇上稍强降雨，道路很快“水漫金山”，市区大片街道被水淹没，河流、运河被污染。这一状况必须改善。
德国电视一台报道了柏林市一些地方建造海绵城市的尝试。那里的雨水不直接流进下水道，而是流入一个地势更低的洼地，灌溉那里生长的植物，最后从渗渠渗入地下，成为地下水的一部分。在试验区域，传统的下水道沟渠被渗渠取代，排水管道的负担得到减轻，在夏季，绿地和水面的增多还附带减缓了局部的热浪。
该报道还提到，今后柏林市开发新的住宅区，建成后流入污水系统的雨水量不得超过小区开发之前。翻修街道以及广场，无论在市中心还是在郊区，政府都会将“海绵城市”因素一并考虑进去。此外，该市环境局正在审核哪些水泥路、封闭的商圈以及住宅区里，有重新打开蓄雨水的可能。
“绿色屋顶”在海绵城市概念里占有重要地位。“绿色屋顶”的想法并不新，柏林市多年前就开始了前卫项目，最出名的是赫尔姆霍尔兹材料与能源中心的绿色屋顶。它于1998年建造，至今不需很多维修，仍能吸收50%的降雨量，而近年来建造的先进绿色屋顶的蓄水量则高达90%。
柏林绿色屋顶的份额大约仅占比4%，全德范围内已名列前茅，这显示，海绵城市深入人心的发展还有很大的空间。
的确，向“海绵城市”的转型仍处在起步阶段。其中最大的难点是资金问题，市政府为许多相关的项目提供资助，比如将一些区域的废水排放脱离原有下水道系统，但从全市看，这些资助无异于杯水车薪。
（综合报道）
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