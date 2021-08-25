（德国之声中文网）德国与中国--这是一段在价值观和利益上走钢丝的历史。主要利益：经济。自2015年起，中国成为德国最大贸易伙伴。德国最重要股票综指达克斯（ DAX） 的 30 家企业在华经营额平均占其总经营额的 15%。中国市场的吸引力还将越来越大：未来10年，中国在全球增长中的份额预计达 30%。

在默克尔16 年总理任期内，北京和柏林在政治上亦愈走愈近：双边关系提升至"全面战略伙伴关系"。原因也在于，缺了北京，无从解决任何重大人类问题，这里的关键词：气候变化、裁军。10年来，德中关系甚至因政府联合磋商而更上一层楼。最近一次是今年 4 月底，因新冠疫情而采取视频方式。不过，会议气氛明显冷淡。

本来，经与北京多年谈判，就在德国的欧盟理事会轮值主席国身份主持下，欧盟去年 12 月缔结了欧中投资保护协议 CAI。然而，与中国的冲突因素增加了：对新疆维吾尔少数民族的大规模迫害、对香港民主运动的镇压、北京在南海咄咄逼人的表现以及对台湾的威胁姿态。最明显的迹象：今年3 月，欧盟对中国实施 1989 年以来的首次制裁--因为中国侵犯维吾尔族人权；作为回应，中国宣布制裁一批欧盟学者和议员； 5 月份，欧盟议会又通过冻结欧中投资保护协议的批准程序回应中方这一恐吓企图。

成功的威权体系

人们对经济奇迹中国的看法早在改变。在2019 年 3 月的战略展望中，欧委会不只将中国定义为合作伙伴和竞争者，还明确定义为体制竞争对手，定义为全球关键参与者和领先的技术强国。

西方曾长期认为，毋庸置疑，只有民主和市场经济才能为大多数人口带来繁荣。在中国，你却看到，即使是在共产主义威权制度下，数亿人仍能摆脱绝对贫困跻身中产阶级。

布达佩斯安德拉什大学外交中心主任克雷夫特（HeinrichKreft）在接受德国之声采访时分析说，"因此，中国对世界上众多国家和威权者非常有吸引力，被视为榜样。" 他说，"我们看到了，中国现在是一个非常现实的全球政治参与者，也因为通过全球'一带一路'基础设施倡议。" 这位外交官指出，由此，"我们的全部国际关系都具有中国因素。"。

自定规则

作为全球玩家，中国不再简单地适应西方制定的游戏规则。柏林中国问题专家桑德施奈德 (Eberhard Sandschneider) 指出："中国制定自己的规则。习近平对自己的国家和自己的政治野心，而非对美国人或欧洲人的期待负责。"

不过，克雷夫特认为，中国并不完全拒绝现有国际秩序。他指出， "比如，中国试图战略性地在国际组织中推行人员政策。作为其结果，有些人发现批评中国相当困难。而在无法实施其人员政策的地方，如世界银行或国际货币基金组织，中国人便建立自己的机构，例如，亚洲基础设施投资银行。"

该路线遵循的是党和国家领导人习近平制定的宏伟目标：到2049年建国100周年之际，中华人民共和国要成为一个成熟的社会主义现代化强国，有能力制定规则，在经济和技术上居世界领先地位。特里尔大学中国问题专家海尔曼（SebastianHeilmann）在接受德国之声采访时解释说，中国希望籍此重返世界秩序的中心，而 "这当然同迄今独强的美国构成冲突。"

两强冲突：美国 - 中国

北京大学国际与战略研究院院长王继思在7月一期的颇具影响力的《外交事务》杂志上对这一冲突有如此描述："美中两国正在卷入一场可能比包括冷战在内的现代史上任何其它国际竞争都更持久、更广阔、更激烈的竞争。"

柏林的两难境地：这场竞争正在其最强大的盟友和最重要的经济伙伴之间发生。德国有可能陷入双方阵地之间。尤其是在技术问题上。美国问题专家布拉姆尔（JosefBraml）对德国之声表示， "美国欲尽一切可能阻止中国在关键技术领域超越美国。深受震撼的美国现在要阻挡中国的经济和军事现代化。因此，美国人寄希望于经济脱钩战略--毫不考虑由此给欧洲带来的代价。"

美国还是中国？

布拉姆尔预计，在远景上，采取左右逢源政策的柏林无法回避这一难事："在争夺技术政治势力范围的博弈中，美国将加大对第三国的压力，迫使它们在是同美国还是同中国做生意之间做出抉择。"

就在不久前，经济相互依存和全球分工尚被视为繁荣与和平的保障。这样的时代似乎一去不返。在世界大国的地缘经济思维中，如今，这些被视为一种风险。作为一个经济大国，德国将必须对这一新局面作答。

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