柏林立志打造“海绵城市”

（德国之声中文网）3年前柏林市增设了雨水资源署，为城市建筑和城市规划做咨询。为什么要耗费人力物力紧盯雨水呢？这是因为柏林立志把自己打造成“海绵城市”。

“海绵城市”的含义是落下的雨水像海绵一样在当地储存起来，让城市在自然灾难面前保持弹性，而不是风吹则树倒，雨来则内涝。

其实，柏林是一个相对缺水的城市，位于干旱区域，雨水很珍贵，随便浪费很可惜。同时，柏林的污水排放系统早已陈旧不堪，一旦遇上稍强降雨，道路很快“水漫金山”，市区大片街道被水淹没，河流、运河被污染。这一状况必须改善。

德国电视一台报道了柏林市一些地方建造海绵城市的尝试。那里的雨水不直接流进下水道，而是流入一个地势更低的洼地，灌溉那里生长的植物，最后从渗渠渗入地下，成为地下水的一部分。在试验区域，传统的下水道沟渠被渗渠取代，排水管道的负担得到减轻，在夏季，绿地和水面的增多还附带减缓了局部的热浪。

该报道还提到，今后柏林市开发新的住宅区，建成后流入污水系统的雨水量不得超过小区开发之前。翻修街道以及广场，无论在市中心还是在郊区，政府都会将“海绵城市”因素一并考虑进去。此外，该市环境局正在审核哪些水泥路、封闭的商圈以及住宅区里，有重新打开蓄雨水的可能。

赫尔姆霍尔兹材料与能源中心的绿色屋顶

“绿色屋顶”在海绵城市概念里占有重要地位。“绿色屋顶”的想法并不新，柏林市多年前就开始了前卫项目，最出名的是赫尔姆霍尔兹材料与能源中心的绿色屋顶。它于1998年建造，至今不需很多维修，仍能吸收50%的降雨量，而近年来建造的先进绿色屋顶的蓄水量则高达90%。

柏林绿色屋顶的份额大约仅占比4%，全德范围内已名列前茅，这显示，海绵城市深入人心的发展还有很大的空间。

的确，向“海绵城市”的转型仍处在起步阶段。其中最大的难点是资金问题，市政府为许多相关的项目提供资助，比如将一些区域的废水排放脱离原有下水道系统，但从全市看，这些资助无异于杯水车薪。

豪雨之后郑州出现严重内涝 大水冲破防水墙 中国河南省郑州市遭遇数百年未遇的特大暴雨。7月20日晚，积水冲破挡水墙，进入地下交通区域，地铁进水。尤其是郑州地铁5号线灾情最严重，被困人数最多。当日晚郑州地铁全线关闭。

豪雨之后郑州出现严重内涝 历史罕见的超强降雨 据郑州气象局公布的数据，郑州20日16时~17时，一个小时的降雨量达到了201.9mm。17日20时到20日20时，三天的过程降雨量617.1mm。其中小时降水，单日降水均已突破自1951年郑州建站以来60年的历史记录。郑州常年平均全年降雨量为640.8mm，相当于这三天下了以往一年的量。周三凌晨，郑州全市抗灾2级应急响应提升到1级。

豪雨之后郑州出现严重内涝 部分地区停电 城市被淹后，部分地区停电。郑州大学第一附属医院因停电电梯停运，院内救治无法进行，备用电源无法使用。受灾严重医院的重症病人已组织向外转运。据悉，直到周三傍晚，郑州水电供应仍是棘手问题。

豪雨之后郑州出现严重内涝 百万受灾人口 25人丧生 周二，包括省会郑州在内的多地出现险情后，受灾人口上升到120万。已有16多万居民被撤离到安全地带。截止到周三，已有25不幸丧生，7人失联。

豪雨之后郑州出现严重内涝 天气预报有偏差 气象学家认为，河南省及郑州市均在灾害前发布了紧急通知，但天气预报于暴雨实际降临的时间、强度和位置都有偏差。如何更准确地预报极端天气，是全球科学界共同面对的一道难题。

豪雨之后郑州出现严重内涝 驰援力量赶到 周三，解放军中部战区出动700多士兵、武警派出1000多人，赶到郑州。中国应急管理部启动跨区域增援预案，从7省调集1800名人员组成消防救援队，加入到抢险的行列中。

豪雨之后郑州出现严重内涝 企业捐款超过10亿元 洪灾给生命和财产造成巨大损失。与此同时，中国企业界发起捐助行动，截止到当地时间周三，已有20多家企业总共捐款金额超过10亿元。

豪雨之后郑州出现严重内涝 千年一遇？ 此次洪灾爆发后，有人说郑州等地遇上的豪雨属于“千年一遇”，防不胜防。但中国气象学家认为，当然应该从较长的历史记录推算极端天气出现的历史重现期。不过，中国从1951年后才有降水量的科学记录，直到目前才有70年左右。因此，很难谈“千年一遇”这一问题。



（综合报道）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。