柏林的难题：新冠重创经济 各方伸手要钱

（德国之声中文网）在各方期待下，德国黑红联合执政各党领导人周二（６月２日）聚首磋商拟定巨额景气刺激一揽子计划，以克服新冠危机。一般认为，此次磋商、谈判会相当困难、漫长，有可能持续至深夜。在各要点上，由基民盟／基社盟组成的联盟党和社民党均有不同看法，其中包括：为地方纾困、为企业减少税务负担、提供家庭补助金，以及购新车奖励。

一揽子刺激景气计划的内容可能包括以下部分：电价减负；娱乐活动营办者、单干户、艺术家继续提供补贴；投资于基础设施、未来技术和气候保护；提前取消部分团结税。

围绕该计划该花多少钱，磋商前即已有争议。基社盟主席泽德（Markus Söder）的设想是，联邦最多只能再借贷1000亿欧元，以避免"毁了"国家。社民党则拒绝设限。据《星期日图片报》报道，一揽子计划最终可能花费800亿欧元。

新冠危机过后，人们预期德国进入严重的经济衰退。大联合政府有意在逐步放宽限制措施的过程中，假手景气刺激计划扶持经济。

短工时就业人数创纪录

根据总部位于慕尼黑的Ifo经济研究所的计算结果，今年５月份，德国国内共有730万人不得不短时工作。该所就业市场专家林克（Sebastian Link）周二指出，以前还从未有过这么高的数字，"2009年５月，金融危机高峰时，短时就业者数量是150万。"

在新冠危机中，企业原报告将有1001万员工进入短时工作模式；根据Ifo经济研究所的提供的数字，其中71,6％的员工的确被安排短时工作。

统计数字显示，在涉及经济的服务业，目前有240万人短时工作，占职工总数24,5％；在制造业，短时工作人数为220万，占比31％；在贸易行业，短时工作人数为130万，占29,7％；在高层建筑和地下建筑领域，短时工作者数量最低，为2.2万，比例为4,1％。

至于其它未作为问卷调查对象的经济部门，经济学家们估计，短时工作者数量为130万，占职工总数的11％。Ifo经济研究所指出，在当年的全球金融危机中，超过80％的短时工作发生在制造业，而在新冠危机中，短时工作现象几乎囊括所有经济部门。相关数据基于经济学家们所作的5月份景气问卷调查，此次调查首次包括了对企业短时工作者数量的提问。

德国抗疫大事记 早期传染链迅速切断 德国的首起新冠病毒感染病例出现在1月27日，汽车零部件供应商Webasto位于慕尼黑附近总部的一名员工被前几天从中国前来培训的一位正处潜伏期的同事传染。这条传染链总共传染了14人，按照德国卫生部门的说法，该传染链迅速被切断，没有酿成严重后果。此后几天，还有几名从武汉撤出的德国侨民在隔离期间被发现感染了新冠病毒。早期的病例均为轻症患者及无症状感染者。

德国抗疫大事记 传染源不明的狂欢节达人 2月20日前后，意大利北部疫情突然爆发。2月25日，德国西部海因斯贝格县的一位居民被确诊感染，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。

德国抗疫大事记 疫情进入“起始阶段” 在接下去几天，海因斯贝格县的确诊病例数开始加速增长，学校、幼儿园关闭，越来越多的居民收到了居家隔离令。与此同时，德国各地也陆续传出了从意大利度假归来的人被确诊感染的消息，短短一周内，全国病例总数就新增了数百人。卫生部长施潘表示，德国疫情已经处于起始阶段。到了3月9日，感染人数过千，北威州也首先报告了两起死亡病例。

德国抗疫大事记 默克尔总理发出警告 但是，德国社会此时依然在是否要执行严格防疫措施的问题上犹豫不决，各界为是否应禁止千人以上群体活动争论不休。3月7日，距离海因斯贝格县仅仅20公里的门兴格拉德巴赫市甚至还照常举办了一场德甲联赛，数万球迷涌入球场。3月11日的总理新闻发布会是重要转折点：默克尔警告，全国2/3的人口最终有可能被感染，当务之急是减缓病毒蔓延速度，避免医疗系统崩溃，从而造成武汉、意大利北部那般病死率飙升的悲剧。

德国抗疫大事记 医疗系统上限不容突破 随后几天，德国陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴；德国卫生部还动员高年级医科大学生以及退休医生参与力所能及的防疫工作，努力提升医疗系统上限。不过，在欧洲层面上，德国禁止防疫物资出口的做法引发了邻国强烈不满。

德国抗疫大事记 全国大面积停摆 3月22日，德国总理与各州州长召开联席会议，决定在全国范围内执行“社交限制令”：民众仍然可以出门，但是结伴而行原则上不能超过两人，禁止包括居家派对在内的聚集活动，本图中所示的“聚众野餐”行为，可以被警方课以每人250欧元的罚款；公共场所内民众互相应保持至少1.5米距离；非必须品的商店一律关门，餐馆只能提供外卖服务。不过，与意大利、法国、西班牙等欧洲邻国相比，德国的防疫措施仍然相对温和。这多少与德国医疗资源相对充裕、病死率较低有关。

德国抗疫大事记 政府拨巨资保就业 在经济层面上，厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。专家估计，疫情将让德国GDP损失5到10个百分点。

德国抗疫大事记 德国空军转运南欧重症病人 在德国有雄厚的经济实力抗疫的同时，意大利、西班牙、法国提出欧盟应当发行共同债券，从而为重灾区国家融资，但是这会导致德国等财政富裕国家的融资成本上升。德国至今在共同债券问题上不松口，而是主张通过其他手段为南欧国家提供纡困资金。不过，欧盟层面上的纡困资金总额只有5000多亿欧元，很难满足各国需求。外界担心，此次疫情将严重损害欧盟团结。在此背景下，德国3月底取消了对欧盟邻国的防疫物资出口限制，还积极接受意大利、法国等国的重症病人，减轻其医疗系统负担。

德国抗疫大事记 学校准备部分复课 复活节假期后，德国疫情增速不断放缓，疾控部门也指出，再生传染数(R值)已经跌到了1.0以下。德国总理与各州州长再次召开了联席会议，决定从4月20日起允许部分商店重新开门，并且在今后几周内让中学毕业班年级首先复课。不少经济界人士此时呼吁，政府应当加快解封步伐，积极推动社会“重启”。

德国抗疫大事记 戴好口罩 准备重启 不过，许多医学界专业人士警告说，当前取得的阶段性防疫成果十分脆弱，一旦疏忽就会让疫情迅速反弹，届时经济界将蒙受更加惨重的损失。默克尔总理也赞成医学界“谨慎解封”的观点。德国各州也纷纷出台了公共场所口罩强制令。卫生部门还计划尽快推出相应的手机APP，便于流行病学调查人员迅速追踪确诊病患的密切接触者。科学界不断强调，逐步解封需要满足疫情蔓延放缓、防护措施跟进、高效追踪新增病例密接者等几大前提。 作者: 文山



凝炼／李鱼（德新社、法新社）